Největší v Brně: Na ples VUT na výstaviště má přijít 3000 hostů

Brno, 1. prosince 2016 - Přes 3 000 hostů zavítá na páteční Vánoční ples VUT, který organizují studenti největší technické univerzity v republice. Po sedmileté pauze se loni podařilo obnovit tradici celouniverzitního plesu VUT. Počet hostů se ovšem oproti loňsku téměř zdvojnásobil, akci tak bylo nutné přesunout do největší kryté výstavní haly ve střední Evropě. Ples brněnské techniky startuje v pátek 2. prosince v 19:00 v hale P na brněnském výstavišti.

„Hlavní kouzlo je v tom, že skoro vše dělají sami studenti: architekt z Fakulty stavební nám navrhl výzdobu a světelný design, studenti z Fakulty podnikatelské oslovovali sponzory a student z FEKT nám pomáhal řešit přípojky a elektrické rozvody. Se studenty audioinženýrství jsme zase konzultovali zvukovou stránku,“ popsal rozdělení úkolů jeden z hlavních organizátorů Tomáš Mejzlík.

Do příprav plesu je zapojeno přes 60 studentů ze všech fakult VUT, část z nich pak prošla i školením na projektový management, aby dokázali takto rozsáhnou akci uspořádat. Co ale všechny mile překvapilo, byl enormní zájem o vstupenky. „Jen za prvních 30 hodin od spuštění on-line prodeje, jsme prodali 1 800 lístků. Navíc ze začátku spadly servery, po čtyřech hodinách se je podařilo nahodit a od 0:20 do 1:20 se za tuto jednu hodinu v noci prodalo 700 vstupenek,“ zavzpomínal na listopadové zahájení prodeje Mejzlík.

S přípravou tohoto největšího brněnského plesu se začalo už loni v prosinci, bezprostředně po konci předchozího ročníku. Organizátoři se nakonec rozhodli akci přesunout z Boby centra do areálu BVV. „Na návrhu interiéru jsem pracoval s týmem studentů architektury z Fakulty stavební. Měli jsme přání, aby na Vánočním plese VUT sněžilo, proto jsme do prostoru 12 metrů vysoké výstavní haly zavěsili dvoumetrové vločky, které navrhli přímo naši studenti. V soutěžním hlasování se vybralo celkem pět návrhů, jejichž autoři dostali vstupenky zdarma. Materiál na výrobu, tedy 500 m2 polystyrenu, jsme pak dostali jen za nákupní cenu. Na Ústavu konstruování FSI nám pomáhali s výrobou vloček, která probíhala z části na laserové řezačce a také ručně pomocí odporového drátu v rámci několika workshopů. Zapojili jsme také studenty elektrotechniky, kteří nám vyrobili 5 metrů vysoký svítící nápis VUT,“ doplnil autor návrhu interiéru Jan Machát.

Organizace takto rozsáhlé společenské akce je pro studenty VUT především zkušenost.ÂÂ „Všechno se snažíme dokumentovat, aby to následně mohli převzít zase další studenti. Nejde nám jen o jednorázovou akci, chceme vybudovat tradiční společenskou událost. Proto už teď máme v týmu i studenty z druhého ročníku, kteří mohou v přípravách pokračovat i v dalších letech,“ okomentoval složení týmu Mejzlík. Součástí doprovodného programu bude i networkingová zóna s úspěšnými absolventy VUT, kteří se podělí o své zkušenosti ze světa podnikání. Teplý catering na plese zajišťují vysokoškolské menzy, nabídku baru pak dodá společnost, kterou založili absolventi brněnské techniky.

„Studenti se mohli podílet přímo na organizaci plesu prostřednictvím sociálních sítí – vybírali jídlo, ceny i program. Tak si alespoň můžeme být jistí, že to skutečně děláme pro ně. Základní myšlenkou tohoto plesu je, že chceme společně oslavit fakt, že studujeme na skvělé univerzitě, a to bez rozdílu fakult nebo oborů,“ uzavřela další členka hlavního organizačního týmu Anna Kruljacová.