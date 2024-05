Vinaři pod Svatým kopečkem představí novinky s důrazem na ekologii, udržitelnost a efektivitu

Mikulov, 22. května 2024 – Tlak na energetickou soběstačnost, efektivní hospodářství nebo třeba automatizace a nahrazení nedostatku pracovní síly. Také tímto směrem se bude ubírat letošní vinohradnický jarmark a prezentace dvaceti sedmi zúčastněných firem. Čtvrtý ročník odborné akce Kázání ve vinici – vinohradnický jarmark se uskuteční 29. května 2024 v Mikulově, přímo na zelené louce, ve vinici pod Svatým kopečkem.

K vidění bude vinohradnická a vinařská technika se zaměřením na precizní zemědělství. Návštěvníci budou mít možnost vidět techniku přímo v akci a také si vše osahat a vyzkoušet.

„Klimatické, společenské, ale i politické změny podmínek vedou zemědělce k hledání nových pěstitelských postupů. V návaznosti na tyto podmínky je nutné posouvat zemědělství k různým inovacím a změnám vedoucí například k lepšímu hospodaření s vodou, snižování spotřeby apod. Proto chceme letošní kázání pojmout jako ukázku ekologického, energetického a ekonomického potenciálu vinohradnické techniky a strojů s cílem dosažení nejlepších výsledků pro dlouhodobou udržitelnost krajiny. Odborné prezentace doplní i výměna zkušeností a praktické ukázky přímo ve vinici. Vše bude komentované odborným personálem z jednotlivých prezentujících firem,“ uvedl Martin Chlad, prezident Svazu vinařů ČR.

Novinkou pak bude prezentace a celodenní poradenská činnost odborné skupiny SVČR - PIWI CZ zastoupené Františkem Mádlem, včetně ochutnávky vín vyrobených z interspecifických odrůd révy vinné a ukázky sazenic. Své aktivity a odbornou pomoc vinařům zde bude prezentovat i spolek EKOVÍN.

Návštěvníci si budou moct vyzkoušet osobní a užitkové vozy, čtyřkolky, otestovat traktory, vinohradnickou techniku a stroje pro agronomické operace, mimo jiné rozmetadla, kultivátory, podmítače nebo mulčovače. K vidění dále budou postřikovací a sběrací stroje, představena bude i ucelená řada řešení pro výživu půdy, ochranné prostředky a vinohradnický a vinařský sortiment. Prezentaci doplní i meteostanice.

Společnost AGROTEC, hlavní partner akce, představí inovativní zařízení a stroje, které přináší vyšší standard v podobě autonomních a k přírodě šetrných strojů do vinic a sadů. Uvidíte viniční speciál T4.100 N s ometačem kmínků Provitis SRB 22, v řádcích se bude také pohybovat viniční speciál T4 z řady V a vyvazovač letorostů Provitis PA 5000, autonomní sekačka FJDynamics a viniční traktor s navigací RAVEN CR7. Dále bude k vidění sběrací stroj Braud 9050L. Těšit se můžete na produkty z portfolia značek Provitis, Dondi a Tehnos. Dále vás zástupci společnosti seznámí se značkou FJDynamics a jejími dynamickými produkty.

Modelovou řadu své techniky představí také druhý hlavní partner - společnost AGROMEX – prezentovat zde bude traktorky FENDT 210 F VARIO GEN3 a FENDT 209 V VARIO GEN3, dále tažený sklízeč PELLENC GRAPES LINE 80, multifunkční sklízeč PELLENC OPTIMUM L10, defoliátor PELLENC SOFT TOUCH 2.

Společnost OSTRATICKÝ představí novinku tohoto roku - předřezávač PRO-4609 s detektorem sloupků, dále osečkovač letorostů ST-525 s aktivními zvedači letorostů, modely odsavačů listí,

elektrické nářadí a řadu dalších produktových novinek.

„Využít můžete i přímých konzultací a odborného poradenství například k tématům použití fungicidů a hnojiv, návrhy individualizovaných postřikových plánů, prostředky pro ochranu vinic, ozeleňovací směsi nebo zelená hnojení vinic,“ zve na akci Lenka Křivánková ze Svazu vinařů ČR.

Vítáni jsou vinohradníci a vinařští profesionálové, stejně tak malovinaři či hobby fandové. Organizátorem akce je Svaz vinařů ČR a pořádá ji za podpory Jihomoravského kraje a města Mikulov, vinařství Chateau Valtice – Vinné sklepy Valtice a vinařství Winberg Mikulov.

Těšíme se na setkání 29. 5. 2024 v Mikulově, ul. Zlámalova, vinice pod Svatým kopečkem od 9.00 do 16.00 hodin.

Seznam prezentujících firem:

Hlavní partneři: AGROTEC a.s., AGROMEX, s.r.o., OSTRATICKÝ, spol. s r.o.

Partneři: K.B.T. PROFTECH s.r.o., PEMAG, spol. s r.o., GARDEN Studio, s.r.o., JESTECH s.r.o., SYNPRO, s.r.o., OSLAVAN AGRO s.r.o., ELITA semenářská, a.s., AGRA GROUP a.s., BARANI DESIGN Technologies s.r.o., VETROPACK MORAVIA GLASS, a.s., Biopreparáty spol. s r.o., FRIGOGAS s.r.o., 7ma s.r.o., AGRI-PRECISION s.r.o., MAYLINE INVESTMENT CORPORATION LIMITED, s.r.o., RENOMIA, a.s., SIAD Czech spol. s r.o., STACKENROLL Company s.r.o., Productfeed a.s., Rokosan s.r.o., Vialtek s.r.o., Vínofit, VERDEX AGRO, ŽIVA zemědělská obchodní, a.s., EIKA ZNOJMO, a.s.

Zdroj: Svaz vinařů ČR