Valtické vinné trhy 2024 už za necelý měsíc!

Brno, 17. dubna 2024 – Ve dnech 10. a 11. května se do hlavního města vína Valtic sjedou milovníci tohoto ušlechtilého nápoje nejenom z Česka. Koná se zde totiž již 57. ročník oblíbené celostátní výstavy vín – Valtické vinné trhy 2024. S více než stošedesátiletou tradicí se jedná také o nejstarší celostátní soutěž vín v České republice s mezinárodní účastí a právem je tak označovaná jako vinařský Wimbledon.

Valtické vinné trhy probíhají každoročně v květnu v prostorách renovované jízdárny a Španělské konírny valtického zámku, které dodávají celé akci nezapomenutelnou kulisu a patřičnou atmosféru. Pravidelně na ni přijíždí téměř 6 000 návštěvníků, aby ochutnávali vína špičkové úrovně jak z celé České republiky, tak i ze zahraničí, která uspěla ve stejnojmenné soutěži.

„Víno je darem, který bůh svěřil lidem, aby z něj udělali nápoj radosti a štěstí, řekl před nedávnem papež František. Je to pro nás obrovská výzva, ale i závazek, a proto bychom rádi udrželi tuto více jak stošedesátiletou tradici výstavy i nadále, neboť je pro nás zároveň největším svátkem vína a vinařské kultury na Moravě. Letošní ročník Valtických vinných trhů však bude i ve znamení boje o přežití tohoto starého vinařského řemesla na Moravě, který nám chce někdo poškodit zavedením nesmyslné spotřební daně na víno. Chceme ukázat tisícům lidí, že víno je odedávna součástí přírody a naší vinařské kultury, je s ním spojena obrovská spousta práce, vinice tvoří úžasný krajinotvorný prvek. Víno je také součástí zdravého životního stylu a vždycky to tak bylo. Jako vinaři chceme jen rovné podmínky, jaké mají všichni vinaři v Evropě. Spotřební daň však zvýhodňuje zahraniční vína před našimi, a to může být pro řadu moravských vinařů likvidační,“ sdělil jeden z organizátorů Valtických vinných trhů David Šťastný.

Hodnocení soutěže

Odborné hodnocení vín renomovanými degustátory probíhá v termínu 16. až 19. dubna v Centru Excelence, v sousedství spolupořádající Střední vinařské školy ve Valticích. Mezi hlavní ocenění, o které se budou přihlášené vzorky ucházet, patří Champion v kategorii bílých vín, Champion v kategorii červených vín a Champion za nejvýše ohodnocené zahraniční víno. Prestižním oceněním je i pohár za nejlepší kolekci vín na celé výstavě. Všechna získaná ocenění jsou ale mezi vinaři velmi ceněna. Sběr vzorků do soutěže proběhl již v březnu v Národním vinařském centru, které u nás dohlíží na objektivitu a transparentnost vinařských soutěží.

Soutěže se letos účastní přes 700 vzorků vín z 11 zemí světa. Nejvíce jich je z domácí produkce, velké zastoupení mají také sousední Rakousko a Slovensko, přihlášená vína jsou ale například i z USA, Nového Zélandu nebo Chile. Z hlediska odrůd jsou nejvíce zastoupeny „naše“ tradiční odrůdy, jako Ryzlink vlašský, Velínské zelené či Ryzlink rýnský. Odrůdová pestrost je ale veliká a najdeme zde i méně známé a novošlechtěné odrůdy, jako Cabernet Cortis, Donauer Riesling, Lena, Malverina, Cabernet Blanc a také „světové“ odrůdy Syrah nebo Malbec.

Přehlídku nejlepších vín pak doplní bohatý kulturní program – několik cimbálových muzik a v sobotu také koncert skupiny Teachers na zámeckém dvoře. Součástí bude samozřejmě doprovodná gastronomická nabídka. Celkový program a více informací naleznete na www.vinnetrhy.cz.

Valtické vinné trhy se každoročně konají jako jedna z nejprestižnějších výstav u nás i v Evropě pod patronací Ministerstva zemědělství, Jihomoravského kraje, Senátu ČR, měst Valtic a Břeclavi a za podpory Vinařského fondu, SZIF a dalších významných partnerů. Záštitu převzal ministr zemědělství Marek Výborný. Akci pořádá společnost Valtické vinné trhy ve spolupráci se Střední vinařskou školou ve Valticích.

foto/zdroj: Valtické vinné trhy