Řezači vinné révy se utkají na mistrovství ve Velkých Bílovicích

Brno, 11. února 2024 – Již 19. ročník Mistrovství ČR v řezu révy vinné - Memoriál Jana Hajdy zamíří letos do Velkých Bílovic. V pátek 23. února se zde uskuteční soutěž, ve které vinaři ukazují svoji zručnost při řezání keřů révy vinné. Akce pořádaná pravidelně Svazem vinařů ČR ve spolupráci se společností BS vinařské potřeby se tentokrát uskuteční ve Vinařství Vladimír Tetur.

Kdo se letos stane mistrem České republiky v řezu révy vinné ukáže v pátek 23. února další ročník oblíbeného vinařského klání ve Velkých Bílovicích. Nejvýznamnější vinohradnická událost roku každoročně budí zájem veřejnosti i několika desítek soutěžících řezačů.

„Soutěžící představí odborné porotě svoji šikovnost a praktické zkušenosti v této poměrně unikátní disciplíně, kde nerozhoduje primárně rychlost, ale kvalita a čistota řezu při řezání 25 hlav keřů révy vinné,“ uvedl jednatel společnosti BS vinařské potřeby, Miloš Balga a doplnil, že tentokrát bude úkolem řezačů prořezat keře odrůdy Rulandské šedé s rokem výsadby 2011.

Zimní řez révy se podle prezidenta Svazu vinařů ČR, Martina Chlada, řadí ke klíčovým pracím na vinici a jeho správné provedení má výrazný vliv na zajištění kvalitní úrody. „Řezači mají povoleno použít pouze mechanické nářadí. V případě tohoto vinohradu doporučujeme vzhledem k síle dřeva také pilku,“ upozornil Martin Chlad.

O mistrovský titul i hlavní trofej v podobě zlatých nůžek se nejprve utkají soutěžící starší 21 let v kategorii ELITE a následně potom předvedou své schopnosti žáci a studenti odborných škol a mládež do 21 let včetně v kategorii JUNIOR. Ve speciální soutěžní kategorii potom budou zvlášť oceněny soutěžící ženy.

V areálu vinařství bude v průběhu celého dne připravený pro vinaře i diváky doprovodný program, jehož součástí bude prezentace partnerů soutěže i stylové občerstvení spojené s degustací místních vín, ale také přednáška Martina Vrabce ze společnosti Biocont na téma Řez révy vinné v širších souvislostech.

Soutěž vznikla v roce 1993 jako neformální setkání vinařů. Postupně se z amatérské akce stala seriózní a vyhledávaná celostátní soutěž nejlepších řezáčů révy vinné, která má dobrý zvuk jak mezi vinaři, tak i odborníky z oboru vinohradnictví. Za předchozích 18. ročníku si akce získala velkou oblibu a v posledních letech se jí účastnilo pravidelně kolem osmdesáti soutěžících.

Foto: archiv pořadatelů