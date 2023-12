Nejlepší z nových odolných odrůd se stala Saphira z jižní Moravy!

Brno, 9. prosince 2023 – Saphira je jméno, které si až do letoška s vínem spojovali jen opravdoví znalci. Po právě proběhlém ročníku soutěže PIWI International Wine Challenge 2023, věnované vínům z tzv. odolných nových odrůd, ale bude nepochybně mnohem známější. Právě za víno odrůdy Saphira, konkrétně výběr z cibéb ročníku 2021 získal Ing. Miroslav Volařík v Německu titul pro absolutně nejlepší víno soutěže. Účast na soutěžích finančně podporuje Vinařský fond a organizačně zajišťuje Národní vinařské centrum.

Moravská vína si připsala celkem 14 medailí, ale hlavně ukázala, že se řadí mezi absolutní špičku i u takto specifických vín. Nejlépe hodnoceným vínem soutěže se mikulovská Saphira stala s úctyhodným ziskem 98 bodů ze sta a kromě titulu jí patří také velká zlatá medaile. Miroslav Volařík přidal i druhou velkou zlatou medaili pro moravská vína a k nim ještě jednu zlatou a stříbrnou, a stal se tak nejúspěšnějším zástupcem z Česka. Co do počtu medailí (7) se nejvíce zadařilo vinařství VINSELEKT MICHLOVSKÝ se sídlem v Rakvicích.

“Výsledky ze soutěže PIWI International Wine Challenge 2023 nás samozřejmě velmi potěšily, ale za důležitější považuji to, co obecně tato soutěž přináší, a to je prezentace a propagace PIWI odrůd, které si získávají stále větší pozornost milovníků vín. Naše vinařství pěstuje a zpracovává čtyři různé PIWI odrůdy (Solaris, Saphira, Johanniter a Hibernal) a výsledky z mezinárodních soutěží potvrzují, že výběr těchto odrůd byl správný. Neznamená to, že bychom chtěli pěstovat jenom PIWI odrůdy, ale jsme přesvědčeni, že pokud jsou odrůdy správně vybrané, tak vhodně doplní nabídku jakéhokoli vinařství. Mají totiž obrovskou devizu, která bude s časem stále více oceňována - větší odolnost vůči chorobám, což znamená menší potřebu chemické ochrany, tedy nižší zátěž pro životní prostředí a jako bonus předpoklad stabilního výnosu,” sdělil Ing. Miroslav Volařík, majitel a zakladatel vinařství.

Jakkoli odrůda Saphira momentálně nepatří mezi nejznámější a nejpěstovanější odrůdy, měli by si ji a další PIWI odrůdy milovníci vína zapamatovat. Představují dost možná blízkou budoucnost světového vinařství. Proč? PIWI je zkratka používaná pro tzv. interspecifické, rezistentní odrůdy révy vinné, tedy odrůdy speciálně vyšlechtěné, aby byly odolné zejména proti houbovým chorobám, jako jsou plísně nebo padlí. Hodí se proto hlavně pro výrobu vín maximálně šetrnými, udržitelnými postupy s minimem nebo žádným využitím ochranných chemických přípravků. Kromě odrůdy Saphira se mezi ně řadí také Solaris, Rinot, Laurot, Hibernal, Savilon, Malverina, Johanniter a mnohé další.

Letošní PIWI International Wine Challenge probíhala opět ve vinařství Reinhardt v německém Ruppertsbergu nedaleko města Deidesheim. Přihlášeno bylo téměř 200 vín z Německa, Rakouska, České republiky, Švýcarska a Itálie, ale také z Francie, Španělska a Polska. 20 degustátorů hodnotilo přihlášená vína podle stobodového systému OIV (Mezinárodní organizace pro révu vinnou a víno) a ocenilo celkem 147 vín - 8 vín velkou zlatou, 34 zlatou a 105 stříbrnou medailí.

Zdroj: vinazmoravyvinazcech.cz, foto: Ingimage