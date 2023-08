Biovínem roku 2023 se stal Ryzlink rýnský z Novosedel

Brno, 28. srpna 2023 – Národní vinařské centrum ve Valticích v minulém týdnu hostilo již 22. ročníku soutěže o nejlépe hodnocené biovíno z České republiky. Šampionem a tedy biovínem roku 2023 byl vyhlášen Ryzlink rýnský 2021, slámové víno z Bio vinařství Víno Marcinčák Mikulov. Biovíno 2023 je součástí celostátní soutěže Nejlepší biopotravina roku 2023.

V letošním ročníku soutěže se nejvíce dařilo Bio vinařství Víno Marcinčák Mikulov, které kromě celkového Šampiona soutěže, tedy Ryzlinku rýnskému 2021, slámové víno, získalo i další hlavní ocenění. Nejlepším bílým vínem se stal jejich Ryzlink vlašský, 2021 VOC Mikulovsko. Vinařství si připsalo také cenu za nejlepší kolekci vín. Šampionem červených vín se stalo Rulandské modré, 2018, výběr z bobulí, Rodinné vinařství Jedlička, Bořetice a.s.

„Velmi rád a se značnou zvědavostí jsem přijal pozvání do komise soutěže Biovíno roku 2023. Výroba vín v režimu bio je bezesporu světovým trendem, jsou slavné světové vinařské oblasti, kde takto již svá vína vyrábí skutečně velké množství vinařů a jejich produkty patří k tomu nejlepšímu, co lze v těchto slavných regionech ochutnat. Velký pozitivní vývoj pozoruji v posledních letech i u nás a tato soutěž pro mne byla jen důkazem, že i u nás již máme solidní množství vinařů, kteří při tvorbě svých vín myslí nejen na přírodu, ale dnes již také na to, že jejich zákazníci nebudou tolerovat podprůměrná vína jen proto, že jsou bio. Naopak! Letošní soutěž jasně ukázala, kolik nesmírně kvalitních, osobitých, čistých, odrůdově i regionálně typických biovín se v naší zemi dnes vyrábí a že i náročný zákazník má z čeho vybírat. A zdaleka nešlo jen o mimořádná vína, která se stala šampiony či vítězi jednotlivých kategorií, potěšila mně i celá řada vín od téměř neznámých vinařů,“ sdělil k soutěži předseda komise, vinařský znalec a publicista Michal Šetka, šéfredaktor časopisu WINE & Degustation.

Dvě komise složené z řad odborné veřejnosti, pod vedením Michala Šetky, hodnotily 70 moravských vín, kterým udělily 4 velké zlaté, 13 zlatých a 39 stříbrných medailí. Veřejná prezentace a možnost ochutnání těchto vín bude 8. – 10. září v rámci Pálavského vinobraní v Mikulově, spolu s víny z Národní soutěže vín – Mikulovské vinařské podoblasti.

Bio víno roku pořádá PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, Sdružení vinařů mikulovské vinařské podoblasti, EKOVÍN – Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína a Svaz vinařů ČR. Účastnit se jí mohou všechna bio vína z České republiky, která mají certifikát ekologického zemědělství a splňují základní statut soutěže. Soutěž si klade za cíl porovnání a odborné zhodnocení biovín z různých vinařských oblastí, obcí a tratí v České republice a také podpora prodeje a produkce co nejkvalitnějších biovín s původem v České republice.

Zdroj: vinazmoravyvinazcech.cz