Rok 2022 byl pro moravská a česká vína na světových soutěžích rekordní

Brno, 4. ledna 2022 – Na rok 2022 budou moravští a čeští vinaři jistě dlouho a v dobrém vzpomínat. Na zahraničních mezinárodních soutěžích vín získali za svá vína neuvěřitelných 1292 medailí, a postarali se tak o výrazné navýšení historických medailových rekordů, které navíc ozdobili i několika nejvyššími oceněními – tituly šampionů, tedy nejlepších vín soutěže. O tuzemských vínech tak bylo opět hodně slyšet a potvrdila se jejich vysoká kvalita a stále rostoucí obliba i za hranicemi země. Účast na soutěžích dlouhodobě podporuje Vinařský fond.

Mezi oceněními se objevily nejen zlaté (501), stříbrné (562) a bronzové (166) medaile, ale také neuvěřitelných 44 velkých zlatých a 8 platinových medailí. Medailové zisky pak korunovalo 11 titulů šampiona, tedy ocenění pro vína mimořádné kvality, která buď celkově, nebo ve svých kategoriích nenašla na soutěžích konkurenta.

„Magickou hranici tisíce medailí překonali naši vinaři poprvé v roce 2020. V loňském roce pak ve světě zazářili ještě výrazněji. Úroveň našeho vinařství se neustále zvedá, a tak zcela jistě nejde jen o souhru náhod, ale o objektivní posouzení čím dál vyšší kvality moravských a českých vín a doufejme i nový standard,“ komentoval tento mimořádně úspěšný rok Jaroslav Machovec, ředitel Vinařského fondu a dodal: „tyto úspěchu jsou nejen informací pro zákazníky v České republice, ale také jasný vzkaz do zahraničí, kam stále více našich vinařů s úspěchem svá vína vyváží. Šíření dobrého jména našeho vinařství i celé země ve světě tak jednotlivými soutěžemi zdaleka nekončí.“

Nejprestižnější soutěže světa jsou pořádány pod patronátem OIV (Mezinárodní organizace pro révu a víno) nebo spadají pod hlavičku VINOFED (Světová federace významných mezinárodních soutěží vín a destilátů). V porotách zasedají přední světoví degustátoři, představitelé UIOE (Mezinárodní unie enologů) a jiní významní a uznávaní odborníci z oboru. Zejména na účast na těchto nejprestižnějších mezinárodních soutěžích, ale i na řadu dalších, dlouhodobě přispívá Vinařský fond. Vedle příspěvku na startovné hradí také náklady na dopravu soutěžních vzorků po celém světě. Účast moravských a českých vín pak organizačně zajištuje Národní vinařské centrum, část soutěží pak také iniciativa Winesupporter.com (dříve redakce časopisu SOMMELIER).



Největšíú spěchy 2022:

Šampioni: 2 šampiony, tedy nejlepší vína svých kategorií si odvezli moravští vinaři ze slovenské soutěže Muvina Prešov a americké Great American IWC. Po jednom pak přinesly soutěže Concours Mondial du Sauvignon, Danube Wine Challenge, Le Mondial des Vins Blancs Strasbourg a Concours Mondial de Bruxelles (část věnovaná růžovým vínům). Absolutním šampionem soutěže se pak stala moravská vína na soutěžích Cool Climate Wine Awards, Chardonnay du Monde, TERRAVINO.

Velké zlaté medaile: Nejvíce velkých zlatých medailí a to hned 12 získali naši vinaři na soutěži Michelangelo International Wine & Spirits Awards v Jižní Africe.

Platinové medaile: Celkem 8 platinových medailí obdržela moravská a česká vína na oblíbené mezinárodní soutěži vín GREAT AMERICAN INTERNATIONAL WINE COMPETITION, pořádané tradičně v New Yorku. Medaile si vysloužila vinařství Čech, Ludwig, Somnium, Zapletal, Vladimír Tetur, Vinné sklepy Skalák a dvakrát Kosík vinařství z moravských Tvrdonic.

Nejvíce medailí: Největší úspěch co do počtu zaznamenala moravská a česká vína tradičně ve Vídni na soutěži AWC Vienna, co do počtu hodnocených vín největší soutěži vín na světě. Odvezla si neuvěřitelných 322 medailí. Včetně Ocenění dobré kvality („Seal of Approval“) tak získali naši vinaři na úctyhodných 388 ocenění. Na této soutěži také dosáhli největšího počtu zlatých medailí a to 72.

Další významná ocenění:

Naše vína ovládla hned tři kategorie v rámci celkových výsledků seriálu vinařských soutěží The Golden League (Zlatá liga). Vítězem v kategorii do 30 hektarů se staly Vinné Sklepy Skalák Leony Šebestové ze slovácké Skalky u Kyjova, v kategorii do 50 hektarů se letošním šampionem stalo Vican rodinné vinařství z Mušlova u Mikulova a nejlepším výrobcem šumivých vín celé ligy je Bohemia Sekt.

V hlavní části nejprestižnější mezinárodní soutěže vín Concours Mondial de Bruxelles, věnované červeným a bílým vínům, obdržela moravská bílá vína nejvíce ocenění ze všech vinařských regionů na soutěži.

Znovín Znojmo zazářil svým Ryzlinkem rýnským 2000, výběr z bobulí, ze známé vinice Šobes, který získal v jižní Africe na soutěži Michelangelo International Wine & Spirits Awards ocenění za nejlepší zahraniční víno (JETCRAFT TOP INTERNATIONAL ENTRY TROPHY WINNER).

První místo vyhlašovaného žebříčku TOP 10 na soutěži Chardonnay du Monde obsadilo Chardonnay 2016, sladké, vinařská trať Nivy, obec Krumvíř z rodinného vinařství Josef Valihrach. V žebříčku TOP 10 se umístilo ještě Chardonnay Reserva Barrique 2019 z B\V Vinařství z moravských Ratíškovic.

Na jediné mezinárodní soutěži vín konané v sousedním Polsku Cool Climate Wine Awards si připsala moravská vína kromě absolutního šampiona soutěže pro Rulandské šedé 2018, výběr z cibéb z ANNOVINO vinařství Lednice také víno s 2. nejvyšším počtem bodů soutěže za Pálavu 2020, slámové víno z vinařství Réva Rakvice.

Zdroj: NVC