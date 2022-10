Moravská a česká vína ovládla sérii Zlaté ligy

Brno, 30. září 2022 – Krátce po zveřejnění výsledků soutěže Berliner Wein Trophy 2022 přišla další skvělá zpráva pro moravská a česká vína. Naprosto nečekané výsledky přineslo vyhlášení celkových vítězů seriálu vinařských soutěží The Golden League (Zlatá liga), kde tuzemská vína ovládla hned tři kategorie a zařadila se tak mezi nejlepší vína této prestižní série mezinárodních soutěží vín.

Vítězem The Golden League v kategorii do 30 hektarů se staly Vinné Sklepy Skalák Leony Šebestové ze slovácké Skalky u Kyjova, v kategorii do 50 hektarů se letošním šampionem stalo Vican rodinné vinařství z Mušlova u Mikulova a nejlepším výrobcem šumivých vín celé ligy je Bohemia Sekt Starý Plzenec.

„Zlatá liga je seriálem čtyř významných soutěží. Letní a zimní edice Berliner Wein Trophy, Portugal Wine Trophy, letos konané na Madeiře, a Asia Wine Trophy, letos v jihokorejském Daejeonu. Podobně jako na olympijských hrách u soutěže národů, i tady se sčítají všechny medaile získané na jednotlivých soutěžích seriálu,“ okomentoval výsledek Luboš Bárta, šéfredaktor časopisu SOMMELIER, který účast našich vín na soutěži organizoval a dodal: „jedná se o naprosto úžasné a historické výsledky pro naše vína a vinaře. Blahopřejeme všem!“

V roce 2022 se Zlaté ligy zúčastnilo s finanční podporou Vinařského fondu 36 vinařů a vinařství s 386 víny. Jejich účast zorganizovala a administruje iniciativa Winesupporter.com, dříve GastroPress, s.r.o., vydavatel časopisu Sommelier. Všechny soutěže Zlaté ligy jsou pořádány DWM (Deutsche Wein Marketing), pod patronátem OIV (Mezinárodní organizace pro révu vinnou a víno), UIOE (Mezinárodní unie enologů) a VINOFED (Světová federace významných mezinárodních soutěží vín a destilátů). Celkem se jí účastní více než 20 tis. vín z více jak 40 zemí světa.

Zdroj: vinazmoravy.cz