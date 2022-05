Novinky brněnských vinoték – červen 2022

Rosso Superiore 2017 Bolgheri DOC Campo alle Comete

Itálie, Toskánsko, Bolgheri, Castagneto Carducci

1226 Kč (BOR) Červené suché víno je vlajkové víno vinařství Campo alle Comete. Superiore je nejvyšší kategorie pro vína z regionu Bolgheri. Cuvée odrůd Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc a Petit Verdot. Zraje ve francouzských dubových sudech Tonneau po dobu 15–18 měsíců. Dalších minimálně 10–12 měsíců stráví víno v lahvi, než je připraveno do prodeje. Barva je výrazně rubínová s fialovými odlesky. Aroma je velmi komplexní, červené ovoce, balsamiko a lehké bylinné tóny. Na patře je víno elegantní, pevné, plnější, minerální s dlouhým závěrem a pevnou tříslovinou. Skvěle se hodí ke grilovanému masu, vysoké zvěřině, k divočáku, ale třeba také k tmavé čokoládě. Müller Thurgau 2021 kabinetní víno Vinařství LAHOFER

Morava, Znojemská podoblast

119 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD, VVI) Bílé suché víno s 4,4 g/l zbytkového cukru, 6,2 g/l kyselin a 11,5 % alkoholu. Víno zelenkavé barvy se stříbrnými odlesky, s jemně kořenitou vůní po muškátovém oříšku a ovocnou stopou po broskvích a bílém rybízu. Aroma tohoto ovoce dokresluje i svěží a harmonickou chuť, kterou vystihují energická kyselinka a mírná kořenitost. Jedná se o poctivou znojemskou milerku vybízející k dalšímu napití. Johanniter 2021 kabinetní víno Vinařství Baláž

Morava, Velkopavlovická podoblast, Němčičky, Odměry

240 Kč (ČER) Bílé suché víno s 7,1 g/l zbytkového cukru, 9,0 g/l kyselin a 11 % alkoholu. Zlatavě žlutá barva, nos vína je čistý a přímý s výraznou ovocnou aromatikou s tóny čerstvého peckového ovoce v závěru s nádechem sladkého koření. Patro vína je suché se šťavnatou kyselinou a středně dlouhou ovocně-minerální dochutí. Doporučeno k bílým drůbežím masům, nezrajícím a nearomatickým měkkým sýrům a lehkým zeleninovým salátům. Sylvánské zelené 2021 pozdní sběr Vinařství HANZEL

Morava, Znojemská podoblast, Dyje, Babičák

195 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD, VVI) Bílé suché víno s 8,0 g/l zbytkového cukru, 7,2 g/l kyselin a 12,0 % alkoholu. Víno třpytivé barvy lipového květu a svěží citrusové vůně s jemným bylinkovým tónem. Plné ovocné chuti kraluje šťavnatost zelených jablíček doprovázená hladkou a vláčnou kyselinkou, která je v dokonalé harmonii s lehce kořenitým závěrem. Riesling Ürziger Würzgarten Alte reben trocken 2019 Spätlese Karl Erbes

Německo, Mosel, Urzig, Ürziger Würzgarten

350 Kč (U3D) Bílé suché víno s 7,0 g/l zbytkového cukru, 6,2 g/l kyselin a 13,5 % alkoholu. Víno s citrusovým aroma, v chuti broskve a bylinky, kořenitost a minerálnost. Podloží vinice Ürziger je pro svou barvu popisována jako červená břidlice. Dává vína se svěží kyselinku spojenou s komplexní mineralitou. Chardonnay 2020 pozdní sběr VINO CIBULKA

Morava, Velkopavlovická podoblast, Kobylí, Nivky

175 Kč (MBV) Bílé suché víno s 13 % alkoholu, bez histaminu. Víno se světlejší barvou, ve vůni jablíčka, bez a vanilka. V chuti pečená brioška s máslem, střední, příjemná dochuť. Ke všem jídlům se smetanovou omáčkou, těstoviny a rizota, grilované bílé klobásky.

Riesling Lösnicher Försterlay halbtrocken 2019 Spätlese Karl Erbes

Německo, Mosel, Urzig, Ürziger Würzgarten

350 Kč (U3D) Bílé polosuché víno s 17,1 g/l zbytkového cukru, 6,5 g/l kyselin a 12,5 % alkoholu. Vůně je kořenitá a mohutná, broskve a hrušky s trochou petroleje. Přestože je tam polosuché, sladkost nepůsobí dominantně, doplňuje svěží kyselinky. Chuť je plná, citronová, se stopami meruněk a broskví. André rosé 2021 pozdní sběr Vinařství Vajbar

Morava, Velkopavlovická podoblast, Vrbice, Záhumenice

169 Kč (KAR, ROU, VGA, VSV, VUR) Růžové víno plné ovoce a radosti. Barva je malinová s fialovými odlesky. Vůně je bohatá, plná, mazlivě ovocná. Dominují sorbety z letního bobulového ovoce, doplněné o lesní jahody a maliny. Chuť je svěží a mnohovrstevná. Jsou tu třešně chrupky, černé višně, zahradní i lesní jahody se zmrzlinou. Velmi dlouhý šťavnatý závěr. Doporučeno ke grilované krkovici s višňovou omáčkou. Rulandské modré & Frankovka rosé Letní edice 2021 moravské zemské víno VÍNO HRUŠKA

Morava, Slovácká podoblast, Blatnička

187 Kč (HRU) Růžové polosuché víno s 15,3 g/l zbytkového cukru, 7,8 g/l kyselin a 12,5 % alkoholu. Vůně příjemně kořenitá s jemnými ovocnými tóny. V ovocné chuti dominují jahody a třešně s příjemným zbytkem cukru. Merlot rosé 2021 pozdní sběr Oulehla vinařství

Morava, Znojemská podoblast, Dolní Kounice, Šibeniční hora

200 Kč (RAJ, U3D, U3K) Růžové polosuché víno s 12,5 % alkoholu. Víno lákavé vůně přezrálých malin a čajových růží. V chuti jsou třešně s jogurtovými tóny v harmonii s kyselinkou a zbytkovým cukrem v závěru. Doporučeno dobře vychlazené jako aperitiv. Vhodně doprovází sezónní ovoce (meruňky, maliny). Podává se k sušené fermentované šunce, drůbeží roládě, telecímu kari s rýží basmati a lívancům s tvarohem. Ideální k sýrům ricotta a mascarpone. Zlatá medaile – GRAND PRIX VINEX 2022 (Valtice) Svatovavřinecké 2019 moravské zemské víno Oulehla vinařství

Morava, Znojemská podoblast, Dolní Kounice, Šibeniční hora

226 Kč (RAJ, U3D, U3K) Červené suché víno s 12,0 % alkoholu. Víno rubínové barvy s purpurovým reflexem. V bohatém buketu upoutají tóny přezrálého drobného ovoce, svěží kyselinka, aroma švestkových povidel a skořice. Minerální podtext a intenzivní kořenitá dochuť (spálené dřevo) skvěle posilují odrůdově typické aroma. Komplexní a plné víno. Doporučeno k uzenářským specialitám (česnekový bok, paprikové klobásky apod.), k vysoké zvěřině na červeném víně. Báječně doplňuje tradiční sladké deserty s povidly a mákem (lokše) nebo uzené sýry. Pinot noir 2020 výběr z hroznů VINO CIBULKA

Morava, Mikulovská podoblast

261 Kč (MBV, U3K) Suché červené víno s 12 % alkoholu, bez histaminu. Temnější rubínová barva s cihlovými odlesky v menisku, ve vůni ovocné kořenité a propolisové tóny s kouřovým podtónem. V chuti zralé lesní ovoce. Víno určené k červenému masu, pernaté zvěři, nadívané drůbeži a také zvěřině. Vhodné k další archivaci.