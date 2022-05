Májové putování okolím Modrých Hor

Brno, 3. května 2022 – Rozjela se další sezóna cyklo a pěších výletů Krajem vína po Moravských vinařských stezkách. Návštěvníci se díky nim dostanou do různých koutů jižní Moravy. Na výletě svěžími vinohrady i malebnými sklepními uličkami poznají místní kulturu a folklor. V květnu se tak mohou těšit na Májové putování okolím Modrých Hor.

Poslední dubnový víkend se uskutečnil první výlet Na kole vinohrady Uherskohradišťska. Celý seriál akcí Krajem vína po Moravských vinařských stezkách koordinuje Partnerství, o.p.s., která také 5 z celkových 11 výletů přímo organizuje. Prvním z nich bude o víkendu 21. května Májové putování okolím Modrých Hor.

„Na výlet mohou vyrazit jak cyklisté, koloběžkáři i pěší. Připravujeme tři trasy různých délek a obtížností, na všech návštěvníci najdou řadu zastávek na zajímavých místech,“ říká organizátor akce Martin Fiala z Partnerství, o.p.s. Cyklisté se projedou zvlněnou krajinou s dalekými výhledy Modrých Hor a zastaví se například u Rozhledny Slunečná s vyhlídkou na celý kraj Modrých Hor nebo u Stezky nad vinohrady nad Kobylím. Pěší turisté si zase vyšlápnou na Rozhlednu Kraví hora, odkud uvidí Nové Mlýny i Pálavu.

Trasy budou mít spousty zastávek u vinařů nabízející tradiční dobroty k zakousnutí a někde i speciální představení. Kamil Prokeš předvede „sabráž“, nabídne ochutnávku hroznového oleje, koláče, trdelník, marhulová povidla, teplé domácí škvarky. Rodinné vinařství Jedlička potěší nabídkou vinného biomoštu, domácími sýry z Farmy Pálava, připraví i boršč masový i vegetariánský, guláš, paštiky z Němčiček. Určitě nevynechte návštěvu Muzea Kobylí a stavte se na dobroty od tetiček z Kobylí. V Brumovicích se vám představí 12 brumovických vinařů, mezi nimi menší rodinná vinařství, ale i větší vinaři s krásnými kvelbenými sklepy. Morkůvky otevřou Muzeum legendárního pilota druhé světové války Františka Peřiny a připraví si ochutnávku domácích hořčic a domácí koláče.

Startovní místo je pro všechny stejné – začíná se ve venkovním areálu Ekocentra Trkmanka ve Velkých Pavlovicích v sobotu 21. května od 9 do 11 hodin. Návštěvníci zde získají startovní balíček se startovním pasem a mapou tras. „Všechny trasy jsou značené i přímo v terénu barevnými směrovkami, takže se nikdo nemusí obávat, že by zabloudil,“ ujišťuje Martin Fiala. Na jednotlivých zastávkách pak účastníci sbírají razítka do startovního pasu, který v cíli mohou odevzdat do slosování o ceny – například víno místních vinařů nebo voucher na ubytování v penzionu s certifikací Cyklisté vítáni. V cíli bude připravený doprovodný program v podobě cimbálové muziky, festivalu vinařů VOC Modré Hory a certifikované soutěže 30 vín Modrých Hor a nabídka teplého občerstvení.

Startovní balíčky mohou návštěvníci kupovat online v předprodeji na e-shopu nebo v den akce přímo na místě.

Více informací najdete na https://www.vinarske.stezky.cz/akce/Krajem-vina-Majove-putovani-okolim-Modrych-Hor.