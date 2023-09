Špilberk i Tugendhat lákají na speciální víkendový program

Brno, 8. září 2023 – Tradiční zářijová akce pro celou rodinu plná zábavy a dobrodružství je tu. Přijďte 9. a 10. září od 10.00 do 18.00 pomoct lesním kamarádům zlomit kletbu, která sužuje lesní království na hradě Špilberku. Na speciální rodinný víkendový program se můžete těšit i ve vile Tugendhat.

Jako každý rok děti na hradě Špilberku čeká celohradní hra, kdy se na krutopřísných stanovištích ocitnou v různých částech kdysi kouzelného lesa. Budou muset splnit záludné úkoly, aby se dostaly o krok dál k zasloužené odměně a společnými silami pomohly lesní královně zbavit se kletby, kterou na ni a celé lesní království v žárlivosti seslal zlý čaroděj.

Během celé akce bude za jednotné vstupné přístupný celý areál hradu včetně výstav a vybraných stálých expozic. Tento rok budou také probíhat kostýmované prohlídky Vodojemů na Špilberku spolu s jedním překvapením. „V rámci akce bychom rádi představili nově chystaný prohlídkový okruh, který zavede návštěvníky do prostor, které vypráví zajímavé historické příběhy, ale dnes o nich ví jen málokdo. Prozradím, že půjde například o bývalou hradní vinárnu. V rámci akce jsme mu dali příhodný název Z lesa do hradu,“ láká na letošní horkou novinku ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc.

Oba víkendové dny bude připravený doprovodný program v areálu celého hradu. Děti čekají kromě celohradní hry další zábavná nesoutěžní stanoviště, tematická divadýlka, ve kterých si budou moci sami zahrát. Projedou se na ponících nebo se svezou na kolotoči. Co by to bylo za kouzelný víkend bez pořádného kouzelníka? Úsměv na rtu každému dítěti i rodiči vykouzlí kouzelník Mišuge. Třešničkou na dortu celého programu potom bude sobotní pěvecké vystoupení pohádkových písniček a nedělní divadelní představení Pat a Mat. V rámci spolupráce s Českomoravskou mysliveckou jednotou na výstavě Muzea města Brna Lesem si ČMMJ připravila zajímavé ukázky vábení zvěře, laserovou lukostřelbu nebo lesní pedagogiku pro děti. „Věříme, že se nám díky bohatému programu, propracovanou celohradní hrou a také předpovědí krásného počasí podaří nalákat ještě více návštěvníků než v minulém návštěvnicky velmi úspěšném roce, kdy se akce zúčastnilo více jak 4000 lidí,“ konstatuje Zbyněk Šolc.

Speciální program pro rodiny s dětmi tento víkend nabídne i vila Tugendhat. V návaznosti na probíhající výstavu fotografií Miloše Budíka ve vile Tugendhat připravili pro ty nejmenší návštěvníky zajímavý doprovodný program. Přímo ve výstavě v technickém podlaží bude připravena kreativní zóna, kde tvůrčím způsobem prozkoumáte fotografie Miloše Budíka zachycující běžný život v brněnských ulicích, na hřišti, v mléčném baru, i ve vile Tugendhat, kde od 50. let fungoval léčebný tělocvik pro děti s vadami páteře. Oba dny na návštěvníky navíc budou čekat tři netradiční komentované prohlídky po interiérech vily. Hlavní obytný prostor tentokrát nebude vnímán pouze z perspektivy obývacího reprezentativního pokoje, ale využije se jeho velkorysosti k pohybu a dynamickému průzkumu s odkazem na rehabilitační středisko, kam v roce 1956 zavítal se svým fotoaparátem Miloš Budík. Kapacita prohlídek je omezená a je zapotřebí si rezervovat místo na e-mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Zdroj: Muzeum města Brna