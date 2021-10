Slunečné září zajistilo skvělá Svatomartinská vína ročníku 2021

Brno, 26. října 2021 – V pondělí 25. října absolvovala odborná porota v Centru Excelence ve Valticích hodnocení vín usilujících o možnost používat známku Svatomartinské 2021. Při letošním prvním kole hodnocení uspělo téměř 96 % přihlášených vín, což je historicky největší úspěšnost. Dokládá to výjimečně vysokou kvalitu letošních vín. Už za pár dní se tak můžeme těšit na více než 2,2 milionu lahví tohoto svěžího a aromatického mladého vína.

Do prvního kola hodnocení bylo přihlášeno 280 vín od 62 vinařských firem, což jsou hodnoty ukazující návrat k počtům běžným před loňským, pandemií velmi poznamenaném, roce. Náročné požadavky na kvalitu z nich splnilo hned 268 vín. Prvním kolem tedy neprošlo jen 12 vín, tedy pouhých 4,3 % přihlášených vzorků. Jejich výrobci však budou mít možnost s víny dále pracovat a ucházet se s nimi znovu v kole druhém, které proběhne 1. listopadu.

„Měl jsem možnost letos přechutnat již velkou část Svatomartinských vín a mohu s čistým svědomím říct, že letošní ročník bude jeden z nejlepších, co do kvality za celou svojí historii,“ prozradil první informace o kvalitě ročníku Ing. Marek Babisz, hlavní sommelier Národního vinařského centra a dodal: „bílá vína budou vynikat výraznou aromatikou a svěžestí. Müller Thurgau bude charakteristický převážně po tropickém ovoci jako kiwi, grepfruitu, dále po bělomasé broskvi a angreštu. Veltlínské červené rané pak po medu, banánu a zahradním ovoci. Muškát moravský bude mít vůni a chuť po tropickém ovoci jako mandarinky, pomeranče a po kandovaném ovoci. U růžových vín bude charakter velmi podobný jako u bílých vín, tedy výrazná ovocnost a svěžest. Vůně a chutě budou připomínat zralé třešně a višně, maliny, jahody a granátové jablko. Červená vína budou velmi hravá se svěží kyselinkou a ve vůni a chuti budou připomínat luční květy, višně, třešně, černý rybíz a švestková povidla.“

První kolo hodnocení

Z 268 vín, která prošla prvním kolem hodnocení úspěšně, a budou tedy moci nést známku Svatomartinské 2021, je 126 bílých, 72 růžových, 65 červených vín a 5 klaretů. Nejvíce zastoupenou odrůdou je Müller Thurgau (68 vzorků), následovaný Modrým Portugalem (44), Muškátem moravským (41) a shodně Svatovavřineckým rosé a Zweigeltrebe rosé (35). Přesný počet letošních Svatomartinských vín a úspěšných vinařství ale budeme znát až po 1. listopadu, kdy proběhne druhé kolo hodnocení. Lze očekávat, že během něj přibyde větší podíl červených vín, na který si letos řada vinařů vyčlenila více času.

„Jakkoli to podle zpravodajských relací možná příliš nevypadá, co se týče vína, zejména toho Svatomartinského, svět se zdá se vrací do časů před pandemií. Zájem vinařů se vrátil a s ním i více než dva miliony lahví Svatomartinských vín, na která už čeká doslova celá země,“ sdělil Ing. Jaroslav Machovec, ředitel Vinařského fondu, který ochrannou známku Svatomartinské vlastní a každoročně ji propůjčuje vinařům a dodal: „po loňském složitém roce si je věřím letos užijeme tak, jak jsme zvyklí, tedy ve společnosti známých a blízkých doma i na společenských akcích. Letošní svátek sv. Martina připadá na čtvrtek, kdy se letos opět potkáme na Svatomartinském koštu v Brně. A na slavnostní čtvrtek hned naváže víkend a s ním slavnosti, svatomartinská menu v restauracím a nespočet možností si Svatomartinskými víny připít.“

Všem akcím a oslavám dominuje Svatomartinský košt v Brně, který po loňském nuceném výpadku letos opět organizuje Vinařský fond 11. 11. od 11 hodin na brněnském náměstí Svobody, jako největší ochutnávku Svatomartinských vín u nás. Svatomartinský košt tak tradičně nabídne 100 vzorků Svatomartinských vín od 100 různých vinařů. Vinařský fond zároveň podporuje řadu dalších svatomartinských akcí po celé republice. Podrobnější informace a přehled letošních akcí naleznete v kalendáři na webu Vína z Moravy, vína z Čech. Vše se ale bude zároveň odvíjet od aktuální epidemiologické situace a případných omezení.

Svatomartinské víno 2021

Pouze vína, která díky své kvalitě uspějí u hodnocení, budou mít možnost nosit známku Svatomartinské 2021. Při bodování musí proto víno získat 80 bodů z celkových 100 bodů. Hodnotí se čistota vína, barva, vůně, chuť a celkový dojem. Kontrola kvality ale hodnocením 25. října a 1. listopadu neskončí. Bude probíhat i nadále u nalahvovaných vín v obchodní síti, aby měli všichni jistotu, že vína, která prošla hodnocení, jsou ta stejná, jako se objeví v lahvích v obchodech, vinotékách či restauracích.

Tak jako každoročně se dá odhadovat nejvyšší zastoupení bílých Svatomartinských vín (Müller Thurgau, Veltlínské červené rané a Muškát moravský), kterých bude na trhu cca 50 %, následovat budou růžová (Modrý Portugal, Svatovavřinecké a Zweigeltrebe) cca 27 % a červená vína (Modrý Portugal a Svatovavřinecké) 23 %.

O Svatomartinském

Značka „Svatomartinské“ byla registrována v roce 1995 a od roku 2005 je jejím vlastníkem Vinařský fond. Ten v letošním roce již posedmnácté ve spolupráci s Národním vinařským centrem organizuje propagaci těchto vín pod jednotným logem. Svatomartinská vína jsou tak označena na etiketě známým symbolem sv. Martina na koni.

Jak Svatomartinské poznat?

Svatomartinská vína jsou označena známým logem svatého Martina na koni jednak na etiketě, jednak na kapsli nebo šroubovém uzávěru na hrdle lahve.

Jaká Svatomartinská vína jsou?

Svatomartinská vína jsou vína aktuálního ročníku, tedy mladistvě ovocná, svěží a aromatická. Mohou být bílá, růžová i červená ze stanovených odrůd, která dozrávají dříve, a tak z nich vinaři mohou včas vyrobit kvalitní vína.

Povolené odrůdy

• Bílá: Müller Thurgau, Veltlínské červené rané, Muškát moravský a jejich cuvée.

• Růžová: Modrý Portugal, Svatovavřinecké a Zweigeltrebe a jejich cuvée.

• Červená: Modrý Portugal, Svatovavřinecké a jejich cuvée.

Jak se vybírají?

Pod značkou Svatomartinské lze vyrábět pouze vína suchá s odpovídajícími vlastnosti, jakými jsou právě svěžest a ovocitost. Na to dohlíží každoročně odborné komise, které rozhodnou, zda dané víno odpovídá požadavkům a může známku Svatomartinské používat.

Kdy pít?

Hlavní sezona Svatomartinských vín je od listopadu do Vánoc. Přirozenou svěžest mladého vína si uchovají do jara.

Svatomartinská vína a gastronomie

Červená: Kromě tradiční pečené husy se výborně hodí k pečeným a dušeným masům nebo jemné úpravě zvěřiny.

Bílá: Výborně si rozumí s rybami, jemnou drůbeží, ale i studenou kuchyní, tedy se zeleninovými saláty, jemnými paštikami či sýry.

Růžová: Hodí se všude tam, kde si nejsme jisti, zda spíše bílé, nebo červené Svatomartinské víno. Ideálně doplní výraznější úpravy drůbeže nebo těstovin.