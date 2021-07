Na vinicích dorůstají hrozny, do burčáku zbývají zhruba tři týdny

Brno, 29. července 2021 – Letošní léto je z hlediska teplot průměrné a bez extrémních srážkových výkyvů, a to vyhovuje vinařům. Pokud tento trend potrvá i příští měsíc, burčáková sezona by měla odstartovat v polovině srpna a sklizeň nejpozději do poloviny září.

Vyšší teploty v květnu a v červnu uspíšily kvetení révy, a tím odstranily vegetativní zpoždění, které réva nabrala během chladného jara. Nyní jsou bobule hroznů, na kterých se tvoří žádoucí vosková vrstvička a které brzy dorostou do své maximální velikosti, v optimální fázi svého vývoje. Přispělo k tomu i lehce nadprůměrné, nikoliv však extrémní množství dešťových srážek.

„Letos je práce ve vinohradu časově i finančně příznivější než v loňském nadmíru deštivém roce. Ruční práce už jsou v podstatě u konce a teď se soustředíme hlavně na přípravu sklepů a údržbu a revizi techniky, kterou využijeme při zpracování nové sklizně,“ říká vinohradnický manažer skupiny BOHEMIA SEKT Josef Svoboda.

Přelom července a srpna bývá rizikový z hlediska napadání révy a hroznů houbovými chorobami, které mohou poničit úrodu. „Vinaři jsou v těchto dnech ve střehu a kontrolují vinice. Prozatím se jen sporadicky objevuje padlí révové na hroznech, ale v tomto rozsahu nemá zásadní vliv na množství ani kvalitu úrody,“ uvádí Josef Svoboda.

Letošní úroda prozatím vypadá slibně. Množství hroznů na rostlinách je mírně nadprůměrné a pokračující vlhkost během jejich růstu by měla zaručit i šťavnatost. První ochutnávku sklizně v podobě burčáku z raných odrůd by měli vinaři připravit v polovině srpna. Začátek vinobraní lze očekávat okolo 15. září.

Důležitá příprava přívlastkových vín

Plno práce mají v těchto dnech producenti přívlastkových vín, která jsou nejvyšší kategorií vín v České republice. Pro tato vína stanovuje vinařský zákon několik požadavků včetně cukernatosti hroznů, absence dodatečných přísad a použití hroznů maximálně tří různých odrůd.

„Na vybraných rostlinách nyní redukujeme množství hroznů tak, aby při vinobraní na každém keři zůstal přibližně 1,5 až 2 kilogramy hroznů. To nám pomůže zvýšit kvalitu sklizně, která poputuje na výrobu přívlastkových vín, a dosáhnout u ní požadovaných parametrů. V našem portfoliu nabízíme vína s přívlastkem u značek Habánské sklepy, Víno Mikulov Sommelier Club, Vinařství Pavlov a Chateau Bzenec,“ uzavírá Josef Svoboda.