Tři šampioni a 40 medailí ze Slovenska pro moravské vinaře

Brno, 3. července 2021 – Moravští a čeští vinaři se i letos vezou na vítězné vlně a pokračují ve sběru medailí z mezinárodních soutěží vín. Nejinak tomu bylo i na Slovensku na soutěži Muvina Prešov, kde získali vedle 40 medailí tři z pěti udělovaných titulů šampiona. Účast našich vín finančně podpořil Vinařský fond a organizačně ji zajistilo Národní vinařské centrum.

Do již 26. ročníku mezinárodní soutěže vín Muvina Prešov a konkurence vinařů z 11 evropských zemí moravští a čeští vinaři přihlásili 135 vín, z nichž 40 bylo oceněno – tituly šampion v kategoriích bílá suchá vína, růžová vína a šumivá vína a 2 velké zlaté a 38 zlatých medailí.

Šampionem suchých bílých vín a velkou zlatou medaili získal Ryzlink rýnský, pozdní sběr 2016 z vinařství Baloun. Vinařství přidalo ještě dalších 5 zlatých medailí a stalo se tak nejúspěšnějším naším zástupcem. Nejlepším růžovým vínem soutěže se stal a zlatou medaili obdržel Cabernet Sauvignon rosé, pozdní sběr 2020 z Rodinného vinařství Čech. Mezi šumivými víny pak uspěl a titul šampiona a velkou zlatou medaili dostal Louis Girardot brut 2017 z Bohemia Sekt.

"Na soutěži Muvina se našim vinařům poslední roky velmi daří a potvrdilo se to i letos, kdy si z Prešova odvážejí většinu šampionů, na které si tradičně myslí hlavně vinaři z pořádajícího Slovenska. Se Slováky toho máme hodně společného i na poli vinařství, jak z hlediska odrůdové skladby, tak technologicky, ale i preferencemi. A právě na Muvinu Slováci vždy přihlašují to nejlepší, co mají," komentoval úspěch Ing. Pavel Krška, ředitel Národního vinařského centra.

Odborná porota udělila celkem 14 velkých zlatých medailí, 98 zlatých medailí a 5 titulů šampiona. Pravidelně na této soutěži zasedají v komisích také profesionálové z České republiky. Letos jich bylo hned šest a to Marek Babisz, Zbyněk Kopeček, Blanka Příborská, Radoslav Baloun, Jakub Dufka a Martin Křístek. Soutěž Muvina Prešov probíhá pod záštitou OIV (Mezinárodní organizace pro víno a vinohradnictví se sídlem v Paříži).