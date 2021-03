Průzkum: Nejoblíbenějším alkoholem Čechů je víno, hlavně to moravské

Brno, 24. března 2021 - Češi mají ze všech alkoholických nápojů nejraději víno, většina bílé, na ta moravská a česká stále nedají dopustit a za ta kvalitní si neváhají připlatit. Častěji víno pijí ženy a lidé výše postavení, třetina spíše mladších ročníků uvádí, že ho pije více než dříve, a ve znalostech o víně se za poslední roky zlepšili. Tolik ve zkratce ukázal nejnovější průzkum Vinařského fondu – Víno a český spotřebitel 2020.

Bezmála tři čtvrtiny (73 %) dospělé populace konzumují víno, a to včetně úplných abstinentů. Víno je tak nejkonzumovanějším alkoholickými nápojem Čechů. Druhé pivo, ať už příležitostně, nebo pravidelně, konzumují „jen“ cca dvě třetiny (65 %) dospělých. Znamená to tedy, že víno má ze všech alkoholických nápojů mezi konzumenty stále nejméně odpůrců. V absolutních číslech, tedy v celkově zkonzumovaném množství či pravidelnosti konzumace však pivo stále dominuje.

„Průzkum nám ukázal, že čeští konzumenti vína jsou většinou vlastenci. Téměř tři pětiny preferují moravská a česká vína zejména kvůli jejich lepší chuti, podpoře domácí produkce, a hlavně kvalitě. To je pro nás důležitý a pozitivní poznatek, protože právě toho se snažíme dlouhodobě docílit,“ komentoval výsledky průzkumu Jaroslav Machovec, ředitel Vinařského fondu a dodal: „Češi se také orientují na kvalitní víno, a to až do té míry, že jsou ochotni si za kvalitu i připlatit. Toto je asi nejdůležitější výstup z průzkumu pro všechny naše vinaře.“

Většina konzumentů má nejraději bílá vína (54 %), čtvrtina preferuje červená (25 %), jen 6 % dává přednost růžovým vínům a 15 % na barvě nezáleží. Oproti roku 2016, kdy proběhl předchozí průzkum, slábne preference červeného vína, a naopak pozvolna stoupá zájem o růžová vína. Z hlediska množství zbytkového cukru čeští konzumenti preferují zejména vína polosuchá (29 %) a polosladká (24 %), více než pětina preferuje suchá vína (22 %). Ve srovnání s rokem 2016 roste obliba suchých a polosuchých vín a mírně klesá zájem o polosladká či sladká vína.

Kde a jak víno nakupujeme?

Hlavním místem nákupu vína jsou pro českou populaci stále super a hypermarkety, kde jej nakupují dvě třetiny konzumentů. Polovina respondentů tento typ prodeje uvedla jako svůj vůbec nejčastější. Zvýšil se ale také podíl konzumentů, kteří nakupují ve vinotékách a přímo od vinařů. Vzrostl také podíl osob nakupujících víno na internetu, stále jde ovšem o spíše doplňkový nákupní kanál (využívá ho pouze 5 %). Stejně jako v roce 2016 hraje u tuzemských konzumentů vína podstatnou roli při nákupu předchozí zkušenost s vínem, kvalita, doporučení a samozřejmě i cena.

Poměrně překvapivě mají při nákupu vína méně podstatný vliv faktory jako např. ocenění nebo medaile a také typ uzávěru (korek, plast, šroubový atp.). Čeští konzumenti v průměru za víno utratí 404 Kč měsíčně (294 Kč za lahvová), což ve srovnání s rokem 2016 představuje mírný nárůst o 25 Kč.

Průzkum připravila renomovaná agentura FOCUS – Marketing & Social Research prostřednictvím obsáhlého dotazníkového šetření metodou CAPI. Šetření probíhalo v srpnu a září roku 2020, mezi více než 1200 respondenty z populace 18+. Pravidelné šetření postoje spotřebitelů k moravským a českým vínům zadává Vinařský fond již od roku 2006.

