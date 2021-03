Řez révy střídá její vázání: činnost klíčová pro budoucí úrodu

Velké Bílovice, 10. března – Vinaři z Habánských sklepů ve Velkých Bílovicích dokončili řez révy. Ostříhali přibližně tři čtvrtě milionů keřů. Po jedné z nejnamáhavějších a časově nejnáročnějších jarních prací ve vinici je však hned čeká neméně důležitá činnost, vázání tažňů. Při něm je zapotřebí zejména šikovných rukou.Uložit

Vázání by mělo být dokončeno před rašením révy, poslední dobou však obecně panuje nejistota kolem dostatku pracovníků. I přes silné mrazy, které s sebou přinesly zhoršené pracovní podmínky, se vinařům v Habánských sklepích podařilo řez révy dokončit včas. Z každého keře odstranili staré odplozené dřevo a přebytečné výhony, které by révě braly sílu k tvorbě plodů. Ostříhané dřevo tradičně vrátili zpátky do vinic.

„Ořezané réví na zemi drtíme a vracíme tak půdě živiny, které keře vynaložily na svůj růst,“ popisuje Josef Svoboda, ředitel vinařství Habánské sklepy.

Řez révy jde ruku v ruce s jejím vyvázáním. Obě činnosti jsou pro budoucí úrodu klíčové. „Vázání tažňů, tedy plodonosného dřeva, je poměrně rychlou a jednoduchou prací, je ale potřeba určité zručnosti a opatrnosti při ohýbání tažně. Mohlo by dojít k jeho zlomení nebo prasknutí a tím k poškození keře a snížení letošní úrody,“ upozorňuje Josef Svoboda. Vinaři používají tenké drátky, které se dvěma prsty zamotají okolo tažně a vázacího drátu. „Vedle klasických vázacích drátků používáme rovněž elektrické vazače, které tuto práci usnadňují a urychlují. Výkon je pak nejméně dvakrát až třikrát větší,“ vysvětluje dále ředitel vinařství.

V Habánských sklepích stihne jeden pracovník vyvázat okolo tisíce keřů za den. Celý proces vázání révy by měl trvat zhruba měsíc. Je však otázkou, jestli se do prací budou moct zapojit pracovníci v počtu, se kterým je počítáno. „Počet pracovníků je stálý problém, se kterým průběžně zápasíme. U externích pracovníků, pendlerů, nelze odhadnout, kolik jich bude přijíždět. Panuje tak určitá nejistota, momentálně ale všechnu práci zvládáme,“ uzavírá Josef Svoboda. Vinaři by měli vázání stihnout do doby, než začne réva rašit a na tažních se objeví první drobná očka. Narašená očka a mladé letorosty jsou totiž velmi citlivé a hrozilo by jejich poškození a tím i negativní ovlivnění budoucí úrody.

