Velkobílovičtí vinaři představili dvě nové kolekce cuvée

Brno, 6. března 2018 - Sdružení Velkobílovičtí vinaři tento týden představilo dvě kolekce výjimečných vín – Velká bílá Slípka a Velká červená Slípka. Vína jsou cuvée nejtypičtějších velkobílovických odrůd a byla speciálně vytvořena tak, aby dokonale reprezentovala terroir Velkých Bílovic. Zároveň se v nich ale odráží jedinečný styl konkrétních vinařů.

Mezi členy spolku Velkobílovických vinařů najdeme jak zasloužilé mistry vinaře, tak i mladé vinaře či vinařky. Všichni se navzájem velmi dobře znají a jsou přátelé a pro všechny je prioritou dělat kvalitní a výborná vína. To byl také impuls, aby se pokusili posunout dál a vytvořili něco výjimečného. Tím výjimečných jsou právě cuvée Velká červené Slípka a Velká bílá Slípka.

Vinice Velkých Bílovic jsou ideální pro červené odrůdy, a tak byla pro značení ochrannou známkou Velká červená Slípka vybrána Frankovka, Zweigeltrebe a pro doplnění a doladění také část Rulandského modrého do 30 %. Vína se známkou Velká bílá Slípka jsou pak cuvée Rulandského šedého a Chardonnay.

Důležité pro celkový výraz těchto vín je ležení vína na dřevěných sudech. U bílého cuvée minimálně 6 měsíců a u červeného 12 měsíců. V měsíci květnu musí projít degustační komisí kde dostanou (anebo nedostanou) možnost používat ochranné označení Velká červená nebo bílá Slípka. Po zatřídění těchto vín, než můžou na trh musí navíc ještě ležet půl roku v láhvi. Všechna cuvée jsou na trh uváděna pod společnou etiketou s hlavním znakem Slípky.

Znak červenožluté slípky sdružil vinařské špičky z vinařské obce Velké Bílovice. Příběh Velkobílovické „slípky“ je zakořeněn v hluboké minulosti. Odjakživa si velkobílovické sousedé z okolí dobírali za to, že jako jediní široko daleko mají slípku, a ne slépku či slepici.

Stanislav Hrabal ze spolku Velkobílovických vinařů vysvětluje: „Přespolňáci nám říkali slípáci a my jim všelijak. A prali jsme se, když jsme byli malí kluci. A jeden kamarád ze třídy jim to pak vrátil, když pravil, že stejně máme lepší víno než oni. Vždyť i táta to doma říkával…“. Nyní je na padesát vinařů z této největší vinařské obce sdruženo pod jedním znakem – slípkou, který představuje ztělesnění plodnosti, mateřské péče, starostlivosti a lidovosti.