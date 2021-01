Novinky brněnských vinoték – leden 2021

Muflon rosé brut, jakostní šumivé víno VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava

220 Kč (BOR, MBV, MOR, VPV, VUR) Suché růžové šumivé víno s 12,5 % alkoholu. Aroma dozrávajícího peckového a drobného červeného ovoce doprovází v chuti transformované zahradní ovoce s jemným perlením a džemovo-cereálním projevem v závěru. K drobnému barevnému ovoci, grilovaným krevetám nebo polotvrdým a tvrdým sýrům. Chardonnay Vinum Palaviense 2018 pozdní sběr VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava, Mikulovská podoblast, Perná, Věstoňsko

270 Kč (BOR, MBV, MOR, VPV, VUR) Suché bílé víno s 13,5 % alkoholu. Buket zavařených jablek a hrušek s vanilkovo-smetanovým dipem doprovází toustované elagotaniny s pečeným jádrovým ovocem se smetanovo-karamelovým závěrem. K marinované krevetě v těstíčku nebo pečené vepřové krkovičce s cibulovým zelím a bramborovými špalíky. Je skvělé rovněž s tvrdými zrajícími sýry. Chardonnay 2018 výběr z hroznů Vinařství Rauš

Morava, Mikulovská podoblast, Sedlec, Nad Nesytem

285 Kč (KAR) Suché bílé víno s 4,7 g/l zbytkového cukru, 6,0 g/l kyselin a 14,28 % alkoholu. Víno jiskrné, na barvě krásně nazrálé, do žluto-zlatavé slámy. Vůně jemné vanilky až lískového oříšku, v chuti banánově nasládlé s mandlovou dlouhou dochutí nabádající k dalšímu doušku. Doporučení v gastronomii: k zvěřinové omáčce či demi-glace, ideálně i k dezertu Crème brûlée. Limitovaná edice vína o celkovém objemu cca 450 litrů. Zrálo v použitém barrique sudu z Francie se středním vypálením. Riesling Burger Wendelstück 2019 spätlese Weingut Steffens-Keß

Německo, Mosel, Reil, Burger Wendelsuck

350 Kč (U3D) Bílé suché víno s 12,5 % alkoholu z vinice Burger Wendelsuck. Komplexní, plný a kořeněný ryzlink z vinařství v Reilu, malého městečka v srdci oblasti Mosel. Na strmých svazích řeky Mosely pěstují pouze jedinou odrůdu: Ryzlink rýnský. Ryzlink rýnský barrique Magnum 2019 pozdní sběr Vinařství Vajbar

Morava, Mikulovská podoblast, Bavory, Pod Pálavou

599 Kč (KAR, ROU, VGA, VSV, VUR) První edice exkluzivních vín vinařství nalahvována do láhví Magnum o objemu 1,5 litru. Vína z Pálavských hroznů zrála speciálně ve špičkových francouzských sudech barrique. Víno není v prodeji v jiném balení. Barva je sytě žlutá se zelenými odlesky. Vůně je velmi ovocná, koncentrovaná, ladná a elegantní. Dominuje v ní zralý thajský ananas a meloun Galia. Chuť je hladká, oblá a veselá. Opět tu nacházíme čerstvý i grilovaný ananas a medový meloun. Dochuť je velmi dlouhá, se svěží kyselinou i jemnou stopou tříslovin. Doporučeno ke kachním prsům na medu.

Merlot 2019 pozdní sběr VINICE-HNANICE

Morava, Znojemská podoblast, Vrbovec, Vinná hora

200 Kč (VPP) Suché červené véno s 4,6 g/l kyselin, 0,1 g/l zbytkového cukru, 27,7 g/l bezcukerného extraktu a 13,5 % alkoholu. Víno tmavě granátové barvy uchvátí aromatikou přezrálého černého rybízu a černých třešní, které se opakují i v chuti, kde jsou doplněny tóny kakaových bobů s hřejivým závěrem. Doporučeno k jelenímu ragú na červeném víně. Cabernet Sauvignon Faluhely 2015 Bodri Piczészet

Maďarsko, Panonská vinařská oblast, Szekszárdi, Faluhely

350 Kč (U3D) Výběrový vysoce kvalitní Cabernet Sauvignon vypěstovaný ve vinici Faluhely. Intenzivní vůně lesního ovoce a švestek. Krémová textura, v dlouhé dochuti kromě tónů papriky i vůně a chuť zralých plodů. Doporučeno ke steakům, jehněčím pokrmům a zvěřině. Suché červené víno s 14 % alkoholu. Muflon white doux, jakostní šumivé víno VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava

220 Kč (BOR, MBV, MOR, VPV, VUR) Sladké bílé šumivé víno s pouhými 6 % alkoholu. Expresivní vůně citrusových květů se příjemně pojí s harmonicky vyváženou chutí s medovými tóny kompotovaných broskví či sušených meruněk. K dezertům, moučníkům, sladkému ovoci a kořeněným thajským jídlům. Moscato d'Asti DOCG 2020 Cantina Bosio

Itálie, Piemonte

239 Kč (BOR) Typické bílé sladké a příjemně perlivé víno regionu Piemonte a vinařství Cantina Bosio. Vyrobené z odrůdy Moscato se zbytkovým cukrem 130 g/l. Krátká fermentace po dobu 5 dní při řízené teplotě 15 °C, poté zraje 2 měsíce na vinných kalech, než jde do lahví. V aroma i chuti převládají květinové a medové tóny. Svěžest vína je vyvážena se zbytkovým cukrem a nízkým alkoholem. Výborné jako aperitiv nebo k ovocným a lískooříškovým desertům a zralým sýrům. Verjus 202020 VÍNO BLATEL

Morava, Slovácká podoblast, Uherský Ostroh, Plachty

77 Kč (LGB) Je známým ochucovadlem již středověké kuchyně. Připravuje se z nedozrálých bílých nebo červených hroznů utržených během probírky úrody před vinobraním. Verjus z hroznů Svatovavřineckého má růžovou barvu, sladkokyselou a ovocitou chuť a 0 % alkoholu. Je vhodné do omáček nebo salátových dressingů, zálivky, do dezertů a osvěžujících nápojů. Doporučuje se zejména k dochucení pokrmů, které se podávají zároveň s vínem, protože na rozdíl od octa nepřebíjí chuť vína a krásně pokrmy doplňuje díky ovocnosti a pikantní šťavnaté kyselince (14,6 g/l).