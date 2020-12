Novinky brněnských vinoték – prosinec 2020

Pálava 2018 slámové víno Sonberk

Morava, Mikulovská podoblast, Popice, Sonberk

630 Kč / 0,25 l (U3K) Sladké bílé víno s 209,9 g/l zbytkového cukru, 6,5 g/l kyselin a 9,5 % alkoholu. Lahodné dezertní víno z odrůdy Pálava. První svého druhu od sklepmistra Oldy Drápala mladšího. Slámově žlutá barva se zlatavými odlesky, ve vůni překvapivá svěžest s tóny sušeného ovoce a orientálního koření. V příjemně šťavnaté chuti se snoubí kandovaná broskev se zázvorem. Cukernatost moštu při lisování: 43,0 °ČNM. Vítěz kategorie – Oenoforum 2020 (Valtice)

Prague Premium Gold – Prague Wine Trophy 2020 (Praha) Irsai Oliver mladé víno 2020 kabinetní víno Vinařství Vajbar

Morava, Velkopavlovická podoblast, Rakvice, Trkmansko

159 Kč (KAR, ROU, VGA, VSV, VUR) Barva je zlatá se zelenými odlesky. Vůně je velmi bohatá a vrstevnatá. Najdeme v ní broskvovou marmeládu, bílé květy i hloh a na závěr tvrdí muziku koření – muškátový květ, badyán i bílý pepř. Chuť je přímočará, lehká a svěží. Najdeme v ní všechny tóny z buketu doplněné o svěží křupavou citrusovou kyselinu. Aromatické víno, které potěší milovníky suchých a šťavnatých vín, je zakončeno dlouhým svěžím pomerančovou-grepovým závěrem. Podává se k nigiri sushi s lososem a tuňákem. Veltlínské zelené 2019 kabinetní víno Vinařství Jan Plaček

Morava, Znojemská podoblast, Dolní Kounice, Kapoun

189 Kč (U3K) Suché bílé víno s 0,2 g/l zbytkového cukru, 6,8 g/l kyselin a 11,5 % alkoholu. Víno se svítivou žluto-zelenkavou barvou. Ve vůni zaujme intenzivní, svěží travnaté aroma, vůně černého rybízu, kvetoucího bezu s decentní pepřnatostí. Chuť je velice svěží, kořenitá, suchá, s výraznou kyselinkou. Víno je vhodné k omáčkám a slaným předkrmům a samozřejmě k rybám. Skvěle doplní smaženého kapra na Vašem Štědrovečerním stole. Zlatá medaile - Národní soutěž vín 2020 – Znojemská podoblast (Valtice)

Stříbrná medaile – Zlatý pohár Česko Slovenska 2020 (Slovensko)

Stříbrná medaile – Víno Bojnice 2020 (Slovensko) Ryzlink vlašský 2018 výběr z hroznů Vinařství Rauš

Morava, Mikulovská podoblast, Sedlec, Zátiší-Hliník

285 Kč (KAR) Suché bílé víno s 2,1 g/l zbytkového cukru, 6,4 g/l kyselin a 14,0 % alkoholu. Víno lehce zlatavé barvy. Ve vůni jde cítit lipový květ, tóny zralých rynglí či sušených rozinek. Následně v chuti je projev meruněk a lesního medu. Milovníci vlašáku ocení hlavně plnou harmonickou, ocelovou chuť s vyšší kyselinou, mineralitu a kořenitost. V láhvi typu Feng vysoké gramáže s vinolokem (skleněný uzávěr), který garantuje nulový vliv na aroma a chuť vína. Umožňuje opětovné uzavření láhve. Sylvánské zelené Harmony 2017 pozdní sběr VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava, Mikulovská podoblast, Perná, Věstoňsko

186 Kč (BOR, MBV, MOR, VPV) Svěží květnato-ovocitou vůni doplňují dozrávající jablka s černorybízovým závěrem. K drůbežím a králičím terinám, pečenému pstruhu s vařeným bramborem, baby karotkou a mladým hráškem. Ideální jsou rovněž zrající polotvrdé sýry. Suché bílé víno s 12,5 % alkoholu. Medea 2017 pozdní sběr VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava, Velkopavlovická podoblast, Přítluky, U majáku

198 Kč (BOR, MBV, MOR, VPV) Nazrálý buket zavařených broskví a rynglí s dotekem akátového pylu doprovází v chuti kompotované liči s meruňkovým amygdalinovým závěrem. Ke kachní paštice s jahodovou marmeládou a jablečným chutney nebo filírovaným kachním prsům na rozmarýnu. Překvapí rovněž s rebarborovým koláčem s mascarpone a mandlemi. Suché bílé víno s 13,5 % alkoholu. Ryzlink rýnský 2018 pozdní sběr Sonberk

Morava, Mikulovská podoblast, Popice, Sonberk

230 Kč (U3K) Suché bílé víno s 3,3 g/l zbytkového cukru, 6,5 g/l kyselin a 12,0 % alkoholu. Barva žluto-zelenkavá, se zlatými okraji, ve vůni sušené meruňky, včelí vosk a med, chuť je kořenitá a minerální s dominantní citrusovou ovocností.

Reiler Goldlay Riesling 2019 Spätlese Weingut Steffens-Keß

Německo, Mosel, Reil, Goldlay

350 Kč (U3D) Bílé suché víno s 12,0 % alkoholu z vinice Goldlay. Šťavnatý, minerální, výrazný ryzlink z vinařství v Reilu, malého městečka v srdci oblasti Mosel. Na strmých svazích řeky Mosely pěstují pouze jedinou odrůdu: Ryzlink rýnský. Ryzlink rýnský Terroir, oranžové, barrique 2017 moravské zemské víno Vinařství Štěpánek

Morava, Slovácká podoblast, Mutěnice, Hraničky

369 Kč (KAR) Suché bílé víno s 2,0 g/l zbytkového cukru, 6,3 g/l kyselin a 13,5 % alkoholu. Deset dnů macerování na slupkách dodalo vínu oranžový nádech. Hrozny byly při sběru dokonale vyzrálé, minimální množství síry, nečiřeno, nefiltrováno. Víno dále zrálo 18 měsíců v barrique sudu. Vůně je umocněna dřevem, tóny vanilky, máslové hrušky, tmavého lesního medu a rumových pralinek. Chuť je překvapující, zároveň jemná, ale plně mohutná, lehce nasládlá po kandovaných rozinkách. Frizzante Sauvignon 2019 moravské zemské víno Vinařství Ing. Vojtěch Pazderka

Morava, Mikulovská podoblast, Mikulov, Turold

179 Kč (KAR) Polosladké bílé víno s 15,1 g/l zbytkového cukru, 7,1 g/l kyselin a 12,5 % alkoholu. Cukernatost hroznů byla 22,2° = kvalita pozdního sběru. Víno obsahuje oxid uhličitý, který vytváří jemné perlení a zároveň zvýrazňuje ovocné tóny původního tichého vína. Ve vůni citrusové tóny doplněné černým rybízem a angreštem. Doporučeno k předkrmům nebo jako příjemný společníka různých slavnostních příležitostí. Pálava Vinum Palaviense 2017 výběr z hroznů VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava, Mikulovská podoblast, Perná, Goldhamer

399 Kč (BOR, MBV, MOR, VPV) Polosladké bílé víno s 12,5 % alkoholu. Vyzrálý buket zavařených meruněk s jemně kořenitým a vanilkovým podtextem doprovází v chuti desertnost kandovaného tropického ovoce. K foie gras s kousky sušeného ovoce nebo telecímu brzlíku se sherry omáčkou a batátovým pyré. Nádherně doplní měkké zrající sýry. Tramín červený Wave 2019 Vinařství Lahofer

Morava, Znojemská podoblast, Dobšice, U Hájku

240 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD, VVI) Polosladké bílé víno s 16,5 g/l zbytkového cukru, 6,5 g/l kyselin a 13,0 % alkoholu. Bezcukerný extrakt 28,7 g/l. Pro tramín atypickou barvu květu šípkové růže vtiskl vínu způsob výroby, především půldenní macerace na slupkách. Právě ty uvolnili do výsledného vína své barvivo. Mladí technologové Vinařství LAHOFER, Lenka Havelková a Ondřej Kubic, stvořili "rebelské" víno s bohatou chutí podtrženou krémovými až smetanovými podtóny. Surovina, vyzrálá do výběru z hroznů, dala navíc tomuto mimořádnému vínu vysoký extrakt podtrhující dlouhou persistenci. Solaris 2019 výběr z bobulí VÍNO BLATEL

Morava, Slovácká podoblast, Uherský Ostroh, Plachty

250 Kč / 0,5 l (LGB) Sladké bílé víno s 142,4 g/l zbytkového cukru, 5,9 g/l kyselin a 9,0 % alkoholu. Víno je intenzivně žlutozelené barvy s výraznou vůní tropického ovoce, hlavně marakuji a ananasu. Chuť je výrazně sladce ovocná s citrusovou svěží kyselinkou v dochuti. Víno je vhodné jako aperitiv, k dezertům s ovocem, ale také k čerstvým sýrům. Stříbrná medaile – GRAND PRIX VINEX 2020 (Valtice) Cuvée Kácary 2018 pozdní sběr Rodinné vinařství Jedlička, Bořetice

Morava, Velkopavlovická podoblast, Bořetice, Terasy

260 Kč (VUD) Vlajková loď vinařství. Pečlivě sestavené cuvée tří odrůd: Rulandské modré, Svatovavřinecké a André. Harmonické a elegantní víno tmavě rubínové barvy. Výrazné aroma třešní, višní, švestkových povidel se stopou hořké čokolády. Plné vyvážené víno s dlouhou jemně tříslovitou dochutí. Doporučeno ke steakům, zvěřině a výrazným grilovaným masům. Alkohol 14,5 %, kyseliny 4,7 g/l, zbytkový cukr 1,0 g/l, bezcukerný extrakt 31,8 g/l. Stříbrná medaile – Král vín České republiky 2020 (Praha)

Stříbrná medaile – Promenáda červených vín 2020 (Velké Pavlovice)

Seal of approval – AWC Vienna 2020 (Rakousko)