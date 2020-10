Novinky brněnských vinoték – listopad 2020

Syrah Red Granite Limited Edition 2015 Kurt Angerer

Rakousko, Niederösterreich, Kamptal

5 289 Kč (BOR) Nejlepší červené víno Rakouska v roce 2019. Suché červené víno odrůdy Syrah z Kamptalu. Hrozny byly sklizeny z vinice s podložím bohatým na žulu. Macerace po dobu 4 měsíců na slupkách a zrání na nových sudech barrique po dobu 4 let. Red Granit se nevyrábí každý rok, pouze v nejlepších ročnících. Kouřové aroma s ostružinou, černým pepřem, rybízem, borůvkami, čokoládou, moka a tóny ušlechtilého dřeva. V chuti mohutné, komplexní, elegantní, strukturované se skvělou tříslovinou. Jemná ovocná chuť a enormní sladké ovoce v kompaktním dlouho trvajícím závěru. Archivace je možná po dobu minimálně 15 let. Ideální s grilovaným masem nebo samotné. Zbytkový cukr 4,7 g/l, kyseliny 5,3 g/l, alkohol 14,5 %. 97/100 – Falstaff Rotweinguide 2020 Mladý Lahofer 2020 moravské zemské víno Vinařství LAHOFER

Morava, Znojemská podoblast

120 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD, VVI) Polosuché bílé víno, alkohol 11,5 %, zbytkový cukr 15,6 g/l a kyseliny 7,0 g/l. Svěží cuvée z odrůd Muškát moravský a Müller Thurgau ve vůni omámí ovocnými tóny s jemným kořenitým nádechem muškátového květu, na jazyku se šťavnatou kyselinku s chutí po citrusech a vyzrálých broskvích. Sauvignon Blanc 2019 pozdní sběr Gravitační vinařství VILAVIN

Morava, Mikulovská podoblast, Novosedly, Kamenný vrch

245 Kč (MBV) Suché bílé víno zlatavé barvy se ve vůní bohatě rozvijí do tónu nektarinky, zralého angreštu a bílé hluchavky. V chuti vyniká tropické ovoce harmonicky doplněné svěží kyselinou a středně dlouhým závěrem. Sběr hroznů proběhl 19. 9. 2019, cukernatost dosáhla 23,2 °ČNM. Zbytkový cukr 6,0 g/l, kyseliny 7,0 g/l, alkohol 13 %. Chardonnay 2019 moravské zemské víno Vinařství Ing. Vojtěch Pazderka

Morava, Mikulovská podoblast, Mikulov, Turold

169 Kč (KAR) Suché bílé víno s 1,4 g/l zbytkového cukru a 13,0 % alkoholu. Cukernatost moštu byla 22,5 °NM, tedy kvalita pozdního sběru. Víno má krásnou zlatou barvu s vůní po citrusech s lehkými chlebovými tóny, kterou doplňuje jemná mineralita. Doporučeno k rybám nebo bílému masu či těstovinám. Riesling Edition Alte Reben 2018 Weingut Oberhofer

Německo, Pfalz

299 Kč (U3D) Bílé suché víno s 13,5 % alkoholu. Vůně zralé hrušky, ananas, citrusové plody, kořeněné tóny dřeva. Elegantní a pevný na patře s přímou kyselostí, nádech jablek, smetanové a slané nuance. Elegantní Ryzlink rýnský. Ryzlink rýnský Vinum Palaviense 2018 pozdní sběr VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava, Mikulovská podoblast, Perná, Purmice

265 Kč (BOR, MBV, MOR, VPV, VUR) Suché bílé víno a 13 % alkoholu. Buket media lipových květů s luční florou pálavských vrchů doprovází v chuti zavařené mirabelky, přezrálé meruňky s medovo-vápencovou kořenitostí v dochuti. K pečenému filátku parmice nachové s ragů z mladé zeleniny nebo pašírovanému halibutovi s máslem a chřestem. Vynikne rovněž s polotvrdými a tvrdými zrajícími sýry. Grüner Veltliner Unfiltriert 2017 Kurt Angerer

Rakousko, Niederösterreich, Kamptal

1 299 Kč (BOR) Suché bílé víno odrůdy Grüner Veltliner z Kamptalu bylo sklizeno z vinice s žulovitým podložím. Fermentace a následné zrání v sudu barrique po dobu 18 měsíců. Barva plnější žlutá. Aroma zralé hrušky a broskve, tóny vanilky a bylinek. V chuti hutné, krémové, ovocné se sladkým extraktem, v závěru limetka a grepfruit. Velké víno určené k delšímu zrání. Nebo k párování s většími rybami na fenyklu, skvěle se hodí i k lehčímu masu jako je králík nebo telecí, případně lze vychutnat samotně. Zbytkový cukr 5,6 g/l, kyseliny 5,6 g/l, alkohol 14,5 %. 92/100 – Robert Parker

93–95/100 – Falstaff Weinguide 2018/19

Cabernet Blanc 2019 Weingut Oberhofer

Německo, Pfalz

249 Kč (U3D) Bílá suché víno s 12,5 % alkoholu. Žlutá barva se světle zelenými nuancemi. Cabernet Blanc nabízí pikantní a povzbuzující jemnou vůni grapefruitu, mladého angreštu, s nádechem cassis a zelených paprik. Vůně se odráží i v chuti: díky ovocným kyselinám a kořeněné bylinné čerstvosti je víno svěží. Rulandské šedé 2019 pozdní sběr Pod Kumstátem

Morava, Velkopavlovická podoblast, Krumvíř, Sklenářova hora

272 Kč (GLO) Polosuché jakostní víno, alkohol 12,53 %, kyseliny 7,3 g/l, zbytkový cukr 8,5 g/l a bezcukerný extrakt 24,8 g/l. Zlatožlutá barva s měděnými odlesky, vůně ze začátku ovocná, ve které jsou pomerančové tóny přecházející do medové a chlebnaté. Díky vysokému bezcukernému extraktu je chuť plná, dlouhotrvající s vyváženým zbytkovým cukrem a kyselinou. Doprovodí hutná a kořeněná jídla nebo rybí speciality, těžší úpravy drůbeže či hustší polévky. stříbrná medaile – AWC Vienna 2020 (Rakousko)

stříbrná medaile – Víno Bojnice 2020 (Slovensko) Martin Bílý 2020 moravské zemské víno Vinařství HANZEL

Morava, Znojemská podoblast

120 Kč (MBV, SOM, UZM, VVI) Polosladké bílé víno, alkohol 10,5 %, zbytkový cukr 39,0 g/l a kyseliny 8,1 g/l. První víno letošního ročníku z odrůdy Hibernal zaujme výraznou vůní květu černého bezu a travnato-kopřivovým nádechem. Znatelný zbytkový cukr dokonale vyvažuje vyšší kyselinka, harmonické a šťavnaté chuti dominují citrusové tóny s lehkým dotekem manga. Chardonnay Terroir 2018 výběr z hroznů Rodinné vinařství Štěpánek

Morava, Slovácká podoblast, Mutěnice, Hraničky

269 Kč (KAR) Polosladké bílé víno s 23 g/l zbytkového cukru, 6,7 g/l kyselin a 11,5 % alkoholu. Krášleno 4 měsíce na jemných kvasnicích. Vůně a chuť je plně ovocitá (žluté ovoce, medová hruška, třešně). V chuti je příjemný zbytkový cukr a lehce kořenitý závěr s dlouhou dochutí. zlatá medaile – Vinařské Litoměřice 2019 (Litoměřice) Rulandské bílé 2019 pozdní sběr VINICE-HNANICE

Morava, Znojemská podoblast, Vrbovec, Šác

160 Kč (VIV) Polosladké bílé víno s 32,5 g/l zbytkového cukru, 7,2 g/l kyselin, 33,8 g/l bezcukerného extraktu a 12 % alkoholu. Víno žlutozlatavé barvy, ve vůni tóny skořice a grepu, které přechází i do chuti, kde jsou doplněny medem a šťavnatou kyselinkou v závěru. Doporučeno ke krůtímu masu na grepu s čerstvou bazalkou. Ryzlink rýnský 2017 výběr z bobulí Rodinné vinařství Štěpánek

Morava, Slovácká podoblast, Ořechov, Háje

289 Kč/0,5 l (KAR) Sladké bílé víno s 76,4 g/l zbytkového cukru, 7,6 g/l kyselin a 9,55 % alkoholu. Barva vína je zelenožlutá se zlatavými odlesky. Velmi intenzivní vůně lesního medu, zralé meruňky a broskve. Vůni umocňují mediciální tóny po ušlechtilé plísni. Chuť je výrazná s tóny kandovaného ovoce zakončená příjemnou šťavnatou dochutí. zlatá medaile – Vinařské Litoměřice 2019 (Litoměřice)

zlatá medaile – Víno Bojnice 2019 (Slovensko)

stříbrná medaile – Valtické vinné trhy 2019 (Valtice)

bronzová medaile – Decanter World Wine Awards 2019 (Velká Británie)

stříbrná medaile – Vitis Aurea Modra 2019 (Slovensko)

bronzová medaile) – Vínne Trhy Pezinok 2019 (Slovensko) André Ch. Dowina, barrique, nefiltrováno 2017 pozdní sběr VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava, Velkopavlovická podoblast, Rakvice, Trkmansko

265 Kč (BOR, MBV, MOR, VPV, VUR) Suché červené víno a 13,5 % alkoholu. Osobitý buket zavařené aronie s ostružinami doprovází strukturované hroznové taniny se sušenou švestkou v černé čokoládě a elagotaninovým dotekem francouzského dubu. K panence z divočáka se šípkovou omáčkou a palfajským knedlíkem. Obzvláště se rovněž hodí k vyzrálým sýrům s vnitřní modrou plísní.