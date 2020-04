Novinky brněnských vinoték – květen 2020

FRIZZ Zweigeltrebe rosé 2019 Vinařství Trpělka&Oulehla, Regina coeli

Morava, Znojemská podoblast, Dolní Kounice

160 Kč (RAJ, U3D, U3K) Perlivé suché rosé světle malinové barvy s vůní čerstvých třešní, s 12,0 % alkoholu. V chuti tóny jahod a malin, s nádechem červených grepů v závěru. Osvěžující víno vhodně doprovodí ovocné saláty a lehčí úpravy ryb a drůbeže. Doporučeno podávat dobře nachlazené v letních dnech. Cabernet Moravia rosé frizzante 2019 jakostní perlivé víno Vinařství Vajbar

Morava, Velkopavlovická podoblast

169 Kč (KAR, ROU, VGA, VSV, VUR) Růžové frizzante tentokrát z pikantní doma vyšlechtěné odrůdy Cabernet Moravia. U bazénu a na terase nemůže chybět. Barva je sytě malinová. Vůně je bohatá a oblá, v tónu malin, višní a červeného rybízu s pikantními tóny rybízových listů. Chuť je mazlivá, příjemně nasládlá. Přináší marmeládu z malin, višní a rybízu se stopou ostružin. Velmi dlouhý závěr s jemnou kyselinou a sušenými jahodami. Doporučeno k schwarzwaldské šunce na melounu Galia. Sylvánské zelené 2018 pozdní sběr Pod Kumstátem

Morava, Velkopavlovická podoblast, Krumvíř, Díly

272 Kč (GLO) Bílé suché víno s 13,0 % alkoholu, 4,1 g/l zbytkového cukru, 20,1 g/l bezcukerného extraktu a 5,9 g/l kyselin. Sylván žlutozelené barvy a angreštové vůně. Chuť je plná, extraktivní, mírně kořenitá s vyšší kyselinkou. Víno, které je díky své náročnosti již ve vinici vzácné. Lze jej zkombinovat s jemnými jídly, jako jsou králík, drůbež ale i smetanová omáčka. Stříbrná medaile – Víno Bojnice 2019 (Slovensko) Sylvánské zelené 2019 pozdní sběr Rodinné vinařství VICAN

Morava, Mikulovská podoblast, Sedlec, Kotel

236 Kč (VGA) Suché bílé víno se zbytkovým cukrem 7,0 g/l, kyselinami 6,9 g/l a alkoholem 13,5 %. Jemně zelená barva s třpytivými zlatými odlesky. Citrusová vůně je doplněna o zahradní ovoce. Chuť je impulzivní, plná, s vyváženým cukrem a osvěžující kyselinkou. Ryzlink vlašský 2018 pozdní sběr VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava, Mikulovská podoblast, Perná, Goldhamer

265 Kč (BOR, MBV, MOR, VPV) Nazrálý buket zavařených rynglí, meruněk doplňuje sladkost rozinek s pálavskou flórou v závěru. V chuti je víno plné, vrstevnaté, výrazně kořenité s dlouhým medovým závěrem. K blanšírovaným ústřicím nebo plátkům telecího s houbami a parmazánem. 14,5 % alkoholu, suché. Zlatá medaile – Salon vín České republiky 2020 (Valtice) Sauvignon 2019 moravské zemské víno Víno Perk

Morava, Znojemská podoblast, Miroslav, Weinperky

170 Kč (VSV) Barva je světle zelenožlutá, víno s vyšší viskozitou. Aroma je středně intenzivní, lehce kořenité a nápadně připomínající mladé kopřivy s nádechem kiwi. V chuti převažuje intenzivnější kyselinka podobně jako u mladého grapefruitu. Zelený pepř a kopřivové tóny dokreslují celkový dojem mladého Sauvignonu. Na lahvi bude časem dozrávat, zakulacovat se se ziskem odrůdové plnosti. Ideální ke studeným předkrmům. Vhodné ke střednědobé archivaci. Bílé suché víno, alkohol 11,5 %, zbytkový cukr 5,7 g/l, kyseliny 6,1 g/l.

Ryzlink rýnský 2015 pozdní sběr VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava, Mikulovská podoblast, Perná, Purmice

265 Kč (BOR, MBV, MOR, VPV) Lahvově zralý buket je doplněn tóny zavařených meruněk, rynglí s vápencovou kořenitostí a svěžími kyselinami v dochuti. K candátovému filátku s gratinovanými bramborami a snítkou citronového tymiánu. Ideálně kombinuje s extra tvrdými sýry. 13 % alkoholu, suché. Zlatá medaile – Salon vín České republiky 2020 (Valtice) Veltlínské zelené 2017 pozdní sběr VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava, Znojemská podoblast, Vrbovec, Šác

265 Kč (BOR, MBV, MOR, VPV) Lahvově zralý buket doprovází pečené žlutomasé ovoce s lehkými tóny marcipánu, badyánu a sprašovou kořenitostí v závěru. Skvěle doprovází marinovaná kuřecí prsa s mandlemi a rýží. Snoubí se s měkkými čerstvými sýry a sýry Gervais. 13 % alkoholu, suché. Müller Thurgau 2019 kabinetní víno VÍNO BLATEL

Morava, Slovácká podoblast, Blatnice pod Svatým Antonínkem

130 Kč (LGB) Polosuché víno je světle zlatavé barvy s velmi příjemnou vůní ovoce a květin, která přechází i v chuť vína. Ta je krásně zakončená dochutí angreštu a citrusů. Víno je vhodné k lehkým pokrmům, rybě, drůbeži a čerstvým sýrům. Rulandské šedé 2019 moravské zemské víno Víno Perk

Morava, Znojemská podoblast, Miroslav, Weinperky

170 Kč (VSV) Bílé polosuché víno 11,0 % alkoholu, 10,7 g/l zbytkového cukru a 5,4 g/l kyselin. Barva je světlejší zlatožlutá s lehkým růžovým odstínem. Víno střední viskozity. Vůně je neutrální, ovocná s tóny hrušky a grapefruitu, které přechází i do chutě, kde jsou doplněny o botrytické aroma. Delší závěr je umocněn příjemnou kyselinkou, hodí se ke střednědobé archivaci. Víno je ideální servírovat ke kořenité úpravě masa či ryb. Hibernal panenská sklizeň 2019 pozdní sběr Vinařství Žůrek

Morava, Slovácká podoblast, Syrovín, Lysiny

295 Kč (NCK, OCO) Polosuché bílé víno s 12,5 % alkoholu, 12,5 g/l zbytkového cukru a 7,7 g/l kyselin. Cukernatost hroznů při sběru byla 22,8 °ČNM. Barva vína je sytě zlatožlutá, vůně výrazná s tóny květu černého bezu, angreštu až citrusových plodů. Chuť plná, citrusově ovocná, zakončená svěží kyselinkou. Doporučeno k předkrmům, rybám nebo mořským plodům. Rulandské modré klaret 2015 pozdní sběr Rodinné vinařství Jedlička, Bořetice

Morava, Velkopavlovická podoblast, Bořetice, Terasy

160 Kč (UZM, VKH, VSV, VUD) Polosladké bílé víno vyrobené z modrých hroznů odrůdy Rulandské modré. Kyseliny 5,4 g/l, zbytkový cukr 4,8 g/l, bezcukerný extrakt 23,1 g/l, alkohol 12,5 %. Vhodné k zeleninovým a těstovinovým salátům. Zweigeltrebe 2018 pozdní sběr Vinařství Trpělka&Oulehla, Regina coeli

Morava, Znojemská, Dolní Kounice

200 Kč (RAJ, U3D, U3K) Červené víno temně granátové barvy zaujme svým buketem kulatých tónů dřeva a zahradního ovoce (brusinky, ostružiny), které přecházejí až do višní a sušených švestek. Ovocitý charakter je zakomponován do sametové kořenitosti a kounické minerality. Intenzivní, dobře strukturované víno pro dlouhé večery. Hovězí ragú, jemné zvěřinové paštiky nebo jehněčí perkelt, to je doporučení z kuchyně. Skvěle se hodí také k měkkým sýrům s bílou plísní (camembert, brie). Zbytkový cukr 0,5 g/l, kyseliny 4,8 g/l, alkohol 13,0 %.