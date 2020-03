Soutěž Co chutná Mladým 2020 zná své vítěze

Valtice, 28. února 2020 – Nejlepší mladý vinař v České republice se jmenuje Ondřej Brdečko z Kobylí. Vyplývá to z výsledků soutěže Co chutná Mladým, jejíž 3. ročník se konal 26. a 27. února ve Vinařském centru excelence ve Valticích.

„Cílem soutěže Co chutná Mladým je ukázat vína, která nejvíce oslovila nastupující generaci vinařů a která tedy mají potenciál uspět u mladých. Vína hodnotilo deset členů spolku Mladí vinaři,“ vysvětlila smysl soutěže Eva Pelikánová, místopředsedkyně spolku Mladí vinaři.

Vinaři přihlašovali svá vína do čtyř kategorií suchých vín do 9 gramů zbytkového cukru – bílá vína, rosé, červená vína a naturální vína. Celkem v soutěži bylo 253 vín ze 63 moravských a českých vinařství. Na slavnostním vyhlášení se rozdělovalo celkem 10 cen – vždy po dvou pro každou kategorii (nejlepší víno bez ohledu na věk vinaře a nejlepší víno vinaře do 35 let) a nakonec nejlepší kolekce vín a právě Mlaďoch roku.

Vína Jiřího Pastorka uspěla v kategoriích Nejlepší bílé víno vinaře do 35 let a Nejlepší červené víno vinaře do 35 let. Ondřej Brdečko se vedle zisku titulu Mlaďoch roku 2020 může radovat z ocenění za Nejlepší naturální víno vinaře do 35 let, kterým se stalo jeho Chardonnay ročníku 2016.

Autorem nejlepšího rosé v kategorii do 35 let se stal Jaroslav Štipčák z Vinného sklepa U Štipčáků s Cabernetem Moravia (2019) a nejlepší naturální víno vyrobil Ondřej Brdečko (Chardonnay 2016).

V soutěži bez omezení věku zvítězilo v kategorii červených vín Grand cuvée ze Šlechtitelské stanice z Velkých Pavlovic, mezi rosé uspěl Štěpán Maňák se svým Cabernetem Sauvignon rosé, nejlepší naturální víno vyrobil Jiří Radocha (Tramín červený, 2017) a z bílých vín chutnalo degustátorům z Mladých vinařů nejvíc cuvée Chardonnay & Pinot Gris (2016) z vinařství Sonberk. „Pro naše vinařství je to velká čest a úspěch v této soutěži je navíc velmi pozitivní zprávou. Část lidí nás považuje spíše za konzervativní vinařství, proto rádi ukážeme, že naše vína chutnají také mladým,“ radovala se z ocenění Dagmar Fialová, ředitelka obchodu a marketingu vinařství Sonberk. Autorem nejlepší kolekce vín bez omezení věku se stalo mikulovské vinařství Mikrosvín.

Všechna oceněná vína budou mít lidé možnost ochutnat v pražském vinném baru Bokovka a v brněnské restauraci Konfit. Vína, která získala více než 85 bodů, si vinařství mohou označit speciální „nemedailí“, která nese tvář nejstaršího Mladého vinaře Jana Stávka. „V loňském roce jsme byli až zaskočeni zájmem vinařství o něco, čím by si mohli svá oceněná vína označit. Proto jsme se jim letos rozhodli vyjít vstříc. Chtěli jsme ale, aby naše ocenění odráželo mladý přístup. Proto jsme dali označení podobu jednoho z nás. A kdo si najede na webové stránky soutěže www.cochutnamladym.cz, může si přehrát vzkaz, který pro něj ústy Jana Stávka máme,“ informovala Eva Pelikánová.

Výsledky soutěže Co chutná Mladým 2020: