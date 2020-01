Startuje Grand Restaurant Festival 2020: sci-fi v kuchyni

Brno, 14. ledna 2020 – Grand Restaurant Festival je jedním z největších gastronomických festivalů v naší zemi. Každý rok se jej účastní téměř stovka prestižních podniků napříč celou republikou. Šéfkuchaři na zadané téma po dobu měsíce a půl připravují zvýhodněné degustační menu přímo v jejich restauraci.

Nový ročník, nové téma

XI. ročník Grand Restaurant Festivalu proběhne od 15. ledna do 29. února 2020. Kuchaři, restauratéři a sommeliéři z 89-ti špičkových restauracích po celé České republice připraví menu ovlivněné právě magickým rokem 2020, na který se často odkazovalo ve sci-fi literatuře a filmech jako na vzdálenou budoucnost. My ji ale žijeme dnes! Co chutná dnešní mladé generaci? Nakládáme šetrně se surovinami a potravinovými zdroji? Co asi budou jíst naše děti? Myslíme při tom všem na naši planetu?

Inspirace šéfkuchařů

Šéfkuchaři se inspirují v mnoha směrech. Hojně používají “suroviny budoucnosti”, super-potraviny, které mají větší obsah zdraví prospěšných látek. Jsou to kupříkladu mořské i sladkovodní řasy, hmyz, naklíčené bylinky, fermentovaná zelenina. Přemýšlejí také na téma: méně cukru, méně nekvalitního masa a více jídel rostlinného původu. Dalším hitem pro příští roky je určitě šetrná úprava masa a surovin, neplýtvání a nezatěžování planety jako například jeden příbor, bezobalové technologie, redukce plastů, ale i domácí pěstování, kompost či vyhýbání se potravinám, které vykořisťují naši zemi. Dále představují suroviny, které by se jinak vyhodily, protože je lidé neumí v kuchyni běžně využít, například zpracování zvířat “od čumáčku až po ocásek”. Určitým trendem pro budoucnost jsou i jídla našich prababiček, tedy jídla šetrná, jednoduchá a chutná. Populárním trendem současnosti a jistě i budoucnosti je takzvaný. “sharing”, zkrátka, že se hosté u stolu o své jídlo dělí, což zabraňuje i zbytečně velkým porcím. Velmi oblíbené jsou také otevřené kuchyně, kdy příprava jídla probíhá přímo před hostem a my kuchařům vidíme na ruce i pod pokličku, víme, jak vypadají, jak se tváří a hlavně - jak vaří! Mezi neméně důležité zvyklosti je též filosofie osobního neplýtvání, tedy co nesním, vezmu si domů a nic nevyhazuji.

Příkladem některých kreativních festivalových pokrmů pro následující ročník jsou “ovocné amarouny”, mech, houbový čaj, japonský hmyz, řasy či marinovaná chapadla z kalamárů v zeleninové sluneční soustavě. Většina neobvyklých ingrediencí je ovšem mistrovsky propojena i s více tradičními surovinami a společně vytváří opravdovou harmonii chutí!

Festivalové menu

Základní ochutnávka: 1 jídlo dle výběru + 1 nápoj (voda nebo sklenka vína nebo sklenka piva) – 300 Kč

Dvouchodová degustace: 2 jídla dle výběru + 1 sklenka vína nebo 1 sklenka piva + 1 lahev přírodní vody – 600 Kč

Tříchodová degustace: 3 festivalová jídla + 2 sklenky vína nebo 2 sklenky piva + 1 lahev přírodní vody – 700 Kč

Festivalové restaurace v Jihomoravském kraji

Holiday Inn Brno, Prominent (Brno)

Konfit (Brno)

Ristorante Piazza (Brno)

Valoria (Brno)

Chateau de Frontiere, Essens (Hlohovec u Břeclavi)

Extra nabídka

Kromě oblíbených tříchodových degustací má festival i “extra nabídku”. Těšit se každý může například na školu sushi či asijských koktejlů, omlazovací gastro pobyty v lázních, alchymii v kuchyni, degustaci budoucnosti, komentované gastronomické procházky, tematické brunche nebo celovíkendové balíčky. Opět je zde možnost ochutnat nejlepší a nejzajímavější restauranty v naší zemi za redukovanou festivalovou cenu. Více na www.maureruv-vyber.cz/festival.

Pomáhejte s námi

Grand Restaurant Festival finančně podpoří projekt UNICEF zaměřený na terapeutickou výživu pro děti, které díky podvýživě a tíživým životním podmínkám nemohou přijímat normální stravu. Jeden “Balíček” Plumpy’Nut stojí pouhých 8,75 Kč. Je založen na bázi arašídové pasty, cukru, rostlinného oleje, odtučněného mléka, obohacen o vitamíny a stopové prvky. Z každé festivalové degustace bude zaslána poměrná částka potřebným dětem. Tím se bude podílet na této pomoci vlastně každý účastník festivalu.