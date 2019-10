Novinky brněnských vinoték - říjen 2019

Crémant de Vinselekt Pinot noir – Pinot meunier rosé extra brut 2016 VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava

330 Kč (BOR, MBV, MOR, VDE, VPV, VUR) Sekt je připraven technologií Méthode Traditionnelle, kvašením v láhvi a následným zráním po dobu minimálně 24 měsíců. Svěží ovocitý buket s příjemnými autolýzovanými tóny v chuti doplňuje červené zahradní ovoce s jemným dlouhotrvajícím perlením. K blanšírovanému lososu s bílým chřestem a holandskou omáčkou. Vhodně doplní variaci ovocných a zeleninových salátů, a rovněž i čerstvé a polotvrdé sýry. 12,5 % alkoholu. Sylvánské zelené Top collection Sur lie 2018 VÍNO HRUŠKA

Morava, Slovácká podoblast, Blatnička, Vinohrádky

293 Kč (HRU) Bílé suché víno s 13,5 % alkoholu, 0,5 g/l zbytkového cukru a 5,4 g/l kyselin. Sur lie je metoda, při které se mladé víno nechává ležet delší dobu na kvasnicích a to za intenzivního promíchávání. Víno získává charakteristické vlastnosti, je plnější a robustnější. Ryzlink rýnský 2017 kabinetní víno VÍNO BLATEL

Morava, Slovácká podoblast, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Nadhájčí

175 Kč (LGB) Velmi svěží s ovocnou vůní meruněk, broskve a kdoule, doplněno o jemné tóny lipového květu s medovým nádechem. V chuti je příjemně harmonické s tóny meruňky a pomerančové marmelády. Je vhodné k předkrmům, rybám, k vepřovému i telecímu masu, k polotvrdým i tvrdým sýrům. Suché víno se zbytkovým cukrem 8,9 g/l, kyselinami 8,2 g/l a alkoholem 12,5 %. Stříbrná medaile – GRAND PRIX VINEX 2018 (Valtice)¨

Stříbrná medaile – MUNDUS VINI 2019 – Summer Tasting (Německo) Ryzlink rýnský 2017 pozdní sběr SPIELBERG CZ

Morava, Slovácká podoblast, Žarošice, Maliny

250 Kč (PEA) Zlatavá barva se žlutými odlesky, vůně kvetoucí lípy s tóny řebříčku, citrusové plody s jemným petrolejovým nádechem. V chuti tóny citrusových plodů, žlutého melounu a výraznou kořenitost, pikantní kyselinku a silnou minerální dochuť. Bílé suché víno s 13,0 % alkoholu, 8,1 g/l zbytkového cukru a 7,4 g/l kyselin. Champion bílých vín – Hradecký pohár vína 2019 (Hradec Králové)

Stříbrná medaile – Concours Mondial de Bruxelles 2019 (Belgie)

Velká zlatá medaile – Král vín České republiky 2019 (Praha)

Prague Premium Gold – Prague Wine Trophy 2019 (Praha)

Stříbrná medaile – AWC Vienna 2019 (Rakousko) Riesling Königsschild 2015 Schweinhardt

Německo, Nahe

348 Kč (VDE) Alkohol 12,5 %, zbytkový cukr 9,2 g/l, kyseliny 8,6 g/l. Před 30 miliony lety bylo území dnešních vinic Königsschield vnitrozemským mořem, které zanechalo v půdě mušle. Mušle vznikly z vápna a vápno snižuje kyselost, takže se jedná o ryzlink s nízkým obsahem kyselin. Vůně připomíná medový meloun, hrušku a další žluté plody.

Cuvée Nikol Family collection 2018 VÍNO HRUŠKA

Morava, Slovácká podoblast, Blatnička, Novosady

348 Kč (HRU) Cuvée Nikol patří mezi prémiová vína vinařství. Vznešený výběrový Děvín dodává vínu krásné ovocné a kořeněné aroma s příjemným zbytkem cukru. Elegantní Ryzlink rýnský dodává pikantnost, mineralitu a zdůrazňuje jedinečnost cuvée. Bílé polosladké víno s 12,0 % alkoholu, 24,9 g/l zbytkového cukru a 6,5 g/l kyselin. Rosé Secco Schweinhardt

Německo, Nahe

288 Kč (VDE) Alkohol 12,0 %, zbytkový cukr 6,3 g/l, kyseliny 5,0 g/l. Jedná se o suché, velice svěží perlivé růžové víno. Hodí se do teplých večerů i na oslavy s přáteli. Camponovo Toscana Rossi 2017 Tenuta di Sesta

Itálie, Toskánsko

238 Kč (VDE) Víno pochází ze spojení dvou místních odrůd a to Sangiovese (90 %) s Colorina (10 %). Což dohromady dává strukturu a intenzivní barvu tohoto vína. Červené suché víno s 14,5 % alkoholu. Merlot 2017 výběr z hroznů VÍNO BLATEL

Morava, Slovácká podoblast, Uherský Ostroh, Plachty

200 Kč (LGB) Víno sytě rubínové barvy, s vůní drobného bobulového ovoce, višně, jahodové marmelády. S jemným aroma čokolády a vanilky, které přechází i do chuti. Chuť je podpořena ještě dochutí kakaa a kávy. Víno je zakončeno prozatím výraznější tříslovinkou, která se ležením příjemně zjemní. Je vhodné k pernaté zvěři, zvěřině a výborně se hodí k pokrmům s intenzivní chutí rajčat. Výborná kombinace je také s králíkem na rajčatech a Merlotu – králík ala opilá vinařka – a k sýrům s bílou a modrou plísní. Zbytkový cukr 2,0 g/l, kyseliny 5,6 g/l, alkohol 14,5 %. Zlatá medaile – Prague Wine Trophy 2019 (Praha)

Zlatá medaile – Národní soutěž vín 2019 – Slovácká podoblast (Valtice)

Stříbrná medaile – AWC Vienna 2019 (Rakousko)

Stříbrná medaile – MUNDUS VINI 2019 – Summer Tasting (Německo)

Velmi dobré víno *** – TOP 77 vín v České republice 2019 (Brno) Pálava 2018 výběr z bobulí VINICE-HNANICE

Morava, Znojemská, Hnanice, U Chlupa

219 Kč (AKA, DAR) Sladké bílé víno s 7,1 g/l kyselin, 84,0 g/l zbytkového cukru, 27,6 g/l bezcukerného extraktu a 11,0 % alkoholu. Vína žlutozlaté barvy, v aromatice žlutý meloun, růže, koření a med, který přechází i do chuti, kde je doplněn o tóny přezrálých mandarinek. Doporučeno k rebarborovému koláči.