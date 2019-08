Nejlepším vínem na Slovácku je Rulandské modré z vinařství Milan Sůkal

Valtice, 13. srpna 2019 – Dvoudenním hodnocením vín Slovácké vinařské podoblasti zahájil na Moravě letošní ročník Národní soutěže vín 2019, naší největší a nejvyšší soutěže vín. Titul Šampiona, tedy ocenění za nejlepší víno soutěže, odborná porota udělila vinaři Milanu Sůkalovi z Nového Poddvorova za Rulandské modré 2017, výběr z hroznů.

Vítězství odrůdy Rulandské modré potvrdilo vzrůstající význam moravských červených vín a jejich tradičně vysokou kvalitu ve Slovácké vinařské podoblasti. Vinař Milan Sůkal získal kromě titulu za nejlepší víno soutěže a zároveň nejlepší červené víno soutěže také ocenění za nejlepší kolekci přihlášených vín.

„Toto Rulandské pochází z viniční trati Krásná Hora z redukované sklizně. Zrál 18 měsíců na dubových sudech. Má granátovo-rubínovou barvu, ve vůni se pojí tóny kompotovaného a džemového ovoce s ušlechtilými tóny dřeva, kůže a tabáku a v chuti je elegantní, dlouhé, harmonické a ušlechtilé,“ představuje Šampiona jeho autor vinař Milan Sůkal.

Dvojitého úspěchu se dočkalo také Vinařství Dvořáček LTM, které svými víny ovládlo kategorie Bílá polosladká vína a Červená vína ostatní.

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 562 vín, z nichž získalo 20 velké zlaté medaile, 126 zlaté, 35 stříbrné a 1 víno bronzovou medaili. Vína neusilovala pouze o titul Šampiona, vítězství v jednotlivých kategoriích nebo medaile, ale také o postup do celostátních kol a možnost umístit se v Salonu vín, tedy nejlepší stovky vín České republiky pro daný rok. Do celostátního kola Salonu vín – národní soutěže vín postoupilo 488 vín. Nominovaná vína budou spolu s postupujícími z Velkopavlovické, Mikulovské a Znojemské vinařské podoblasti, reprezentující vinařskou oblast Morava, a víny nominovanými z vinařské oblasti Čechy soutěžit o postup do finále a titul absolutního Šampiona a umístění v Salonu vín ČR, celoroční degustační expozici vín ve Valticích.

Všechna vína, která se zúčastnila Národní soutěže vín 2019 slovácké vinařské podoblasti, bude možné ochutnat 7. září v Uherském Hradišti v rámci Slováckých slavností vína a otevřených památek. Na výstavě budou k ochutnání všechna hodnocená vína původem ze slovácké podoblasti včetně Šampiona a vítězů kategorií a milovníci vína zde budou mít neopakovatelnou příležitost ohodnotit kvalitu slováckých vín na jednom místě. Prezentace je součástí akce Putování vinohradskou ulicí. K poslechu hraje cimbálová muzika Litera a cimbálová muzika Radima Snopka.