Novinky brněnských vinoték - květen 2019

Ryzlink vlašský TERROIR PÁLAVA 2018 výběr z hroznů Vinařství Vajbar

Morava, Mikulovská podoblast, Bavory, Maliny

249 Kč (VPV) Novinka v nabídce letošního roku: originální vína edice TERROIR PÁLAVA z hroznů, které se urodily na svazích Pálavy. Barva je svítivě zeleno-zlatá. Vůně je bohatá, velmi zralá a plná. Dominuje v ní jitrocelový sirup, akátový a piniový med. Neztrácí se ani minerální stopa, za kterou přichází sušené meruňky a meloun Galia. Chuť je široká a mohutná. Zprvu medové tóny s praženými oříšky, poté nastupují pikantní traviny a teplý dlouhý závěr patří citrusům – od limety přes mandarinku po grep. Ke krocanovi s kaštanovou nádivkou. Alkohol 14,3 %, zbytkový cukr 7,8 g/l, kyseliny 6,4 g/l. Chardonnay 2016 moravské zemské víno Vinné sklepy U Jeňoura

Morava, Slovácká podoblast, Prušánky, Podkovné

250 Kč (RET) Bílé suché víno žlutozelené barvy s dobrou viskozitou. Ve vůni je výrazná máta s kopřivou a oskeruše. Silná chuť je v harmonii s vůní. Hodí se k bílým rybám, nebo i ke svíčkové na smetaně nebo jen tak pro potěšení. Víno zrálo 6 měsíců na kvasnicích (sur lie). Cukernatost 22 °ČNM, zbytkový cukr 3,1 g/l, kyseliny 7 g/l, alkohol 13,0 %. Stříbrná medaile – VinoForum 2017 (Brno) Chardonnay Karel Roden 2018 pozdní sběr VICAN rodinné vinařství

Morava, Mikulovská podoblast, Mikulov, Pod Mušlovem

330 Kč (VGA) Bílé suché víno s 11,6 g/l zbytkového cukru, 6,5 g/l kyselin a 13,5 % alkoholu. Zlatá barva se žlutými odlesky. Nasládlá ovocná vůně drobného zahradního ovoce. Příjemná chuť s vyváženým zbytkovým cukrem a kyselinou je doplněna o svěžest žlutého melounu. Víno se skvěle hodí ke grilovaným zeleninovým špízům s domácí tatarskou omáčkou. Sauvignon 2017 pozdní sběr Vinařství Velké Bílovice

Morava, Mikulovská podoblast, Perná, U Boží Muky

195 Kč (GAV) Suché bílé víno s 2,6 g/l zbytkového cukru a 6,2 g/l kyselin. Zelenkavá barva, se střední viskozitou. Vůně nabídne v nástupu ovocité tóny v podobě vyzrálých broskví přecházející do tropických plodů. Chuť je středně dlouhá, plná a má výbornou harmonii. Víno s příjemnou pikantní kyselinkou s ovocnou dochutí. Doporučujeme podávat k mořským plodům nebo ke kuřecímu masu. Kerner 2016 pozdní sběr Vinařství Baloun

Morava, Mikulovská podoblast, Drnholec, Výsluní

210 Kč (GAV, ROZ, VIT, VPV) Kerner je německá odrůda vzniklá křížením odrůd Trolínské & Ryzlink rýnský. Suché víno s 12,5 % alkoholu, 5,6 g/l zbytkového cukru a 6,5 g/l kyselin má svěží zelenožlutou barvu. V krásné kompozici se zde snoubí ušlechtilost Ryzlinku rýnského a jemné muškátové až kořenité tóny Trolínského. V chuti jednoznačně dominuje harmonie. Ušlechtilé medové tóny jsou elegantně doplněny svěží kyselinkou. Celkově je víno velmi příjemně pitelné. Doporučeno podávat k předkrmům, lehkým úpravám ryb, drůbeže a telecímu masu. Stříbrné ocenění Terroir – International Competition of Terroir Wine 2017 (Francie)

Stříbrné ocenění Terroir za ambaláž – International Competition of Terroir Wine 2017 (Francie)

Stříbrná medaile – Grand Prix Vinex 2017 (Valtice)

Stříbrná medaile – Weinparade Poysdorf 2018 (Rakousko) Veltlínské zelené 2018 moravské zemské víno Ing. Libor Průdek - Rodinné vinařství

Morava, Velkopavlovická podoblast, Rakvice, Kozí horky

160 Kč (KLE) Polosuché bílé víno s 11,5 % alkoholu, 9,2 g/l zbytkového cukru a 5,1 g/l kyselin. Víno světle žluté barvy, vůně výrazná po bílých broskvích. Chuť ovocitá, s jemnou kyselinkou a pepřovostí v dochuti. Víno je vhodné pro denní stolování. Lze kombinovat se širší škálou pokrmů. Mladá jsou vhodná ke studeným masům, omáčkám a slaným předkrmům, vyzrálá k hovězímu, filé z mořských ryb a k neutrálním omáčkám. Sylvánské zelené 2018 moravské zemské víno Víno Perk

Morava, Znojemská podoblast, Miroslav, Weinperky

170 Kč (MAS) Polosuché bílé víno s 11,0 % alkoholu, 13,0 g/l zbytkového cukru a 6,0 g/l kyselin. Příjemné, společenské víno, které navodí pohodovou atmosféru. Nenápadně kořenité ve vůni. Celkově působí uceleně a doplní jemná jídla.

Veltlínské zelené 2017 pozdní sběr Vinařská škola Valtice

Morava, Mikulovská podoblast, Valtice, Pod Reistnou

238 Kč (VIM) Víno světle zlaté barvy. Ve vůni pepřovité a v chuti uhlazená kyselina díky metodě sür-lie. Bílé suché víno se zbytkovým cukrem 0,9 g/l, kyselinami 5,9 g/l a alkoholem 12,0 %. Stříbrná medaile - AWC Vienna 2018 (Rakousko) Saphira 2018 výběr z hroznů Vinařství Volařík

Morava, Mikulovská podoblast, Perná, Věstonsko

269 Kč (SYR) Polosladké bílé víno se zbytkovým cukrem 36,5 g/l, kyselinami 7,7 g/l a alkoholem 13,5 %. Saphira okouzlí intenzivní vůní a chutí po šťavnatém ananasu a lesních jahodách. Dochuť je velmi harmonická, plná a kořenitá. Muškát moravský 2017 moravské zemské víno Vinařství Pod Kumstátem

Morava, Velkopavlovická podoblast, Krumvíř, Sklenářova hora

249 Kč (GLO) Polosladké víno velmi světle žluté barvy a vyšší viskozity, díky vyššímu zbytkovému cukru (18,9 g/l). Aroma typicky muškátové s ovocnými tóny černého rybízu a pomela. Chuť po přezrálých citrusech, skvělé šťavnaté víno s delší mnohovrstevnatou dochutí. Mile překvapí i odpůrce muškátových odrůd. Alkohol 12,5 %, kyseliny 6,4 g/l. Doprovodí například citrónový cheesecake. Stříbrná medaile – AWC Vienna 2018 (Rakousko)

Zlatá medaile – Celoslovenská výstava vín s medzinárodnou účasťou 2018 (Slovensko) Chardonnay 2018 pozdní sběr Vinařství HANZEL

Morava, Znojemská podoblast, Vrbovec, Lampelberg

180 Kč (MBV, SOM, UZM, VVI) Polosladké víno intenzivní, sytě žluté barvy vyzrálého citrónu má kořenité aroma s vanilkovo-smetanovými tóny a závěrem po zavařených mandarinkách. Ve svěží, frešové chuti tóny po citrusech a citronové trávě. I přes vyšší přírodní cukr (38,2 g/l) působí víno díky šťavnaté kyselince (7,1 g/l) hebce a zakulaceně. Chardonnay lze párovat s grilovanými krevetami, ricottou, vepřovými kotletami se smetanovou omáčkou nebo krůtím steakem s citronovo-česnekovým přelivem. Alkohol 11,0 %. Rulandské šedé 2018 výběr z hroznů Vinařství LAHOFER

Morava, Znojemská podoblast, Vrbovec, Šác

200 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD, VVI) Polosladké bílé víno s 11,5 % alkoholu, 38,6 g/l zbytkového cukru a 6,7 g/l kyselin. Plné, mohutné a extraktivní Rulandské šedé s výraznou barvou připomínající žlutý meloun, který je i ve vůni spolu s lehkým marcipánovým tónem. Chuť, podtržená příjemnou kyselinkou, připomíná zralou, sladkou hrušku. Ke snoubení s paštikami z kachních či husích jatýrek nebo s vyzrálejšími kozími sýry. Cabernet Sauvignon rosé 2018 moravské zemské víno Ing. Libor Průdek - Rodinné vinařství

Morava, Velkopavlovická podoblast, Rakvice, Kozí horky

160 Kč (KLE) Suché růžové víno s 11,5 % alkoholu, 8,0 g/l zbytkového cukru a 5,5 g/l kyselin. Víno lososové barvy, ve vůni ovocité. V chuti výrazné, svěží, s jemnou kyselinkou a příjemnou dochutí. Aromatická rosé vína velmi dobře doprovázejí grilovaná jídla, zejména ryby, bifteky, krůtí maso. Nero d‘Avola Koiné 2017 Sicilia DOC Botter

Itálie, Sicílie

199 Kč (BOR) Červené suché víno z oblasti Sicílie. Víno je vyrobeno z odrůdy Nero d‘Avola (100 %) čistě v nerezu. Intenzivní červená barva, ovocná a lehce kořeněná vůně s tóny ostružin, borůvek a moruší. Středně plné a suché víno, velmi ovocné a dobře zakomponovaná tříslovina. Skvělé k pečenému a grilovanému červenému masu, zvěřině a tvrdým sýrům. Vhodné k okamžitému vypití i 3–4leté archivaci. Cabernia 2009 výběr z cibéb Oldřich Drápal

Morava, Velkopavlovická, Hustopeče, Růženy

470 Kč/0,375 l (MOR) Výjimečné sladké víno od nestora moravských slámových vín. Díky vyššímu obsahu kyselinek (7,2 g/l) si víno uchovává i přes vysoký zbytkový cukr (74,0 g/l) svou svěžest. Bezcukerný extrakt 54 g/l, alkohol 13,5 %. Zlatá medaile – Vitis Aurea Modra 2018 (Slovensko)