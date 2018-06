Novinky brněnských vinoték - červenec 2018

Brno, 1. července 2018 – Červencové tipy se točí kolem bílých a růžových vín. Převážně jsou to veselá a živá vína pro chvíle letní pohody, vhodná jako osvěžení v parných dnech. Některá jsou pak určena jako doprovod k jídlům, nezávisle na ročním období. A jiná jsou vysloveně přemýšlivá, silná, spíše k vychutnávání u hořícího krbu.

Grüner Veltliner 2015 barrique Weingut Hörmann

Rakousko, Weinviertel, Mailberg

328 Kč (KLV) Víno má krásnou oranžovou barvu, je vhodné ke kombinaci s pokrmy s kari kořením, k rybám, chřestu, kořeněným sýrům. Víno je plné a výrazné. Ve vůni i v chuti najdeme výraznou kombinaci vína, dřeva a sherry. Spontánní fermentace probíhala 4 týdny, následně víno zrálo 12 měsíců v novém barrique sudu. Alkohol 15,5 %. Víno je nefiltrované a nesířené. Cépage Ryzlink vlašský 2017 pozdní sběr NOVÉ VINAŘSTVÍ

Morava, Mikulovská podoblast, Drnholec, Slunečný vrch

209 Kč (KLV, NCK, OCF, VGA) Bílé suché víno s 14,0 % alkoholu, 3,5 g/l zbytkového cukru a 7,5 g/l kyselin, žluto-zelené barvy. S vůní i chutí žlutého melounu a citrusových plodů s příjemnou kyselinou, poté přecházející do lehké dochuti lučních květin a medu. Hodí se k zeleninovým jídlům, sladkovodním rybám, zrajícím sýrům. Ryzlink vlašský 2017 pozdní sběr VICAN rodinné vinařství

Morava, Mikulovská podoblast, Mikulov, Pod Mušlovem

330 Kč (VGA) Edice Kolekce Roden. Suché bílé víno s 2,9 g/l zbytkového cukru, 6,9 g/l kyselin a 13,5 % alkoholu. Světle zlatavá barva. Intenzivně minerální aroma v kombinaci s citrusovým ovocem. Chuť je plná, šťavnatá, s decentní kyselinkou a dlouhotrvající minerální dochutí. Skvěle hodí k candátovi na kmíně. Sauvignon 2016 pozdní sběr VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava, Mikulovská podoblast, Perná, Věstonsko

265 Kč (MBV, MOR, VIT, VPV, VUR) Hrozny pochází z vinice s regulovanou sklizní. Víno kvasilo a dlouhodobě zrálo ve velkém 6000 litrovém sudu z francouzského dubu. K zeleninovému salátu s tuňákem a olivami, k pikantním a kořeněným úpravám krůtího masa, překvapí chuťová harmonie s čerstvými kozími sýry. 13 % alkoholu. Rulandské modré klaret 2017 kabinetní víno VÍNO HRUŠKA

Morava, Slovácká podoblast, Zlechov, Horky

229 Kč (HRU) I když název napovídá, že se bude jednat o víno červené, barva je světlá – jemně růžová až nazlátlá. Hrozny se totiž v tomto případě lisují vcelku, bez mletí a nakvášení, a proto nedojde k uvolnění červeného barviva. Suché víno s 0,7 g/l zbytkového cukru, 6,2 g/l kyselin a 11,5 % alkoholu. Rulandské bílé Zimní vrch 2016 pozdní sběr Vinařství Volařík

Morava, Mikulovská podoblast, Dolní Dunajovice, Zimní vrch

266 Kč (VPV) Příjemně nasládlé, byť suché víno s vyrovnanou delší dochutí. Vhodné pro samostatné pití i do gastronomie.

Vůně je středně intenzivní až jemná, květinovo-ovocná, později s citrusy. Chuť je silná, jemně nasládlá, s dostatečnou kyselinou, s tóny sladkých hroznů a žlutého melounu, delší dochuť. Alkohol 13,5 %. Pinot Blanc 2016 pozdní sběr Víno J. Stávek

Morava, Velkopavlovická podoblast, Horní Bojanovice, Framperky

320 Kč (MFM, SKL) Vyzrálá barva prozrazuje delší zrání vína v několika dubových sudech. Velmi komplexní víno, s tóny vinohradnické broskve, žluté mirabelky, ale především jablka, žluté Jaderničky moravské, a to zvláště svou kořenitostí a vyváženou chutí. Střed chuti vyplňuje viskózní až nasládlý charakter z dlouhého ležení na kvasničních kalech a také taniny z několika různých druhů slavonského a francouzského dubového dřeva a objemu sudů (225 a 1500 litrů). Alkohol 12,5 %, zbytkový cukr 2,9 g/l, kyseliny 6,1 g/l. Výborně doprovodí jakýkoliv salát s kuřecím masem a sušenými rajčaty. Pálava 2016 pozdní sběr VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava, Mikulovská podoblast, Klentnice, Nad Sv. Leonardem

265 Kč (MBV, MOR, VIT, VPV, VUR) Hrozny pochází z regulované sklizně a jsou zpracovány technologií kontrolované fermentace. Expresivní květinová vůně s výrazným projevem kvetoucích růží, kompotovaného liči a zavařených broskví uzavírá v dochuti jablko-hruškový koláč s čerstvými bylinkami. Suché víno s 13,0 % alkoholu, k humrovému koktejlu s artyčokovými srdíčky a maracujou. Noblesně doprovodí jemně aromatické polotvrdé a tvrdé sýry. Tramín červený 2016 pozdní sběr Víno J. Stávek

Morava, Velkopavlovická podoblast, Vrbice, Skale

340 Kč (MFM, SKL) Tramín je odrůda, která se díky svým ušlechtilým vlastnostem pěstuje tisíce let. Na Moravě se jí dobře daří na půdách mezi Němčičkami a Čejkovicemi. Barva vína je slámová, se zlatavým odleskem. Svědčí tak o vyzrálosti hroznů a delší maceraci slupek. Vůně je odrůdová, výrazně parfémová, po kandovaných broskvích, pomerančové kůře a pivoňkovém květu. V okrouhle kulaté chuti převažují tóny kořenitosti v podobě skořice, mírně pak slupka sušené meruňky. Dochuť vína je velmi dlouhá po lesním medu. Alkohol 13,0 %, zbytkový cukr 3,2 g/l, kyseliny 5,5 g/l. K ovocným dezertům nebo místo nich. Traminer Aromatico Viola 2017 DOC Friuli Aquileia Ca' Tullio

Itálie, Friuli-Venezia Giulia, Viola

229 Kč (BOR) Bílé suché víno odrůdy Traminer Aromatico. Jemné lisování, kontakt se slupkami po dobu 12 hodin. Fermentace při nižší kontrolované teplotě v nerezových tancích. Leželo 3 měsíce na kalech, které byly pravidelně promíchávány. Víno poté dozrávalo opět v nerezových tancích. Víno slámové barvy se zlato-zelenkavými odlesky, v aroma lístky růží, citrusy a meruňka. V chuti svěží, čisté, s trvající dochutí ovoce a květin. Vhodné k předkrmům na bázi mořských plodů nebo k bílému masu. Alkohol 12,5 %. Zweigeltrebe Rosé 2017 kabinetní víno Vinařství HANZEL

Morava, Znojemská podoblast, Hostěradice, Volné pole

160 Kč (MBV, SOM, UZM, VVI) Polosuché růžové víno z odrůdy Zweigeltrebe nabízí barvu červeného grepu a svěží vůni malin. Malinové tóny také dominují šťavnaté chuti, kterou v jejím závěru doplňuje lehký nádech červených grepů. Víno působí lehkým dojmem a náramně během letních dnů osvěží. Alkohol 11,5 %, zbytkový cukr 13,1 g/l, kyseliny 8,9 g/l. Cuveé Fantome 2017 NOVÉ VINAŘSTVÍ

Morava, Mikulovská podoblast

247 Kč (KLV, NCK, OCF, VGA) Růžové polosuché víno z modrých hroznů s 12,5 % alkoholu, 14,9 g/l zbytkového cukru a 6,3 g/l kyselin. Růžovo-oranžová jiskrná barva. Příjemná vůně a chuť jahod, s jemnou dochutí až chilli papriček. Hodí se k masu, upraveném na rožni či grilu, i k ovocným dezertům. Svatovavřinecké Rosé 2017 kabinetní víno Vinařství LAHOFER

Morava, Znojemská podoblast

109 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VVI) Polosladké lehké a osvěžující růžové víno z odrůdy Svatovavřinecké doprovází meruňková barva a vůně jahod, třešní a červeného pomeranče. V chuti převládají tóny citrusu a žlutého grepu s lehkým limetkovým závěrem. Dobře vychlazené rosé je příjemným společníkem na odpolední setkání s přáteli a ideálním doplňkem letních garden parties. Alkohol 10,0 %, zbytkový cukr 19,8 g/l, kyseliny 6,8 g/l. Solaris 2017 pozdní sběr Templářské sklepy Čejkovice

Morava, Slovácká podoblast

170 Kč (HVV, LIQ, MAN, MBV, PEA) Polosladké bílé víno s 12,0 % alkoholu, 28,0 g/l zbytkového cukru a 7,0 g/l kyselin. Víno je svítivě zelenožluté barvy. Ve vůni dominují tóny tropického ovoce, zejména zeleného kiwi, přezrálých hroznů a bílých lučních kvítků. Chuť je sladká, zemitá, lehce kořenitá, v závěru s nastupujícími medovými tóny. Víno z řady Gold Collection je vhodné k pokrmům, jako například ryby, drůbež, nevýrazné úpravy červeného masa.

Uvedené ceny jsou doporučené koncové, včetně DPH. Jsou platné v den uveřejnění článku a můžou se tak výrazně lišit od aktuální nabídky.

Přehled vinoték – červenec 2018

BOR – Borgo Shop

HRU – Víno Hruška

HVV – Hradní vinotéka Veveří

KLV – Klášterní vinárna

LIQ – Liquor shop a vinotéka HY&VE co

MAN – Maneo

MBV – Moravská banka vín

MFM – My Food Market

MOR – Moravská Vinotéka Mojmírák

NCK – Vinotéka NC Královo Pole

OCF – Vinotéka OC Futurum

PEA – Don Pealo

PER – Vinotéka Perkmistr

SKL – Sklizeno

SOM – Sommelierský Servis

UZM – Vinný sklep U Žíznivého mnicha

VGA – Vinná Galerie

VIT – Vinotéka Vitis

VPV – Vinotéky Pálavské vrchy

VUR – Vinotéka u Romana

VVI – Vinotéka Vínovín

Více v Přehledu brněnských vinoték