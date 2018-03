Novinky brněnských vinoték – březen 2018

Crémant de Vinselekt Riesling Classic 2010, extra brut VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava, Mikulovská podoblast

470 Kč (MOR) Sekt určený ke slavnostním příležitostem. Je vyrobený klasickou metodou kvašením v láhvi. Harmonie ryzlinkového buketu, extraktivní plnost s jedinečnými tóny sekundární fermentace a bohatou strukturu těla. Svěžest kyselin je doprovázena pravidelným jemným a dlouhotrvajícím perlením. Jako aperitiv nebo na závěr příjemného posezení s přáteli. Cantina Bosio Gavi DOCG 2017 Cantina Bosio

Itálie, Piemonte

299 Kč (BOR) Bílé suché víno odrůdy Cortese, s 12,0 % alkoholu. Barva je slámově žlutá. Květinové a citrusové ve vůni, v chuti jemné a velmi ovocné. Po sklizni leželo 24 hodin na slupkách a poté proběhla fermentace v nerezových tancích po dobu 10 dní. Zraje 4 měsíce na kvasinkách. Podává se například k rybě v různých úpravách nebo jako aperitiv.

Rulandské šedé 2016 pozdní sběr VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava, Mikulovská podoblast, Nový Přerov, Na Štrekách

252 Kč (MBV, MOR, VIT, VPV) Suché bílé víno s 13 % alkoholu. Vůně ovocitého dropsu s lehkou karamelovou skořicovostí přechází do pečeného jablečného koláče s jemným citrusem v dochuti. Salon vín České republiky 2018 (Valtice) Pinot Gris 2015 Reisten

Morava, Mikulovská podoblast, Pavlov, U Božích muk

229 Kč (MBV) Bílé suché víno řady Classic s 13,5 % alkoholu, 8,1 g/l zbytkového cukru a 7,2 g/l kyselin. V hluboké, sametové vůni kompotované hrušky s jemným dotekem badyánu. V pozadí se ukazují příjemné minerální tóny a aroma pomerančové šťávy. V hedvábné chuti harmonie zbytkového cukru a kyselinky. Dochuť je dlouhá a ovocná. Je vhodné k hutným a kořenitým jídlům nebo k rybím specialitám, také i k různým úpravám drůbeže či k hustším polévkám. Chardonnay 2016 MZV Vinné sklepy U Jeňoura

Morava, Slovácká podoblast, Josefov, Žídliky u Nechor

220 Kč (MBV) Bílé suché víno s 13,0 % alkoholu, 3,1 g/l zbytkového cukru a 7,0 g/l kyselin. Žlutozelená barva, s dobrou viskozitou. Ve vůni je výrazná máta s kopřivou a oskeruše. Silná chuť je v harmonii s vůní. Hodí se k bílým rybám, ke svíčkové na smetaně nebo jen tak pro potěšení. Stříbrná medaile – VinoForum 2017 (Brno) Sauvignon 2016 pozdní sběr Vinařství Komarov

Morava, Znojemská podoblast, Ivančice, Pod Jakubem

170 Kč (MIS) Bílé suché víno krásné čiré čisté zlatavé barvy. Vůně je ovocná, zelený banán, černý rybíz s lehkým aroma mladé kopřivy. Chuť je velmi plná, harmonická, s ovocnými tóny grepu a sušeného ovoce, s jemnou kyselinkou. Příjemná dochuť medu. 13,0 % alkoholu. Zlatá medaile – Mikulovské vinné trhy 2017 (Mikulov)

Velmi dobré víno – TOP 77 vín v České republice 2017/2018 (Brno) Ryzlink rýnský 2016 pozdní sběr Gotberg

Morava, Mikulovská podoblast, Popice, Panenský kopec

220 Kč (KRA, MFM, SKL) Bílé suché víno s 12,5 % alkoholu, 7,7 g/l zbytkového cukru a 6,3 g/l kyselin. Jiskrné víno s krásnou světle olivovou barvou s typickou odrůdovou a něžně meruňkovou vůní i chutí s tóny citrusových plodů. Lehké, čisté a na minerály bohaté víno s mírně pikantní kyselinkou působí mladistvým a příjemným dojmem.

Rotgipfler 2017 MZV Vinařství HANZEL

Morava, Znojemská podoblast

155 Kč (MBV, SOM, UZM, VVI) Odrůda Rotgipfler dala bílé polosuché víno s 12,5 % alkoholu, 10,1 g/l zbytkového cukru a 6,2 g/l kyselin. Český název Červenošpičák odkazuje na červené špičky listů révy, která vznikla spontánním křížením Veltlínského červeného a Tramínu. Právě příbuznost k těmto odrůdám dává kombinaci chutí a vůní, mezi nimiž zaujme šťavnatá, výraznější kyselinka, chuť připomínající rynglový kompot a zralé ovoce. Závěr je plný a extraktivní, se stopami jemného koření a mandlí. Doporučeno kombinovat s asijskou kuchyní, mořskými plody a tvrdými sýry. Ryzlink vlašský 2014 pozdní sběr VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava, Mikulovská podoblast, Perná, Purmice

186 Kč (MBV, MOR, VIT, VPV) Suché bílé víno s 13 % alkoholu, novinka v řadě Harmony. Hrozny pocházejí z vinice s regulovanou sklizní. Fermentace probíhala ve víceletých 600–800 litrových sudech z francouzského dubu. Buket přezrálého až sušeného žlutomasého peckového ovoce doprovází charakteristické tóny. V chuti je víno plné, kořenité s pikantními kyselinami a opulentním glycerinovým závěrem. Ryzlink vlašský 2016 pozdní sběr Vinařství Vajbar

Morava, Velkopavlovická podoblast, Rakvice, Trkmansko

199 Kč (VPV) První edice vín vinařství, která kombinuje zrání bílých vín v akátových moravských sudech a francouzských dubových barrique sudech. Vína jsou nalahvována pod kvalitním korkem. Barva je svítivě zlatá. Vůně je plná, podsaditá a otevřená. Dominují tu špendlíky, meruňky a broskve, za nimi se prosazuje jemně koření a vše uzavírají sušené bylinky. Chuť je masívní a plná, šťavnatá a strukturovaná. Kombinuje letní ovoce s košem jablek – od nakyslých panenských až po zralá Golden Delicius. Dlouhý nazrálý závěr. Podává se k poctivé vepřové pečeni. Rosé LAHOFER 2017 pozdní sběr Vinařství LAHOFER

Morava, Znojemská podoblast

165 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VVI) Růžové sladké víno s 9,5 % alkoholu, 50,9 g/l zbytkového cukru a 7,0 g/l kyselin. Pilotní rosé vinařství. Pro dosažení požadované meruňkové barvy byly lisovány celé hrozny odrůd Zweigeltrebe s kapkou Rulandského modrého. Ve vůni smetanové tóny přecházející do lesního ovoce. Plná, tělnatější chuť má díky odrůdě Rulandské modré kořenitý šmrnc s doteky zralé třešně, jahody a mixu červeného zahradního ovoce. Svěží kyselinka a nižší alkohol předurčuje víno k zahradním dýchánkům, k zmrzlinovým pohárům, nebo jen k pití s ledovou tříští, nakrájenou jahodou a snítkou sladké stévie. André 2013 kabinetní víno VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava, Velkopavlovická podoblast, Rakvice, Trkmansko

265 Kč (MBV, MOR, VIT, VPV) Suché červené víno s 12,5 % alkoholu. Buket transformovaného lesního ovoce doprovázený elagotaninovými tóny francouzského dubu doplňují v chuti bohatě strukturované taniny s povidlovým perníkem v čokoládové krustě. Salon vín České republiky 2018 (Valtice) Neronet 2015 pozdní sběr Vinařství Komarov

Morava, Znojemská podoblast, Ivančice, Pod Jakubem

230 Kč (MIS) Po tvrdé redukci úrody a nadstandardním úsilí vznikl první pozdněsběrový Neronet. Rmut byl míchán dřevěnou mestůvkou při kvašení 5 dnů, poté vylisován a ponechán na kvasinkách svému osudu, až do dokončení spontánní malolaktické fermentace. Zrání probíhalo ve starých dřevěných sudech 14 měsíců. Barva je typicky tmavá, neprůhledná až černá, s fialovými odlesky. Voní intenzívně po ovocném jogurtu a ostružinách. V chuti je mohutné, zralé, s jemnou ovocitou chutí i tříslovinou a s vrstevnatou dochutí. Zlatá medaile – Mikulovské vinné trhy 2017 (Mikulov)

Stříbrná medaile – Salon vín České republiky 2018 (Valtice)

Stříbrná medaile – Král vín České republiky 2017 (Praha)