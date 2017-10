Už za měsíc vtrhnou na trh 2 miliony lahví Svatomartinského

Brno, 11. října 2017 - Do otevření prvních Svatomartinských vín zbývá jen měsíc. Tradiční a největší degustace – Svatomartinský košt vypukne v moravské metropoli v 11 hodin 11. listopadu na svatého Martina a pozadu nezůstanou ani v dalších městech a obcích. Těšit se můžete na zajímavý ročník!

V letošním roce svátek sv. Martina připadá na sobotu, což vybízí k příjemně strávenému volnému dni s lahodným Svatomartinským vínem, ke kterému se skvěle hodí Svatomartinská husa. Speciálně připravené Svatomartinské menu bude nabízet nejedno gastronomické zařízení, a tak si nenechte tuto oslavu vína ujít.

„Přestože z jara vinice zasáhly mrazy a v září potrápily vinaře deště, Svatomartinskému se většina pohrom až nečekaně vyhnula. Vína tak bude dost a také jeho kvalita bude dobrá,“ naznačuje ředitel Vinařského fondu Jaroslav Machovec a dodává: „Podle předběžných informací se můžeme těšit na zhruba stejné množství Svatomartinského jako v loňském roce, tedy lehce přes 2 000 000 lahví.“

Hodnocení vín proběhne koncem října

Pouze vína, která díky své kvalitě uspějí u hodnocení, budou mít možnost nosit známku Svatomartinská. Letošní ročník bude ve Valticích posouzen odbornými komisemi 25. a 31. října. Po 31. říjnu tak budeme přesně vědět, jaká vína, a od kterých vinařů se budou pyšnit značkou Svatomartinské 2017. Tak jako každoročně se dá už podle přihlášek odhadovat nejvyšší zastoupení bílých Svatomartinských vín (Müller Thurgau, Veltlínské červené rané a Muškát moravský), kterých bude na trhu cca 42 %, následovat budou růžová vína (Modrý Portugal, Svatovavřinecké a Zweigeltrebe) s 30 % a 28 % červených (Modrý Portugal a Svatovavřinecké).

„Zatímco počet zapojených vinařů i objem jejich produkce se během posledních let už relativně ustálil, zajímavostí posledních let je, jak se promítá rostoucí zájem spotřebitelů o naše růžová vína také do Svatomartinských. Letos tak poprvé objem produkce růžových Svatomartinských pravděpodobně překoná množství vín červených, a to jejich hlavní sezona teprve přijde s prvními teplými jarními dny,“ komentoval před klíčovým hodnocením Jaroslav Machovec.

V roce 2005, kdy byla značka Svatomartinské v režii Vinařského fondu uvedena na trh poprvé, se do projektu přihlásilo 36 vinařství. V loňském roce už Svatomartinská vína vyrábělo 111 vinařství, která dodala na trh cca 2 300 000 lahví. Svatomartinská vína se stala hitem a vinaři tak plánují vyrobit letos minimálně stejné množství Svatomartinského jako v loňském roce.

Sklizeň a příprava Svatomartinského 2017

„Nyní je dle odhadu sklizeno zhruba 80 % veškerých hroznů. Hrozny pro výrobu Svatomartinských vín jsou už sklizeny všechny. Výroba Svatomartinského je už ve finálním stádiu – dokváší a víno se pomalu stáčí a filtruje. Vše je správně načasované tak, abyste si již za měsíc vychutnali letošní ročník mladých vín,“ komentuje sklizeň révy vinné a přípravu Svatomartinského Marek Babisz, hlavní sommeliér Národního vinařského centra, který bude hodnocení zajišťovat.

Svatomartinský košt a další akce

Tak jako v předchozích letech pořádá i letos Vinařský fond 11. 11. od 11 hodin na brněnském náměstí Svobody největší ochutnávku Svatomartinských vín u nás. Svatomartinský košt se 100 vzorky Svatomartinských vín od 100 různých vinařů se každoročně účastní více než 5000 obyvatel a návštěvníků Brna. Vinařský fond zároveň podporuje řadu dalších svatomartinských akcí po celé republice.