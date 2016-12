Novinky brněnských vinoték - prosinec 2016

Pinot gris 2015 výběr z hroznů Víno Marcinčák

Morava, Mikulovská podoblast, Dobré Pole, Staré

280 Kč (MFM, SKL, VGA) Bílé polosladké biovíno s 14,0 % alkoholu, 13,3 g/l zbytkového cukru a 6,6 g/l kyselin. Pinot gris, tedy Rulandské šedé, patří do kategorie tzv. oranžových vín, vyráběných starými metodami dlouhé macerace a fermentace rmutu. Je charakteristické temně žlutou barvou, ovocným buketem zralého ovoce (kdoulí, žlutého melounu, broskví). V chuti je mohutné, tělnaté, s výraznou typickou dochutí (chlebovinou) a mimořádnou mineralitou. Je vhodné k pokrmům z drůbeže či bílého masa. Vítěz kategorie biovíno – Česká biopotravina roku 2016 Bílé polosladké biovíno s 14,0 % alkoholu, 13,3 g/l zbytkového cukru a 6,6 g/l kyselin. Pinot gris, tedy Rulandské šedé, patří do kategorie tzv. oranžových vín, vyráběných starými metodami dlouhé macerace a fermentace rmutu. Je charakteristické temně žlutou barvou, ovocným buketem zralého ovoce (kdoulí, žlutého melounu, broskví). V chuti je mohutné, tělnaté, s výraznou typickou dochutí (chlebovinou) a mimořádnou mineralitou. Je vhodné k pokrmům z drůbeže či bílého masa. Selava 2015 Chateau Marco

Slovensko, Južnoslovenská oblast, Strekovský rajón

193 Kč (CHM) Selava patří k úplně novým odrůdám bílých vín, vyšlechtěných na Slovensku. Víno má světle slámovou barvu se žlutými odlesky a ve sklenici se projevuje dobrou viskozitou. Vůně je výrazná, ovocná, spojující v sobě banány a pomeranče s lehce minerálními tóny, v závěru jsou patrna citrusová aromata. Chuť je plná, ovocná, s hladkou kyselinkou a lehounkou hořčinkou. Celkově je víno lehčí, pro běžnější pití, s milým projevem. Vhodně doprovodí studenou kuchyni, například česky typické chlebíčky.

Tramín červený 2016 MZV Vinařství Vajbar

Morava, Velkopavlovická podoblast

169 Kč (PRE) Novinka letošního roku. Mladé úchvatné aromatické nasládlé víno určené pro letošní vánoční svátky. Barva je žlutá se zlatými odlesky. Vůně je mazlivá a široká, postupně se rozvíjí od banánů k ananasům, přes pečené hrušky až k nektarinkám, blumám a rynglím. V druhém plánu najdeme čajové růže, mladý jarní med a ryngle. Chuť je mladá, mazlivá, příjemně nasládlá s dynamickou kyselinou. Probíhá od medového melounu, přes dokonale zralý ananas až po med a marmeládu z letního ovoce. Doporučeno k cheesecake s mangovým chutney a všem vánočním pokrmům.

Kienberg 2015 fortifikované VICAN rodinné vinařství

Morava, Mikulovská podoblast, Mikulov, Pod Mušlovem

375 Kč/0,5 l (VGA) Červené sladké likérové víno vyrobené francouzským stylem "pineaux". Přívlastkové hrozny zůstávají dlouho pomleté na slupkách při nízké teplotě. Při kryomaceraci se dostane maximum přírodních látek do moštu. Fortifikováno nazrálou vínovicí těsně po rozkvašení, čímž zůstane ve víně všechna původní fruktóza z bobulí. Pak zraje ve francouzském sudu. Alkohol 17,7 %, zbytkový cukr 230 g/l, kyseliny 7 g/l.

Chardonnay 2014 výběr z hroznů VINAŘSTVÍ JAKUBÍK

Morava, Slovácká podoblast

250 Kč (SOM) Bílé polosuché víno odrůdy Chardonnay. Zbytkový cukr 9,7 g/l, kyseliny 7,6 g/l, alkohol 13,5 %. Bylo vyrobeno metodou sur-lie. Zlatožlutá barva je doplněna vůní chlebovinky. Chuť je velmi komplexní a vyvážená. Hodí se zejména k dlouho zrajícím sýrům. Zlatá medaile – GRAND PRIX VINEX 2015 (Valtice)

Zlatá medaile – Mikulovské vinné trhy 2016 (Mikulov)

Zlatá medaile – International Galician Wine Contest 2016 (Polsko)

Stříbrná medaile – Litoměřický hrozen 2016 (Litoměřice)

Stříbrná medaile – Festwine 2016 (Brno)

Stříbrná medaile – International Wine Contest Bucharest 2016 (Rumunsko)

Velmi dobré víno *** – TOP 77 vín České republiky 2016–2017 (Brno) Děvín 2015 pozdní sběr Víno Marcinčák

Morava, Mikulovská podoblast, Novosedly, Kamenný vrch

240 Kč (MFM, SKL, VGA) Bílé suché biovíno s 13,5 % alkoholu, 2,0 g/l zbytkového cukru a 5,9 g/l kyselin. Zářivě zlatavá barva, vůně květů akátu, růží, fialek. V chuti je plné, extraktivní, se zralým tropickým ovocem a s výraznou medovou dochutí. Je v hodné k paštikám, dezertům či sýrům s modrou plísní.

Zweigeltrebe rosé 2015 pozdní sběr Víno Marcinčák

Morava, Mikulovská podoblast, Nový Přerov, Langewarte

199 Kč (MFM, SKL, VGA) Růžové polosladké biovíno s 12,5 % alkoholu, 21,6 g/l zbytkového cukru a 5,7 g/l kyselin. Svůdná světle růžová barva, vůně lesních jahod s jemnými podtóny třešní a višní. V chuti svěží, ovocné, harmonické, s vyváženým přírodním cukrem, kyselinkami a tříslovinami. Je v hodné k pokrmům z ryb, mořským plodům, drůbeži či kozímu sýru.