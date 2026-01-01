Štít primátorky pro vítěze fotbalového derby získala Zbrojovka
Brno, 18. března 2026 - Historicky prvními držiteli Štítu primátorky města Brna se stali fotbalisté FC Zbrojovka Brno. Ti dnes na Nové radnici převzali putovní trofej u příležitosti nedávného vítězství 2:0 v městském derby nad SK Artis Brno.
O Štít primátorky města Brna poprvé hráli fotbalisté Artisu a Zbrojovky v srpnu 2025, tehdy ale vzájemný souboj skončil remízou 2:2. Svého premiérového majitele tak ocenění poznalo až teď po pondělní výhře Zbrojovky 2:0 v zápase 19. kola Chance Národní Ligy.
Zástupci vítězného klubu převzali putovní trofej na Nové radnici ve středu 18. března 2026. Autorem stylizovaného znaku města o výšce 33 centimetrů je výtvarník Ondřej Svoboda. Svařovaný štít tvoří silný nerezový plech se syntetickým nátěrem.
Další brněnské derby mezi Zbrojovkou a Artisem se uskuteční nejdříve v příštím soutěžním ročníku (už se čeká jen na jedinou věc – jestli bude druholigové, nebo prvoligové).
Zdroj a foto: TIS MMB
