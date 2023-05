Brno podpoří sport pro mládež, mezinárodní soutěže i individuální projekty

Brno, 3. května 2023 - Podpora činnosti mládežnického sportu, významné sportovní akce i projekty do zázemí jednotlivých organizací – velký balík dotací pro sportovní aktivity dnes radní doporučili schválit zastupitelům. Bude se o nich rozhodovat na květnovém jednání.

„Sportovní kluby a další organizace, které se věnují činnosti s mládeží, podporujeme každý rok. Letos se rozdělí 112 milionů korun. Ty půjdou na celoroční aktivitu organizací či pořádání menších sportovních akcí do 100 tisíc korun. Našim cílem je dlouhodobě udržovat kvalitní podmínky pro sportování dětí a mládeže v Brně. Zásadním pro nás také je vytvářet prostor pro velkou šíři různých odvětví a druhů sportu a všech výkonnostních úrovní, aby si každé dítě vybralo,“ nastínila primátorka města Brna Markéta Vaňková a doplnila: „Celkem jsme letos obdrželi 184 žádostí. Jelikož je možné požádat na více sportovních odvětví, tak dohromady to je 205 žádostí. Kolektivních sportů se týká 76 a individuálních sportovních disciplín 129 žádostí. Dohromady to dělá mládežnickou základnu větší než 16 000 sportovců.“

Další dotační tituly se týkají významných sportovních akcí a devíti individuálních dotací, které pro svůj specifický charakter nesplňují kritéria programových výzev. „Jsem velmi rád, že se i díky dotaci v hodnotě 3 milionů v Brně letos uskuteční opravdu prestižní sportovní události. Těšit se můžeme na mistrovství Evropy v baseballu mužů. Máme u nás velmi dobré zázemí pro tento sport a brněnské baseballové týmy dlouhodobě patří mezi špičku v České republice. Turnaj se uskuteční na konci září a na hřišti brněnských Draků se bude hrát play-off,“ uvedl radní pro oblast sportu Tomáš Aberl a dodal: „Dále se v Brně uskuteční také České hokejové hry 2023 – Czech Hockey Games, kde se český reprezentační výběr střetne s týmy Finska, Švédska a Švýcarska. Zápasy se konají ve Winning Group Aréně, domovské hale Komety, už nyní v květnu. I tuto mezinárodní soutěž podpoříme 3 miliony korun.“ Na sportovní akce a mezinárodní soutěže je vyčleněno celkem 19 milionů korun.

Individuální dotace se týkají podpory celoročních projektů, například Brněnského roku sportu 2023, který je inspirován významnými výročími daného roku. TJ Sokol Brno – Horní Heršpice se věnuje krasojízdě a díky podpoře se uskuteční předkolo MČR a předkolo MČR Elite a také rekonstrukce sociálního zařízení tělocvičny. V této oblasti bude rozděleno celkem 4 645 000 korun.

