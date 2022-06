Na mládežnický sport v Brně půjde bezmála 106 milionů korun

Brno, 8. června 2022 - V rámci programu na podporu mládežnického sportu pro období 2022/2023 bude 172 žádajícím spolkům rozděleno 105 889 000 korun. Brněnští radní doporučili Zastupitelstvu města Brna schválit poskytnutí neinvestičních dotací těmto subjektům.

„Cílem podpory v oblasti mládežnického sportu je vytvoření kvalitních podmínek pro sportování dětí a mládeže na území města Brna v různých sportovních odvětvích na všech výkonnostních úrovních. Dále si klademe za cíl vytvořit u dětí a mládeže návyk aktivního trávení volného času a začlenění zdravého životního stylu do běžného života. Jsem ráda, že bylo možné poskytnout finance prakticky každému, kdo o to měl zájem a splnil nepříliš složitá pravidla dotačního programu. Díky tomu by se z rozpočtovaných 110 000 000 korun mělo rozdělit 105 889 000 korun,“ sdělila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Brněnské sportovní kluby si podaly žádosti o dotace týkající se podpory mládežnického sportu na základě veřejné výzvy. „Na ni zareagovalo 172 žadatelů, kteří podali 193 žádostí, z toho 72 v kolektivních sportech a 121 v individuálních sportech. Při rozdělení finanční částky určené pro dotace pro kolektivní a individuální sporty se vycházelo z poměru výše celkových požadavků kolektivních a individuálních sportů. Na individuální sporty tak půjde celkem 32 658 000 korun, na kolektivní pak 73 231 000 korun. Z alokované částky nebude vyčerpáno pouze 4 111 000 korun. Tato rezerva bude použita pro 2. kolo podpory významných sportovních akcí konaných na území města Brna, a to i z toho důvodu, že se bude jednat také o soutěže pro mládež,“ informoval 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

„Žádost na mládežnický sport si mohly organizace podat v případě, že měly u individuálních sportů zaregistrováno minimálně 10 mládežnických členů účastnících se dlouhodobých nebo svazových soutěží vypisovaných jednotlivými sportovními svazy, v případě kolektivních sportů byla povinnost mít zaregistrováno alespoň jedno družstvo účastnící se dlouhodobých nebo svazových soutěží vypisovaných jednotlivými sportovními svazy. Přidělené finanční prostředky je možné využít pro činnost všech mládežnických členů žadatele, tedy například také pro přípravky, které se neúčastní soutěží,“ vysvětlil radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.

Top 15 sportovních mládežnických odvětví podle výše dotace v Kč:

1) fotbal – 21 144 000

2) lední hokej – 18 366 000

3) basketbal – 9 551 000

4) florbal – 7 064 000

5) volejbal – 5 715 000

6) plavecké sporty – 5 393 000

7) baseball – 4 437 000

8) atletika – 4 147 000

9) házená – 3 454 000

10) krasobruslení (jednotlivci, synchronizované bruslení) – 2 550 000

11) tenis – 2 268 000

12) gymnastika (moderní) – 1 762 000

13) lyžování – 1 326 000

14) taneční sport – 1 688 000

15) rugby – 1 545 000

