V areálu Nové Zbrojovky se chystá třetí Olympijský festival

Brno, 29. listopadu 2021 - Olympijský festival bude už potřetí v Brně. Tentokrát v areálu Nové Zbrojovky a nabídne zdarma program pro školy Jihomoravského kraje. Zimní Olympijský festival se uskuteční od 4. do 20. února 2022 v areálu Nové Zbrojovky u vlakové zastávky Brno-Židenice.

Projekt, který se v Brně poprvé představil v roce 2018 v areálu brněnského výstaviště, vzniká ve spolupráci města Brna, Jihomoravského kraje, Českého olympijského výboru a jeho partnerů. Podruhé Olympijský festival mohli návštěvníci zažít během letošních her v Tokiu.

„Rodiče s dětmi tvořili v létě 80 % návštěvníků Olympijského festivalu. Společně se nám podařilo přilákat naše nejmladší ke sportu, což je v této době pro nás všechny důležitý úkol. Proto jsme se rozhodli tento projekt znovu podpořit a těší nás, že se Olympijský festival uskuteční už potřetí právě v Brně,“ říká primátorka Markéta Vaňková.

Město Brno se do pořádání olympijských festivalů zapojuje už od roku 2018. „V rámci první edice této akce jsme pořídili venkovní ledové plochy, které mají od té doby nejen Brňané možnost využívat k bruslení za Lužánkami a také jako tři curlingové dráhy v Nové Zbrojovce. Zde bude letos po dohodě s městskou částí Brno-střed fungovat kluziště, které je obvykle k dispozici v lokalitě U Jošta. Od 18. prosince až do festivalu bude přístupné veřejnosti a po jeho skončení také. Curlingové dráhy byly pořízeny městem Brnem pro Olympijský festival také v roce 2018,“ přiblížil 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

„Jestli to bude vypadat jako v létě, kdy k nám na jižní Moravu přijelo tolik úspěšných medailistů, bude to skvělé. Protože tyhle příklady vedou k tomu, aby začaly více sportovat děti a celé rodiny. A když si můžete sporty rovnou vyzkoušet, tak to může opravdu zafungovat,“ dodává hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.

Olympijský festival nabídne více než deset zimních sportů. Nebude chybět biatlon, curling, snowpark, skokanský můstek nebo běžkařská dráha.

„Pro základní i střední školy z Jihomoravského kraje připravujeme speciální sportovní program, který bude probíhat každý všední den dopoledne, a to zcela zdarma. Během dne si děti vyzkouší až 5 sportů pod odborným vedením,“ upřesňuje předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Informace k registraci budou zveřejněny začátkem ledna na webu akce.

„Uvědomujeme si, že je nyní těžké odhadovat, jaká bude epidemiologická situace v České republice začátkem února vypadat, a proto spolupracujeme s Hygienickou stanicí Jihomoravského kraje, a stejně jako v létě, kdy jsme měli například omezenou kapacitu v areálech, budeme i v zimě dodržovat a pružně reagovat na aktuální opatření,“ říká místopředseda Českého olympijského výboru zodpovědný za projekt Olympijského festivalu Libor Varhaník a dodává: „Rovnou proto připravujeme všechna sportoviště ve venkovních prostorách areálu a jen curlingové dráhy nebudeme přemisťovat z kryté haly, ale jejich kapacita bude omezena. Věříme, že se nám znovu podaří k zimním sportům přilákat nejen děti, ale i širokou veřejnost.“

Po brněnském výstavišti a areálu SKP Komety se Festival v únoru na sedmnáct dní zabydlí v Nové Zbrojovce. „Je skvělé vidět, jak se Nová Zbrojovka díky efektivní spolupráci s městem postupně proměňuje a ožívá. Dlouhodobě různými menšími eventy a otevřenou komunikací areál přibližujeme veřejnosti. Díky Olympijskému festivalu však bude mít možnost zažít atmosférou budoucí moderní městské čtvrti více lidí. Věřím, že si festival užijí, areál oblíbí a budou se do Nové Zbrojovky rádi vracet,“ říká Petr Brabec, ředitel asset a property managementu v CPI Property Group.