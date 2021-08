Brno vyčlenilo 80 milionů korun na podporu mládežnického sportu

Brno, 27. srpna 2021 - Minulý týden schválili brněnští radní spuštění čtyř dotačních programů zaměřených na podporu sportovních aktivit v roce 2022. Nyní Rada města Brna schválila další dotační program na podporu mládežnického sportu. Dotační program mohou využít jak jednotlivci, tak družstva brněnských sportovních klubů účastnících se dlouhodobých nebo svazových soutěží.

„Chceme tak pro děti a mládež vytvořit kvalitní podmínky, aby bylo Brno i nadále významným sportovním centrem regionu,“ uvedl radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý a pokračoval: „Osmdesát milionů korun je určeno na podporu mladých sportovců do 18 let včetně. Ovšem pokud sportovní svaz má určenou juniorskou kategorii i pro sportovce starší 18 let, mohou tento dotační program využít také. Je to například kategorie U21. Přesné podmínky dotačního programu budou zveřejněny během měsíce září.“

Lhůta pro podání žádosti: od 1. do 31. 10. 2021

Minimální výše dotace na jeden projekt: 10 000,- Kč

Maximální výše dotace na jeden projekt: 15 000 000,- Kč

