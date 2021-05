S pohybovým restartem dětí pomohou příměstské sportovní tábory

Brno, 12. května 2021 – Vrátit dětem sport, probudit v nich radost z pohybu a nabídnout všestranný sportovní program pod odborným vedením. To jsou priority, na nichž se shodli organizátoři letních pohybových táborů ze společnosti STAREZ – SPORT, a. s. Populární brněnské příměstské tábory se budou letos nově konat na třech sportovištích – na Riviéře, v Bazénu za Lužánkami a v Městských halách Vodova.

Organizovaný mládežnický sport má kvůli covidu „utrum“ už několik měsíců, kvůli čemuž děti trpí fyzicky i psychicky. Ztráta oblíbených aktivit a pobytu v kolektivu kamarádů vede ke zhoršení pohybových návyků, tloustnutí, ztrátě disciplíny, nedostatku motivace i pocitu osamělosti.

Podle obezitologů klesl při jarním lockdownu pohyb českých dětí o hrozivých 25 až 30 procent. „To představuje obrovský problém. Pokud objem či intenzita pohybové aktivity klesne, mělo by to vést k úpravě jídelníčku a optimalizaci nutričního režimu. To se ale globálně neděje, takže energetický výdej je nižší než příjem a děti začínají tloustnout,“ upozorňuje děkan Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity Jan Cacek. Podle něj budou děti dlouhodobý nedostatek pohybu a absenci motorických podnětů dohánět velmi těžko.

„Dětem navíc bude chybět i určitá úroveň pohybové gramotnosti. Některé dovednosti, které by si měly v určitém věku osvojit, nebudou na takové úrovni jako v předlockdownovém životě, kdy si je cvičily při tělocviku, v kroužcích i spontánně se svými kamarády ve volném čase na hřišti,“ říká Cacek, který doporučuje umožnit dětem co nejvíc pohybu. „Jeho dostatek se promítá i do emočního zdraví, schopnosti udržet pozornost, do dobré paměti,“ vyjmenovává děkan.

Pohyb pro děti z Brna a okolí zajistí příměstské tábory

Oživit vztah ke sportování, získat znovu pohybovou jistotu a zabavit se v kolektivu mohou děti na příměstských táborech, které se budou konat prakticky po celý červenec a srpen na třech oblíbených brněnských sportovištích pod správou společnosti STAREZ – SPORT, a. s. K obvyklému koupališti Riviéra totiž přibude také Bazén za Lužánkami a komplex sportovišť Městské haly Vodova.

Příměstské tábory jsou určeny dětem od 6 do 12 let, a to pro plavce i neplavce. Kromě sportu čekají účastníky i výlety do přírody a za poznáním a zdravá strava od rána do odpoledne. V případě nepříznivého počasí bude připravena alternativní náplň pod střechou, a pokud se tábor s ohledem na situaci neuskuteční, dostanou rodiče zpět plnou částku.

Do programu by se měli zapojit i mladí vrcholoví sportovci z Brněnského centra sportovních nadějí. „Děti si tak vyzkoušejí kruhový trénink profesionálního sportovce, mohou jej lépe poznat a pro daný sport se nadchnout,“ nastiňuje generální ředitel společnosti STAREZ – SPORT, a. s., Martin Mikš.

Na Riviéře si účastníci budou moct užít zdejší bazény včetně tobogánu, ale také lanové centrum Jungle park, areál dopravní výchovy či návštěvu vědeckého centra VIDA! Programu za Lužánkami bude rovněž dominovat voda doplněná službami zdejšího wellness, ale v plánu jsou i procházky a výlety do okolí například na hřiště malého fotbalu, do lužáneckého střediska volného času nebo do botanické zahrady.

Tábory v hale Vodova budou zaměřeny na míčové sporty, jakými jsou basketbal, volejbal či florbal, nabídnou ale například i judo. To vše ve spolupráci s trenéry místních vrcholových týmů. „Věříme, že koronavirus už je pomalu na ústupu, ale odstranit škody po něm zejména na dětech zabere nějaký čas. Naše tábory mohou být jedním z krůčků zpět k normálu a k oživení lásky dětí k pohybu, zvlášť v době, kdy ještě není jasné, kdy se budou moct vrátit k plnohodnotnému sportovnímu vyžití ve škole nebo specializovaných oddílech,“ podotýká vedoucí táborů Martin Müller.

Podrobné informace o příměstských táborech nabízí web primestak.sportujemevbrne.cz.