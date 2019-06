V Brně o medaile zabojovalo přes 500 handicapovaných mladých sportovců

Brno, 20. června 2019 – Desítky medailí získaly děti při Evropských hrách handicapované mládeže Emil Open. Více než 500 mladých sportovců ze 17 zemí Evropy změřilo své síly v atletice, plavání či stolním tenise. Kromě medailí a nových přátelství si závodníci odvezli domů i vzpomínky na setkání se svými vzory - paralympijskými vítězi.

Zlatou medailí se může pochlubit například dvanáctiletá Kristýna Markvartová z Hradce Králové. Své soupeře porazila v závodu vozíčkářů. „Emil Open se letos účastním poprvé a jsem nadšená. Dokonce mi ani nevadilo horko,“ komentovala hned po závodu vítězka. Sportovních klání se zúčastnily také děti z dalších evropských zemí. Byla mezi nimi i Rakušanka Laura. „Společně s týmem jsme soutěžili v bocce, což je sport podobný pétanque. Doufám, že přijedu i příští rok, protože atmosféra her byla úžasná,“ komentuje Laura.

Handicapovaní sportovci se do her zapojili ve třech kategoriích – Open, Masters a Mixed. Začínajícím i pokročilým účastníkům her byla určena kategorie Open. V Masters mohli zápolit pouze kvalifikování závodníci. Soutěžení zdravé a handicapované mládeže propojila kategorie Mixed. „Jsem moc rád, že se do akce zapojili žáci základních a středních škol a všichni společně s handicapovanými dětmi sportovali a bavili se. Tohle je poselství, které bychom chtěli prostřednictvím Emil Open předávat dál,“ říká prezident organizačního výboru Pavel Zbožínek. Klání se odehrála na několika brněnských sportovištích. Ve stolním tenise a boccie se sportovci utkali na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v brněnských Bohunicích. Plavcům poskytl zázemí Sportovní areál na Kraví hoře. Atleti bojovali o medaile i ve Sportovním areálu Vysokého učení technického (VUT) pod Palackého vrchem.

Kromě hlavních soutěžních disciplín se rakouští a čeští sportovci utkali například ve slalomu na vozíčku. Zpestření čekalo účastníky letních her i na Brněnské přehradě. Handicapovaní sportovci si tam vůbec poprvé vyzkoušeli nový sport Parapaddleboarding. „Je to vodní sport, při němž se jezdec na prkně podobném surfovému longboardu pohybuje záběry dlouhého pádla. A díky speciální sedačce připevněné na prkno se nyní můžou tomuto sportu věnovat i vozíčkáři. ParaPaddleboarding je vhodný pro všechny handicapované, kteří jsou schopní používat ruce,“ popisuje Pavel Zbožínek.