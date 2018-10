Do roku 2021 má vyrůst v Komárově nový velodrom

Brno, 2. října 2018 – Jeden ze strategických projektů města, sportovní svatostánek, který nemá v Česku ani na Slovensku obdoby, místo, které vrátí brněnským cyklistům možnost pořádat znovu mezinárodní soutěže. To všechno je nový velodrom, jehož stavbu plánuje město Brno už déle než desetiletí.

Vedení města nyní představilo jeho plánovanou podobu. Ta vychází z připravované technické studie, která má být hotová v prosinci letošního roku. Velodrom bude stát v ulici Hněvkovského v Komárově.

S novým velodromem budou moci brněnští cyklisté navázat na bohatou historii pořádání závodů s mezinárodní účastí. Ta začala už déle než před stoletím. V letech 1969 a 1981 dokonce Brno hostilo světové šampionáty v dráhové cyklistice. 400 metrů dlouhá betonová dráha s jen částečným zastřešením na původním velodromu poblíž brněnského výstaviště už ale nevyhovuje současným požadavkům pro moderní cyklistiku.

„Brněnští cyklisté si ale zaslouží lepší podmínky a nové možnosti pro rozvoj. A to nejen proto, aby mohli navázat na tak bohatou tradici pořádání velkých závodů. Trénovat za každého počasí na částečně krytém oválu rozhodně není v dnešní době standardní. Jsem tedy opravdu rád, že nový velodrom získává konečně konkrétní obrysy a začátek jeho stavby už je na dohled,“ uvedl primátor města Brna Petr Vokřál.

Společnost Arch.Design pro ulici Hněvkovského v Komárově zpracovávala územní studii a navrhla tam i další již fungující sportoviště – například pro cyklokros, in-line bruslení, U-rampu pro skateboard, tréninkové hřiště pro baseball, víceúčelová hřiště a hřiště v areálu FC Sparta Brno. Velodrom je tak posledním navrženým projektem, jehož výstavba se doposud nerealizovala.

Letos byla ale stavba zařazena mezi strategické projekty města, přípravy díky tomu výrazně pokročily. Předpokládá se, že dokončena by měla být do konce roku 2021. Na přípravách zaštítěných městskou společností STAREZ-SPORT a.s. se podílejí například všechny dotčené odbory Magistrátu města Brna a také brněnské cyklistické kluby Dukla a Favorit.

„Nesmírně se těšíme, že budeme mít vlastní zázemí, kterým se vyrovnáme vyspělým státům a nebudeme muset jezdit trénovat jinam. Nejčastěji jezdíme do Vídně, z každého tréninku se ale kvůli náročné logistice stává celodenní záležitost,“ podotkl dráhový cyklista a vicemistr světa Tomáš Bábek.

Jakmile bude v prosinci zpracována technická studie, bude se zadávat zakázka na zpracování projektové dokumentace. Na jejím základě pak bude možné zažádat o povolení nutná k započetí stavby.

„Náklady na vybudování velodromu se budou pohybovat v rozmezí od 350 do 400 milionů korun – přesnou částku určí až výběrové řízení na dodavatele stavby. Do roku 2021 by mělo být hotovo. Nový velodrom by měl mít kapacitu 2000 pevných a 500 mobilních sedadel a klopenou dráhu dlouhou 250 metrů a širokou osm metrů,“ řekl 1. náměstek primátora Petr Hladík.

Umožňovat bude i pořádání špičkových cyklistických akcí podle parametrů mezinárodní cyklistické unie UCI. Žádný takový areál nefunguje v Česku ani na Slovensku.

„Velodrom bude mít dvě podlaží. Ve spodním bude zázemí pro cyklisty, úschovna pro kola nebo dvě hřiště na kolovou. V horním bude například ubytovna pro 40 cyklistů, restaurace, ústav sportovní medicíny a prostor, kde bude možné simulovat vysokohorské prostředí. Bude to komplexní centrum pro vrcholové sportovce,“ popsal radní pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Suchý.

Kromě toho bude mít ve středové části oválu také prostor pro provozování gymnastiky či sálových míčových sportů.

Vizualizace: Arch.Design