Jak úspěšně prodat umění? Brňanům poradí odborníci z prestižního aukčního domu Dorotheum

Český trh s uměním a starožitnostmi zažívá rekordní časy. V roce 2016 sběratelé nakoupili díla za více než 1,2 miliardy korun. Svůj podíl na tom má proslulý aukční dům Dorotheum. Pod jeho kladívkem slavily úspěch obrazy Jana Zrzavého, Františka Grosse nebo Bohumíra Matala, které experti objevili právě v Brně. Také vlastníte umělecké předměty a zajímalo by vás, jestli by uspěly ve velkých mezinárodních dražbách? Přijďte se poradit s předními znalci umění v zemi během regionálních dnů Dorothea 14. – 16. února v hotelu Continental v Brně.

Bezmála 200 uměleckých děl prodaných za více než jeden milion korun, celkový obrat přesahující 1,2 miliardy korun a meziroční nárůst trhu s uměním o více než 35 procent – analytici se shodují, že aukční rok 2016 byl rekordní. A podle všeho obchod s uměním letos ještě poroste.

Příznivá situace hraje do karet hlavně majitelům kvalitního umění, kteří doposud vyčkávali na vhodný okamžik prodeje. Jste-li jedním z nich, otevírají se vám zajímavé možnosti. Jak ale postupovat a na koho se obrátit? Přinášíme vám čtvero doporučení, jak úspěšně prodat umělecké dílo.

1. Vsaďte na prověřené instituce

Existuje množství jednotlivců i firem, kteří obchodují s uměním. Ale jen zlomek z nich dokáže zaručit, že prodej proběhne transparentně a bezpečně. Bazarům, zastavárnám a anonymním inzerentům se vyhněte obloukem. Místo toho vsaďte na prověřené aukční domy, které mají za sebou dlouholetou tradici, dobré reference a spolupracují s uznávanými odborníky. Jedním z nejstarších aukčních domů ve světě je společnost Dorotheum, jejíž historie se píše už od roku 1707 a letos také slaví 25 let na českém trhu s uměním. Experti Dorothea nyní připravují nabídku letošních aukcí, do nichž můžete nabídnout své předměty i vy. Stačí navštívit dny Dorothea od 14. do 16. února v brněnském hotelu Continental.

Bohumír Matal – Ptačí herec , dosažená cena 192 000,-Kč

2. Zjistěte, jak se stanovuje cena díla

Podle ředitelky českého Dorothea Márie Gálové aukce jasně ukazují, že pro dražitele je rozhodující kvalita děl. Nejde jen o to, kdo umělecký předmět vytvořil, ale také v jakém období a jakou technikou. Klíčem k úspěšnému prodeji je rovněž stav, ve kterém se dílo dochovalo, a jeho „příběh"– tedy jestli se objevilo na některé výstavě, bylo publikováno nebo bylo součástí nějaké sbírky.

3. Ověřte si, jestli je vaše umění „v kurzu"

České sběratele zajímá hlavně česká meziválečná moderna. Filla, Čapek, Kupka, Zrzavý, Špála – to jsou jména, která patří mezi nejžádanější na našem trhu. Také ale roste poptávka po české krajinářské škole 19. stol.tí a v hledáčku je stále více i generace umělců, jejichž tvorba spadá do období druhé poloviny 20. stol.tí až po současnost.

„Po několika letech útlumu se také vrací zájem o špičkové starožitnosti, sklo, porcelán, různé dekorativní a sběratelské předměty," dodává Dr. Mária Gálová, MBA, ředitelka české pobočky aukčního domu Dorotheum.

V loňských aukcích Dorothea slavilo úspěch hned několik děl původem z Brna. Korunovanou hvězdou roku 2016 se stal obraz Jana Zrzavého Pole na Ile de Sein II. z roku 1934, který se prodal za téměř 13 milionů korun. „Příkladem dalších velmi úspěšně vydražených položek z Brna je pětice obrazů Františka Grosse a Bohumíra Matala," uzavírá Gálová.

Jan Zrzavý - Pole na Ile de Sein II, dosažená cena 12 960 000,- Kč

4. Využije bezplatného poradenství od profesionálů

Experti Dorothea poskytují v rámci regionálních dnů v Brně diskrétní a bezplatné poradenství čtyřikrát do roka. Letošní první konzultace poběží 14. – 16. února, každý den od 10.00 do 17.00 hodin, v hotelu Continental v Kounicově ulici. Přinesete-li k posouzení umělecký předmět, odborníci přímo na místě stanoví, jestli má potenciál prodeje. Pokud půjde o hodnotné dílo, stanoví také jeho odhadní cenu a rovnou s vámi sepíšou smlouvu o provedení dražby. Vaše dílo zařadí do nadcházejících aukcí Dorothea, které obvykle přilákají až 40 % zájemců ze zahraničí.

