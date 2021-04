Velčovského se studenty inspirovala Paměť národa, teď pro ni draží svá díla

Brno, 6. dubna 2021 – V neděli 11. dubna se uskuteční dobročinná aukce v Aukčním domě Sýpka, kde se budou dražit díla pro nově vznikající Institut Paměti národa Brno. Zájemci si mohou pořídit skleněné soupravy Sommelier od Maxima Velčovského také umělecké objekty jeho studentů odkazující na život v Sudetech, máničky, vietnamské přistěhovalce v Československu nebo českou kreativitu a zarputilost v dobách nesvobody.

Prohlídka dražebních uměleckých projektů se koná v Galerii U Betlémské kaple podle platných hygienických opatření, a to od 2. do 10. dubna. Dražby je možné se také zúčastnit online, a to na stránkách livebid.cz.

Zájemci mohou získat díla Maxima Velčovského, Milana Pekaře a jejich studentů z Ateliéru keramiky a porcelánu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. “ Naše spolupráce měla doufám přínos pro obě strany. Studenti často rozkrývali malé dějiny své rodiny a mohli se tak dozvědět zajímavé příběhy, které někdy mohou zapadnout, protože v životě člověk tyto zpovědi neustále odkládá,” popisuje Maxim Velčovský spolupráci s Pamětí národa. “Pandemie zapříčinila zpomalení a určitý komfort k zamyšlení nad vlastními kořeny. Myslím, že toto zadání bylo velmi důležitým i pro budování vlastní identity každého z nich. Výsledkem se stal artefakt doplněn o textovou část. Každý objekt se stal jakýmsi trojrozměrným předmětem doličným, jakousi indícií, která odkazuje k jednotlivým příběhům, které se staly,” dodává Velčovský.

V rámci spolupráce studentů pražské UMPRUM pod vedením Maxima Velčovského a Milana Pekaře s Pamětí národa vznikla unikátní sbírka klauzurních prací na náměty rodinných historií. Studentská díla v sobě spojují paměť rodinných osudů a vlastní myšlenky a názor mladé generace.

Svou tvorbou Maxim Velčovský zachycuje běžné, všední předměty — tácky, kelímky, holiny. Věci, které všichni dobře známe, Velčovský tvaruje ze skla a porcelánu, a tak trvale zachycuje hodnotu artefaktů doby, která se každou vteřinou stává minulostí. Skrze svá díla poukazuje na to, že i obyčejné věci mohou mít s určitým odstupem značnou výpovědní hodnotu.

Výtěžek z aukce umožní otevřít Institut Paměti národa v Brně. V prostorách domu na Radnické ulici v centru města tak vznikne prostor kombinující stálou multimediální expozici a pravidelný program pro školy a veřejnost. Návštěvníci se díky výstavě využívající moderní technologie seznámí s dějinami 20. století a zároveň si prožijí jeden z příběhů zaznamenaný pro Paměť národa. Významnými momenty naší historie je provedou organizátoři například z pohledu politického vězně, válečného veterána, disidentů a dalších pamětníků.

Ředitel pobočky Paměť národa Jižní Morava, David Butula k tomu dodává: „Velmi mě těší spolupráce s Aukčním domem Sýpka. Díky jejich laskavé péči jsme se mohli nejen spojit v tomto projektu s Maximem Velčovským a jeho studenty, ale především zrealizovat aukci samotnou. Jakkoliv jde část z výnosu aktuální aukce autorům děl, je skvělé, že svou kreativitou podporují myšlenku vzniku Institutu Paměti národa v Brně. Vytvoření nové kulturně vzdělávací instituce a zajištění jejího chodu je ekonomicky velmi náročná aktivita. Proto vítáme všechny způsoby získání finanční podpory. Se Sýpkou v budoucnu plánujeme další aukce tentokrát etablovaných umělců, se stejným cílem – podporou vzniku IPN Brno.“