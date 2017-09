Jaké umění boduje v mezinárodních aukcích? V Brně poradí odborníci

Brno, 1. září 2017 – Podzimní aukční sezóna začíná už za pár dní a do brněnského hotelu Continental v Kounicově ulici míří znalci aukčního domu Dorotheum, kteří tu budou 5.–7. září vybírat předměty do nadcházejících dražeb s uměním a starožitnostmi. Zájem o výjimečné umění roste, mezi českými i zahraničními sběrateli. Kteří umělci jsou pro dražitele lákadlem a jaká díla jsou nejžádanější? Jestli to jsou právě obrazy, sochy, šperky nebo porcelán, které doma uchovávají Brňané – to zájemcům odhalí zkušení experti na výtvarné a užité umění.

Brněnští majitelé umění a starožitností mohou už příští týden otestovat kvality svých „pokladů“. Od 5. do 7. září pro ně aukční dům Dorotheum pořádá v hotelu Continental poradenské dny, kde se mohou dozvědět, jakou hodnotu mají jejich předměty a jestli by obstály v aukcích, kterých se účastní sběratelé z různých koutů světa.

„Trh s uměním teď zažívá zlaté časy. Sběratelé si pořizují umělecká díla – ať už jde o starožitnosti, obrazy nebo dekorativní předměty, tím hlavním kritériem je pro ně kvalita. A v tomto směru má Brno rozhodně co nabídnout. Kdo dnes vlastní kvalitní umění, otevírají se mu velmi zajímavé příležitosti k jeho zhodnocení,“ uvádí ředitelka aukčního domu Dorotheum Mária Gálov.

Letošní aukce signalizují, že mezi českými sběrateli přibývá těch, kteří svoje sbírky rozšiřují o díla českých umělců tvořících od konce 40. let až po současnost. U těchto autorů proto nyní rostou i ceny pod kladívkem. Příkladem může být olej Zátiší s lahví a hruškami z roku 1945 od výrazné osobnosti českého poválečného umění a známého brněnského rodáka Karla Černého. Majitel obrazu zkusil štěstí v letošní aukci Dorothea – dílo se stalo jednou z nejžádanějších položek v dražbě a opustilo aukční sál s cenou 960 tisíc korun.

Umění v hledáčku českých sběratelů

Karel Černý, Mikuláš Medek, stejně tak umělci české klasické moderny jako Václav Špála, Emil Filla nebo Jan Zrzavý, ti všichni jsou podle Márie Gálové sázkou na jistotu. Vyhledávané je ale i umění z dalších segmentů. „Tuzemští a do velké míry také zahraniční sběratelé usilují v našich aukcích o zajímavé starožitnosti. Vede u nich především historické sklo, porcelán a různé dekorativní předměty. Vysoce žádané jsou i luxusní šperky.“

Majitelé uměleckých a starožitných předmětů si mohou přijít pro radu za odborníky Dorothea do hotelu Continental každý den mezi 10. a 17. hodinou. Znalci jim posoudí plátna a práce na papíře od nejstarších děl až po tvorbu žijících autorů, dále také plastiky, sochy, fotografie, sklo, porcelán nebo šperky. Pokud u takového předmětu objeví kvality nezbytné pro úspěch v aukci, stanoví odhadní cenu a po domluvě s majitelem se domluví na zařazení díla do dražby.

Public relations VUTIUM vydává pro studenty středních a vysokých škol technického směru knihy a učebnice VUTIUM nakladatelství Vysokého učení technického v Brně vydává pro studenty středních a vysokých škol technického směru knihy a učebnice. Celý článek...