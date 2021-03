Brno se bude zbavat nepotřebného majetku v elektronických aukcích

Brno, 25. března 2021 - Dosud používaná obálková metoda, která městu zaručovala transparentní prodej zbytného majetku nejvyšší nabídce, se od dubna přenese do virtuálního prostředí. Město hodlá prodej uskutečňovat formou elektronické aukce. Brněnští radní nyní uzavřeli smlouvu s firmou, která bude realizaci aukcí prozatím zajišťovat.

„Už letošní rozpočet Brna je poznamenaný událostmi posledního roku a vývoj v tomto čtvrtletí dává tušit, že budou veřejné finance i nadále ovlivněny výdaji spojenými s pandemií a zároveň s poklesem příjmů. I když optimisticky všichni doufáme, že jsme se díky očkování vydali vstříc definitivnímu zvládnutí téhle situace, s následky se budeme potýkat v mnoha sférách a je zapotřebí se na to připravit. My jsme pro letošní rok sáhli jednak k úsporným opatřením a jednak chceme odprodat nepotřebný majetek a tím do rozpočtu přivést 850 milionů korun, tak abychom mohli pokračovat v naplánovaných investicích. Věříme, že nový způsob odprodeje formou elektronické aukce osloví širší skupinu potenciálních kupců a po nutném náročném nastavení procesů bude i administrativně jednodušší a efektivnější,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Dosud probíhal prodej městského majetku tzv. obálkovou metodou. „Zavedení prodeje zbytného majetku města formou veřejné elektronické aukce je pro mě splněním důležitého milníku v oblasti transparentnosti města. Prodej nejvyšší nabídce je navíc pojistka proti korupci a klientelismu. Přechod na elektronickou aukci je jedním z dalších kroků, jak do řízení města chceme přivést moderní, digitální procesy a správu více otevřít veřejnosti,“ doplnil náměstek pro oblast majetku Tomáš Koláčný.

Město dnes schválilo spolupráci s firmou NEUTRICS, a. s. Ta pro něj bude aukce realizovat po dobu, než bude v otevřeném výběrovém řízení vybrána firma, která se o elektronické aukce pro Brno bude starat dlouhodobě. Podklady pro tuto zakázku nyní majetkový odbor připravuje.

Se zveřejňováním nabídek plánuje vedení města začít ve druhé polovině dubna. „Každý prodej bude inzerován na adrese aukce.brno.cz a bude přístupný neomezenému počtu zájemců. Ze zkušenosti z MČ Brno-střed vyplývá, že v elektronických aukcích je obvykle vysoutěžená cena vyšší než cena odhadnutá znaleckým posudkem. Vedle posílení transparence procesu prodeje lze tudíž očekávat i vyšší příjem pro město,“ dodal radní pro oblast majetku Róbert Čuma.

