S opravami Chleborádovy vily chce Brno začít příští rok
Brno, 12. května 2026 - Tento rok projekční práce, příští rok stavební a ten další už slavnostní otevření. Chleborádovu vilu čeká nabité období. Město v ní chce vybudovat centrum Leoše Janáčka a prvním krokem jsou nutné opravy týkající se statiky nebo vlhkosti.
„Projektovou dokumentaci zpracuje firma Projekční kancelář atelier DWG, která má obdobné zkušenosti například s úpravami Ústavního soudu,“ popsala náměstkyně pro oblast správy majetku Karin Podivinská. Výběr projektanta schválili radní 6. května, dalším krokem bude podpis smlouvy.
Město za projektovou dokumentaci zaplatí zhruba 2 miliony korun bez DPH. Právě na jejím základě pak budou jasné i potřebné náklady na tuto 1. etapu obnovy, prozatím město počítá se zhruba 90 miliony.
Na projektovou dokumentaci by měly stavební práce navázat v roce 2027. Jejich úkolem bude zajistit jak Chleborádovu vilu, tak zahradní domek (v němž žil Leoš Janáček) před dalším chátráním, tedy vyřešit některé staticky narušené prvky, odstranit vlhkost v suterénu nebo zatékání do střechy, opravit fasády a zdobné prvky. „Jakmile se na nové působiště přesune stávající ZUŠ varhanická, začne Muzeum města Brna i s vnitřními úpravami. V areálu bude expozice věnovaná Janáčkovi, koncertní sál, ale také dětské centrum, kavárna nebo prostor pro edukační aktivity,“ doplnila Podivinská.
„Blíží se výročí 100 let od úmrtí Leoše Janáčka a k němu směřujeme i dva velké investiční projekty. Otevřít bychom chtěli jak skladatelovo centrum na Smetanově, které by představovalo jeho život a dílo právě na místě, kde žil a tvořil, tak nový sál Filharmonie Brno, který stavíme mezi Besední a Veselou. Konečně se tedy blížíme k tomu, že jednoho z našich nejvýznamnějších občanů v historii budeme prezentovat v důstojných prostorách, jaké si zaslouží,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.
Zdroj a foto: TIS MMB
