Letní scéna Divadla Bolka Polívky uvítá na Kraví hoře Stašovou i Lišku

Brno, 23. června 2024 – V Brně je v plném proudu 9. ročník Letní scény Divadla Bolka Polívky. Ve středu 24. července se mohou návštěvníci těšit na (zatím) poslední autorský projekt Bolka Polívky Sága aneb Vizovský zázrak.

Ve svém „obklopeném sóle“, v němž účinkuje například se svojí ženou Marcelou, naposledy vystoupí jako čtyřiasedmdesátiletý – poslední červencový den oslaví totiž Bolek Polívka životní jubileum. Do důchodu se však rozhodně nechystá. „Jak píše Eugen Brikcius, naším osudem je permanentní vrchol,“ podotýká s nadsázkou skvělý herec, autor i režisér v jedné osobě.

Divadlu ale bude amfiteátr v sousedství hvězdárny patřit i nadále. „Hrát tu budeme až do 10. srpna a doufám, že nám po celou tu dobu bude počasí nakloněno jako dosud,“ přeje si ředitelka Divadla Bolka Polívky Kateřina Komárková. A na co se tedy těšit?

DADA Revue, hravá komediální koláž autora a performera Pala Seriše je na programu 25. 7. Dynamický a bezprostřední one-man show specialista pro pobavení diváků bravurně zkombinuje divadlo, stand-up, pantomimu a tanec. Veronika Freimanová, Vladimír Kratina, Jana Bernášková a další známí herci 28. 7. rozehrají brilantní situační komedii plnou zvratů a záměn o tom, kolik milenek je zapotřebí ke zkáze jednoho dlouholetého manželství – Dokud nás milenky nerozdělí. A z Divadla Ungelt 31. 7. připlují poprvé na Letní scénu Divadla Bolka Polívky Pstruzi s Pavlem Liškou, Jaromírem Dulavou a Alenou Mihulovou – existenciální magicko-realistická komedie, jejímž autorem je vyhlášený italský dramatik Edoardo Erba.

Srpnový program pak přinese například představení Drobečky z perníku, dojemnou komedii inspirovanou skutečným příběhem, ve které exceluje Simona Stašová (4. 8.). S typickým anglickým humorem se 5. 8. pustí povedený tatínek v podání Václava Vydry do řešení maléru s dospívajícími dětmi – Na poslední chvíli. Vše o ženách – komedie o mužích, kteří se domnívají, že všechno ví… a to nejen o ženách pobaví 6. 8. Connie, Leona, Millie a Mary jsou dámy z amerického jihu a jejich největším životním povyražením za posledních 30 let je pravidelná každotýdenní partička bridže. Co se stane, když jedna z nich náhle zemře? To bude jasné 9. 8. během představení S láskou Mary.

Závěr letošní Letní scény Divadla Bolka Polívky bude patřit kultovní one man show Caveman o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví (10. 8.)

Začátky představení jsou zpravidla ve 20.30 hodin.

Zdroj: Divadlo Bolka Polívky, foto: Ingimage