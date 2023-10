Tajemný Chris Corner se s projektem IAMX vrací na Flédu

Brno, 11. října, 2023 – Chris Corner tvoří elektronický dark-wave projekt IAMX více než dvacet let. Tajemnou atmosféru jeho koncertů tvoří výrazné kostýmy, hypnotická světelná show a teatrální vystupování. Nyní vyráží s novou deskou Fault Lines1 na evropské turné, v rámci kterého vystoupí 25. října na Flédě.

Album Fault Lines1 (2023) představuje první zpívaný projekt po pětileté pauze. Jeho vznik mohli nejvěrnější fanoušci sledovat na platformě Patreon, kde pod názvem The Cult of IAMX vycházel exkluzivní obsah. Nahrávka otevírá témata sebepoznávání, identity a duševního zdraví. Jak Chris zmiňuje pro portál avclub.com, z určitého hlediska se v ní vrací ke svým hudebním kořenům, zvuk ale posouvá na jinou úroveň, hlavně díky využití modulárních syntezátorů. Vyjít má také pokračování alba, oficiální datum ale ještě není známo.

Na začátku své hudební kariéry stál Chris u založení Sneaker Pimps, jež se rychle stala jednou z nejúspěšnějších kapel devadesátých let. Několik písní z debutu IAMX Kiss+Swallow (2008) bylo původně napsáno pro Sneaker Pimps, do repertoáru kapely ale příliš neseděly, což otevřelo prostor pro Chrisovu sólovou dráhu. Odchod z Velké Británie značilo definitivní uzavření jedné éry a zrod projektu IAMX. Pobyt v Berlíně přinesl šest úspěšných alb, pro Chrise to zároveň bylo jedno z nejtemnějších období. Tehdy vznikla deska Metanoia (2015) a Unfall (2017), která jsou syrovou výpovědí o životě s klinickou depresí. Chris otevřeně hovoří o tabu tématech a snaží se je destigmatizovat. Je tvůrcem podcastu o mentálním zdraví a na stejné téma vydal také sbírku básní. Po náročném boji s duševní nemocí a po stěhování do Los Angeles vydal album Alive in New Light (2018), které značí překonání těžkého období a první střípky optimismu a naděje.

Na pódiích se s IAMX vystřídala jména jako Noel Fielding, Julian Barratt, Julia Davis nebo Jon Harper. Stálými členy jsou od roku 2006 Janine Gezang, od 2013 Sammi Doll a od 2015 Jon Siren. IAMX pronikli i do světa kinematografie, velká část soundtracku k seriálu How to Get Away With Murder tvoří písně z desek Volatile Times (2011), The Unified Field (2013), Metanoia (2015) a Alive in New Light (2018). Na kontě mají i spolupráci s tatérkou a umělkyní Kat Von D, která sestavu doplnila také na několika koncertech.

Foto: Ingimage