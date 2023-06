Do Brna míří Cold Cold Nights, hvězda české alternativní scény

Brno, 26. června 2023 - Brněnská Kafara přivítá 29. června Cold Cold Nights a jejich novinku Ten Years Later, vystoupí také písničkářka Barbora Hora. „Koncert na Kafaře jsme domlouvali už hodně dlouho a do Brna se vždycky rádi vracíme. Navíc si poprvé zahrajeme s Barborou Horou, kterou sledujeme už delší dobu,“ říká frontman Cold Cold Nights Jakub Jirásek.

Cold Cold Nights se zrodili ze sólo projektu J frontmana Jakuba Jiráska roku 2015. První deska (The) Last Summer získala nominaci na cenu české hudební kritiky Apollo a hudební ceny Anděl. Druhé album Ten Years Later vyšla koncem roku 2022 pod hlavičkou DIY labelu Black Pear Label a vysloužila si nominaci na cenu Apollo za desku roku. Osm písní s velkou škálou zvuků od syntezátorů a varhan po trubku a zvonkohru je o něco popovější než předchozí album, ale stále si zachovává nezaměnitelnou fasádu lo-fi indie. Ten Years Later, jenž vznikalo mezi Čechami, Berlínem a Chicagem, se zhusta objevovalo v žebříčcích nejlepších tuzemských nahrávek 2022.

Od svého vzniku vystupují Cold Cold Nights pravidelně v České republice a zahraničí, zahráli v Německu, Belgii, Holandsku, Polsku, Slovensku, Maďarsku, Rumunsku, Bosně, Černé Hoře, Chorvatsku, Slovinsku, Rakousku a Francii. Sestavu tvoří, kromě kytaristy a zpěváka Jakuba Jiráska, multiinstrumentalista Štěpán Oves, trumpetista Kryštof Knapp a bubeník Daniel Došek.

Foto: Karlolina Ketmanova