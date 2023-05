EllyZ přiváží do Brna novinku V životní formě

Brno, 8. května 2023 – V rámci svého česko - slovenského turné přijíždí do brněnského Music Labu již 13. května zpěvačka, textařka a tanečnice EllyZ. Vytváření bezpečného a inkluzivního prostoru pro všechny bez rozdílu. Vymezení se proti diktátu společnosti, měřítek, posuzování, srovnávání. To je poselství nového singlu a videoklipu s názvem V životní formě, kterým zve hudebnice i na blížící se koncert.

Text, který z hlavy jen tak nedostanete, pozitivní taneční indie pop s dancehallovými beaty, odkazujícími na přezdívku EllyZ - dancehallová princezna. Spolu s EllyZ se v klipu V životní formě představí např. herečka Annie Rat, hudebník Piqi Miqi, Linda autor*ka instagramové platformy Čtu feministicky, burleska Riss, Jana Myšáková z organizace Respektuju, drag performer Creativeswine a další.

„Vždy mi bylo vyčítáno, že nezapadám. Až nedávno mi došlo, že zapadnout jsem nikdy v plánu neměla. Vyrostla jsem ve velmi kompetitivním popovém světě, z kterého teď můžu čerpat a využívat tyto zkušenosti ve svůj prospěch. Už ne tak bezpáteřně, nemastně, neslaně. Mám svůj názor a umím ho dát jasně najevo, “ říká EllyZ.

Po Aiko, Viah, Eleni Michaili nebo 20 minutes o sobě dává pěkně nahlas vědět další hudebnice z komerčního projektu Aqua Babes. Prosadit by se však dokázala i bez něj. Vyrůstala na divadelních prknech, odmala hrála na flétnu, několik let strávila v Bambini di Praga, od roku 2010 byla přijata coby vůbec nejmladší členka do JAD Dance Company Yemiho A.D.

„Začínala jsem zamilovanými texty na různé hudební žánry, bylo to neuchopitelné a lehce nudné,“ vzpomíná s pobavením EllyZ a dodává: „Chtění zalíbit se mě přestalo bavit. Má tvorba je stoprocentně inspirovaná mnou a feminismem. Feminismus je pro mě volnost, svoboda volby. Věřím, že se jimi rodíme. Všichni chceme lásku, volnost a možnost výběru. Miluji rozpitvávání zajetých zvyků a nálad. Otevírám témata a nechávám každého, aby se v příběhu emočně zabydlel. Ujetý předpisy krásy končej, tak jim zamávej sbohem.“

EllyZ vydala roku 2020 eponymní EP, o rok později následovalo debutové album Zamilovaná. Vystoupila na festivalech jako Beats for Love i slovenském Uprising. Na letošek chystá EllyZ nejen první klubové turné, ale také několik nových dancehallových singlů a videoklipů.

Že se do šablon a škatulek opravdu nevměstná předvede naživo během nadcházející česko - slovenské koncertní šňůry, v jejímž rámci vystoupí 13. 5. v brněnském Music Labu, 24. 5. v AC Klubu v Hradci Králové, 27. 5. Underground clubu v Olomouci, 8. 6. v Café V lese v Praze. 30. 6. v Beach Parku v Mlékojedech a také v srpnu na slovenském Uprising festivalu. Další zastávky budou postupně oznamovány. Návštěvníky čeká desítka autorských písní, živelná show s dancehall tanečnicemi i hudebními hosty jako Cocoman, Pokyman a další.

Foto: Rayo