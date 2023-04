Do Brna míří show My Leonard Cohen a Led Zeppelin Symphonic

Brno, 14. dubna 2023 – Jaro je obdobím, v němž rozkvétá nejen příroda, ale také se množí různé kulturní akce včetně těch hudebních. Brněnské Sono Centrum a Výstaviště tak v květnu přivítají hned dva koncerty, jejichž pořadatelem je společnost JVS Group.

Prvním z nich je show My Leonard Cohen, která se uskuteční 13. května 2023. Zpěvák a klavírista Stewart D‘Arrietta, který svými vystoupeními vzdává poctu bluesové ikoně, u nás zahraje vůbec poprvé. O tři dny později, 16. května 2023, v Pavilonu F brněnského Výstaviště vystoupí Led Zeppelin Symphonic, spojení rockové kapely, symfonického orchestru a vynikajících zpěváků.

My Leonard Cohen

Hudebník Leonard Cohen se proslavil hned svým prvním albem Songs of Leonard Cohen. To se stalo osudným i australskému zpěvákovi a klavíristovi Stewartu D’Arriettovi. Na pozadí jeho prvních románků zněly právě písně z Cohenova prvního alba. Dnes Stewart D’Arrietta vzdává svými vystoupeními poctu kanadské bluesové ikoně, se svou show My Leonard Cohen vůbec poprvé dorazí i do Česka. Zde odehraje hned tři koncerty; vedle Prahy a Ostravy vystoupí také v Brně, a to 13. května 2023 v Sono Centru. Diváci tak naživo uslyší největší Cohenovy hity jako Suzanne, Hallelujah či I’m Your Man.

Led Zeppelin Symphonic

Přestože cesta Led Zeppelin ke slávě nebyla jednoduchá, patří dnes mezi nejznámější hudební skupiny vůbec. Na jejich odkaz nyní navazuje Led Zeppelin Symphonic, spojení rockové kapely, symfonického orchestru a zpěváků z londýnského West Endu. Více než padesátičlenný ansámbl po úspěšně vyprodaných vystoupeních v Londýně a Paříži vyráží na turné, ve kterém nemine ani Česko, Slovensko a Polsko. Led Zeppelin Symphonic vystoupí 16. května 2023 v Brně na Výstavišti. Na koncertě zazní 25 nejznámějších písní kapely Led Zeppelin v neotřelém podání včetně Whole Lotta Love, Black Dog, Kashmir, Rock & Roll, Dazed & Confused a samozřejmě Stairway To Heaven.