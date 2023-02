Narušená statika: Kino Scala a Divadlo Bolka Polívky přerušují provoz!

Brno, 16. února 2023 - Univerzitní kino Scala a Divadlo Bolka Polívky přerušují s okamžitou platností svůj provoz, a to nejméně do 24. února. K rozhodnutí došlo na základě posudku statika v rámci stavebně diagnostického průzkumu objektu v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí Divadla Bolka Polívky.

Město Brno v rámci přípravy plánované rekonstrukce Divadla Bolka Polívky provádělo v uplynulých měsících stavebně technický průzkum dotčených prostor, který zahrnoval i střešní konstrukci nad hledištěm a jevištěm divadla. Při statickém posouzení vyšlo najevo, že konstrukce železobetonových vazníků střechy v této části objektu, tedy nad sály divadla a kina Scala, je v nevyhovujícím stavu a že je třeba neprodleně učinit opatření k jejich stabilizaci a rekonstrukci.

Na základě zadání z úrovně města Brna nyní odborníci z FAST VUT spolu se statikem zjišťují, zda lze stanovit taková opatření, která by umožnila udržení obou kulturních zařízení v provozu do konce aktuální sezóny. „Nájemci v této části objektu, tedy Divadlo Bolka Polívky a Masarykova univerzita, byli o vzniklé situaci informováni a bylo jim doporučeno, aby do doby, než budou opatření přijata, zastavili provoz pro veřejnost,“ podotkl tiskový mluvčí Magistrátu města Brna Filip Poňuchálek.

Na zprávu z města obě instituce zareagovaly bezodkladně: “Masarykova univerzita nemůže akceptovat sebemenší riziko ohrožení zdraví v prostorách, které užívá, proto se rozhodla provoz Univerzitního kina Scala pro veřejnost přerušit, a to až do vyřešení této záležitosti ze strany majitele objektu,” uvedl tiskový mluvčí univerzity Radim Sajbot, který dodal, že univerzita, jež je v objektu v nájmu, komunikuje s představiteli města o dalších možnostech, zejména o výkonu dohledu nad technickým stavem budovy, aby bylo co nejdříve rozhodnuto, jak dále postupovat.

Podobně rychlá reakce přišla i z Divadla Bolka Polívky, jehož projektová ředitelka Simona Kostrhunová také potvrdila okamžité přerušení provozu. „Divadlo Bolka Polívky bylo seznámeno se závěry odborníků o technickém stavu budovy, a proto se rozhodlo neprodleně pozastavit provoz divadla až do 24. února. Pevně doufáme, že se během této doby podaří nalézt řešení. Děkujeme divákům za pochopení a věříme, že v této pro nás výjimečné situaci jejich přízeň neztratíme,“ uvedla Kostrhunová s tím, že za všechna zrušená představení bude Divadlo Bolka Polívky divákům vracet vstupné. Za lístky zakoupené online bude uhrazená částka připsána automaticky zpět na účet. V provozu zůstává nadále pokladna divadla, která není v dotčené části budovy, kde lze v pokladních hodinách vrátit zakoupené vstupenky.

Dočasné přerušení provozu se dotkne také naplánovaných akcí pro veřejnost a také kurzů Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Univerzitním kině Scala. V plánovaném termínu se tak neuskuteční např. maratonské promítání všech 8 filmů Harryho Pottera, akce Policie ČR pro žáky středních škol s názvem Nedej pokušení šanci či dětská divadelní i studentská představení atd. “Velmi nás to mrzí, zejména kvůli návštěvníkům, protože na tyto události byly prodány stovky vstupenek a lidé se na ně těšili. Věříme však, že všichni pochopí, že bezpečnost a ochrana všech jsou pro nás jako pro provozovatele kina na prvním místě,” dodal mluvčí Masarykovy univerzity Radim Sajbot s tím, že lidé o své peníze nepřijdou.

Všechny strany jsou nyní v intenzivním kontaktu a do 24. února by měly obdržet doplňkové informace a stanovisko vlastníka nemovitosti. Současně probíhají na Masarykově univerzitě také jednání o možnostech přesunu jednotlivých představení na jiné termíny či o možnostech vrácení vstupenek. Provoz Baru Scala a Univerzitního obchodu Scalanterie zůstává zachován, neboť tyto prostory se nacházejí v části objektu, které se poruchy nosné konstrukce netýkají.

Peníze za vstupenky na všechny filmové projekce plánované v Univerzitním kině Scala v termínu 16. až 24. února budou automaticky vráceny, pokud byly zakoupeny online. V případě, že byla vstupenka zakoupena osobně na pokladně, kontaktujte prosím kino na e-mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Pokladna bude zároveň denně otevřena v čase 17:00-21:00.

Další akce, které se ve Scale v termínu 16. až 24. února neuskuteční:

Dětské představení Smejko a Tanculienka – více informací na ticketportal.cz

Cestovatelské kino: Sama pěšky z Mexika do Kanady – více informací na tootoot.fm a Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Maraton Harryho Pottera – přeložen na 4. a 5. března 2023

Studentské divadlo Turecká otrokyně – náhradní termín je v řešení

Zdroj: MUNI