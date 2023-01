Kapela Poletíme? nahraje na speciálních koncertech na Flédě své největší hity

Brno, 12. ledna 2023 – Kapela Poletíme? se vrací 15. a 16. února na Flédu při příležitosti nahrávání nové desky. Album s názvem BEST OF DO GRAMOFONU bude mapovat největší hity za patnáct let existence skupiny. Fanoušci tak dostanou ve dvou koncertních dnech jedinečnou šanci být součástí živé nahrávky.

Brněnská formace Poletíme? v čele se zpěvákem a textařem Rudolfem Brančovským hraje podle svých slov „original banjo punk future jazz kántry v turbošansonovém duchu“. Pyšní se širokou paletou hudebních nástrojů od banja přes saxofon až po housle.

Po patnácti letech přichází čas na best of album a fanoušci budou mít možnost být jeho součástí. Ve dvou večerech 15. a 16. února zazní na Flédě ty největší hity a zároveň proběhne také nahrávání alba BEST OF DO GRAMOFONU. V pořadí šestá nahrávka vzniká po čtyřech letech od vydání té poslední a přinese průřez hudební tvorbou kapely. Při druhém koncertu bude přítomná také Česká Televize, která celý koncert zaznamená.

„Natočit s Poletíme? koncert bylo v plánu roky. Jsem rád, že k tomu dochází až teď po patnácti letech existence. Písničky během let získaly ráznější aranžmá i tempa. Síla naší kapely jsou koncerty. Věřím, že se takto podaří zachytit atmosféru, která bývá především na Flédě výjimečná,” uzavírá Brančovský.

Se svými spoluhráči se Rudolf Brančovský poznal v evangelickém sboru, kde v roce 2007 založili čtyřčlennou kapelu. O rok později vydali debutové album Jednoduché písničky o složitém životě (2008). Po vydání nahrávky Turbošansón (2014) se ke kapele přidal Vít Kraváček (basa) a Josef Zámečník (banjo). V roce 2016 odjeli společné turné s kapelou Wohnout a rok poté také s Divokým Billem. Nejnovější deska Chce to hit! vyšla v roce 2018 už v osmičlenném složení, ve němž hrají dodnes.

Předprodej vstupenek na oba koncerty na Flédě je již spuštěn. K dispozici jsou vstupenky na jeden večer v ceně 399 Kč nebo na oba večery za 700 Kč. Standardní kapacita koncertu bude kvůli technické náročnosti natáčení omezená.